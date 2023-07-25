Фёдор ещё рано ушёл. 55-летний экс-чемпион UFC возвращается в ММА

Мир смешанных единоборств не перестаёт удивлять. Казалось, что Фёдор Емельяненко, закончивший карьеру в 46 лет, демонстрировал настоящие чудеса. А многие критиковали россиянина за то, что тот слишком поздно решил уйти. Но теперь у Последнего Императора появился достойный конкурент. В профессиональный спорт совершенно неожиданно решил вернуться Пэт Милетич. 55-летний американец намерен вновь выйти в октагон.

Милетич – легендарный боец, который навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств. Страшно подумать, но первый профессиональный поединок Пэт провёл в 1995 году! А в UFC оказался в 1998-м. И буквально через несколько месяцев завоевал пояс чемпиона в полусреднем весе. Затем американец четыре раза защитил пояс и потерял его лишь в 2001 году.

Пэт пытался вновь стать чемпионом. Но титул забрал его друг и партнёр по тренировкам Мэтт Хьюз. Милетич поступил красиво и поднялся в среднюю весовую категорию. Правда, там добиться успеха не получилось. Мало того, что американец даже близко не подобрался к титульному поединку, так ещё и была получена травма, которая на долгое время выбила бойца из профессионального спорта.

Милетич пытался вернуться в MMA, но так и не смог – мучили травмы. Он провёл всего два поединка и завершил профессиональную карьеру. А в 2014 году Пэт был включён в Зал славы UFC. Но единоборства так и не отпустили американца. Он является тренером и владельцем бойцовского клуба Miletich Fighting Systems, комментирует турниры. А главное, до 2020 года Милетич выступал по правилам кикбоксинга. Видимо, всего этого Пэту было недостаточно.

Осенью промоушен Caged Aggression проведёт турнир, в карде которого и выступит 55-летний американец. Его соперником станет Майк Джексон. Любопытно, что 38-летний соотечественник Милетича также возвращается после длительного простоя. Последний профессиональный поединок он провёл в июле 2019 года на турнире Bellator 224. Любопытно, что бой завершился победой Джексона над Кифером Кросби. Соперник нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. Таким образом, организация готовит возвращение сразу двух ветеранов.

Интересно, как долго Милетич продержится в профессиональном спорте после возвращения. А ещё было бы очень любопытно посмотреть на его противостояние с опытным россиянином – Александром Шлеменко. Во-первых, 39-летний Шторм не намерен завершать карьеру. Во-вторых, Александр также является владельцем собственного промоушена. А может, и вовсе провести битву двух лиг – Miletich Fighting Systems и Shlemenko Fighting Championship?