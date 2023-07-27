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Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс: где смотреть трансляцию, во сколько начало, кто фаворит, когда и где пройдёт поединок

Бой за звание лучшего боксёра на планете. Где смотреть поединок Кроуфорд — Спенс
Сергей Сорокин
Непобеждённые чемпионы выдадут главную битву года.
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Непобеждённые чемпионы выдадут главную битву года.

Дата и время турнира с боем Кроуфорд — Спенс

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт интереснейший боксёрский вечер. В главном бою сойдутся Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBO, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBA. Бой обещает стать главным в 2023 году, поскольку все поклонники бокса ожидали его на протяжении пяти последних лет.

Предполагается, что поединок между Тимом Цзю и Карлосом Окампо начнётся не раньше 6:00 мск.

Прямая трансляция боя Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.

Полный кард турнира с боем Кроуфорд — Спенс

  • Эррол Спенс-младший (США) – Теренс Кроуфорд (США). Полусредний вес. Бой за звание абсолютного чемпиона мира;
  • Исаак Крус (Мексика) – Джованни Кабрера (США). Лёгкий вес. Претендентский бой по линиям WBC и WBA;
  • Нонито Донэр (Филиппины) – Алехандро Сантьяго (Мексика). Легчайший вес. Бой за титул WBC;
  • Йонис Теллез (Куба) – Серхио Гарсия (Испания). Первый средний вес;
  • Стивен Нельсон (США) – Роуди Монтгомери (США). Второй средний вес;
  • Хосе Салас (Мексика) – Астон Паликте (Филиппины). Второй легчайший вес;
  • Демлер Замора (США) – Николай Бузолин (Россия). Лёгкий вес;
  • Кевин Вентура (США) – Дешон Пратер (США). Полусредний вес;
  • Джабин Чоллет (США) – Майкл Порталес (США). Лёгкий вес;
  • Джастин Вилория (США) – Педро Пенунури (Мексика). Второй полулёгкий вес.

Материалы о турнире

Всё о самом долгожданном поединке 2023 года:

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Прогноз на бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Свой прогноз на поединок дал чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон: «Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.

Не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что всегда болею за него. И я верю, что он победит, не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах».

Также о предстоящем столкновении непобеждённых чемпионов высказался непобеждённый австралийский боксёр Тимофей Цзю: «Я думаю, что Кроуфорд победит. Его уровень IQ значительно выше, чем у Спенса. В любом случае это интересный бой, так как Спенс будет оказывать давление, а Кроуфорду придётся адаптироваться по ходу поединка».

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