Bellator MMA x Rizin 2: Магомедов и Корешков отстаивают честь последней лиги Фёдора. LIVE

В ночь с 29 на 30 июля состоится второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin. Он пройдёт в Токио (Япония). В основном карде выступят сразу два российских бойца. Сначала в октагон выйдет Андрей Корешков, соперником которого станет Лоренц Ларкин. А затем Магомед Магомедов будет биться с Дэнни Сабателло. В главном бою вечера сойдутся легковесы Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Bellator MMA x Rizin 2 где смотреть
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Андрей едет отдать должок
Первый поединок между Корешковым и Ларкиным состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229. Андрей тогда потерпел поражение раздельным решением судей.
Когда начало Bellator MMA x Rizin 2
Второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin состоится в ночь с 29 на 30 июля. Поединки основного карда стартуют в 06:00 по московскому времени.
Шлеменко и Корешков вылетели в Японию на совместный турнир Bellator и Rizin
Известные российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Андрей Корешков вылетели в японский город Сайтаму, где Андрею предстоит выступить на совместном турнире промоушенов Bellator и Rizin. 29 июля Корешков проведёт реванш с Лоренцем Ларкиным.
Bellator MMA x Rizin 2 полный кард
- Легкий вес, четвертьфинал Гран-при: Эй-Джей Макки – Патрисио Фрейре;
- Наилегчайший вес, титульный бой: Киоджи Хоригучи – Макото Такахаси;
- Легчайший вес: Дэнни Сабателло – Магомед Магомедов;
- Женщины, наилегчайший вес: Вета Артеага – Кана Ватанабэ;
- Полусредний вес: Андрей Корешков – Лоренц Ларкин.
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