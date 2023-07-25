Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Bellator MMA x Rizin 2: Корешков — Ларкин, Сабателло — Магомедов, когда бои, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

Bellator MMA x Rizin 2: Магомедов и Корешков отстаивают честь последней лиги Фёдора. LIVE
Сергей Сорокин
Андрей Корешков и Магомед Магомедов
Комментарии
А на первом турнире команду и вовсе тренировал Хабиб.

В ночь с 29 на 30 июля состоится второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin. Он пройдёт в Токио (Япония). В основном карде выступят сразу два российских бойца. Сначала в октагон выйдет Андрей Корешков, соперником которого станет Лоренц Ларкин. А затем Магомед Магомедов будет биться с Дэнни Сабателло. В главном бою вечера сойдутся легковесы Эй-Джей Макки и Патрисио Фрейре.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем самые яркие подробности первого турнира:
Хабиб привёл Bellator к победе! Бойцы Орла разбили дерзких японцев
Live
Хабиб привёл Bellator к победе! Бойцы Орла разбили дерзких японцев
Bellator MMA x Rizin 2 где смотреть Когда начало Bellator MMA x Rizin 2 Bellator MMA x Rizin 2 полный кард
Live Сергей Сорокин

Bellator MMA x Rizin 2 где смотреть

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

10:04 Сергей Сорокин

Андрей едет отдать должок

Первый поединок между Корешковым и Ларкиным состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229. Андрей тогда потерпел поражение раздельным решением судей.

10:03 Сергей Сорокин

Когда начало Bellator MMA x Rizin 2

Второй совместный турнир Bellator MMA и Rizin состоится в ночь с 29 на 30 июля. Поединки основного карда стартуют в 06:00 по московскому времени.

10:03 Сергей Сорокин

Шлеменко и Корешков вылетели в Японию на совместный турнир Bellator и Rizin

Известные российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Андрей Корешков вылетели в японский город Сайтаму, где Андрею предстоит выступить на совместном турнире промоушенов Bellator и Rizin. 29 июля Корешков проведёт реванш с Лоренцем Ларкиным.

10:01 Сергей Сорокин

Bellator MMA x Rizin 2 полный кард

  • Легкий вес, четвертьфинал Гран-при: Эй-Джей Макки – Патрисио Фрейре;
  • Наилегчайший вес, титульный бой: Киоджи Хоригучи – Макото Такахаси;
  • Легчайший вес: Дэнни Сабателло – Магомед Магомедов;
  • Женщины, наилегчайший вес: Вета Артеага – Кана Ватанабэ;
  • Полусредний вес: Андрей Корешков – Лоренц Ларкин.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023