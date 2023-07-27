Бой за звание лучшего боксёра на планете. Где смотреть поединок Кроуфорд — Спенс

Дата и время турнира с боем Кроуфорд — Спенс
В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт интереснейший боксёрский вечер. В главном бою сойдутся Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBA. Бой обещает стать главным в 2023 году, поскольку все поклонники бокса ожидали его на протяжении пяти последних лет.
Предполагается, что поединок между Тимом Цзю и Карлосом Окампо начнётся не раньше 6:00 мск.
Прямая трансляция боя Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс
Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.
Полный кард турнира с боем Кроуфорд — Спенс
- Эррол Спенс-младший (США) – Теренс Кроуфорд (США). Полусредний вес. Бой за звание абсолютного чемпиона мира;
- Исаак Крус (Мексика) – Джованни Кабрера (США). Лёгкий вес. Претендентский бой по линиям WBC и WBA;
- Нонито Донэр (Филиппины) – Алехандро Сантьяго (Мексика). Легчайший вес. Бой за титул WBC;
- Йонис Теллез (Куба) – Серхио Гарсия (Испания). Первый средний вес;
- Стивен Нельсон (США) – Роуди Монтгомери (США). Второй средний вес;
- Хосе Салас (Мексика) – Астон Паликте (Филиппины). Второй легчайший вес;
- Демлер Замора (США) – Николай Бузолин (Россия). Лёгкий вес;
- Кевин Вентура (США) – Дешон Пратер (США). Полусредний вес;
- Джабин Чоллет (США) – Майкл Порталес (США). Лёгкий вес;
- Джастин Вилория (США) – Педро Пенунури (Мексика). Второй полулёгкий вес.
Материалы о турнире
Всё о самом долгожданном поединке 2023 года:
Прогноз на бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс
Свой прогноз на поединок дал чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон: «Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.
Не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что всегда болею за него. И я верю, что он победит, не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах».
Также о предстоящем столкновении непобеждённых чемпионов высказался непобеждённый австралийский боксёр Тимофей Цзю: «Я думаю, что Кроуфорд победит. Его уровень IQ значительно выше, чем у Спенса. В любом случае это интересный бой, так как Спенс будет оказывать давление, а Кроуфорду придётся адаптироваться по ходу поединка».
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