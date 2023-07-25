Bellator MMA x Rizin 2: Магомедов и Корешков отстаивают честь последней лиги Фёдора. LIVE

А на первом турнире команду и вовсе тренировал Хабиб.

В ночь с 29 на 30 июля состоится второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin. Он пройдёт в Токио (Япония). В основном карде выступят сразу два российских бойца. Сначала в октагон выйдет Андрей Корешков, соперником которого станет Лоренц Ларкин. А затем Магомед Магомедов будет биться с Дэнни Сабателло. В главном бою вечера сойдутся легковесы Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.