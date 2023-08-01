«Хочу быть совершенным». 36 лет назад Тайсон навсегда вписал своё имя в историю бокса

1 августа 1987 года, ровно 36 лет назад, Майк Тайсон нанёс Тони Такеру первое поражение в профессиональной карьере и стал самым молодым абсолютным чемпионом мира. Рекорд, который не побит по сей день.

К бою с Такером Тайсон подошёл явным фаворитом. Его сопернику пришлось защищать титул чемпиона мира по версии IBF всего через 64 дня после завоевания пояса. Тем не менее Тони был намерен доказать, что его рано списывать со счетов.

Железный Майк с первого раунда начал охоту за нокаутом и пытался снести Такера мощными боковыми. Тони грамотно клинчевал, гасил мощь соперника, а однажды даже наказал его тяжёлым апперкотом, который пошатнул Тайсона. В следующих отрезках Майк уже реже гнался за одним нокаутирующим ударом и чаще стал работать серийно, в том числе и по корпусу. Такер не отходил от выбранной тактики — старался встречать соперника, а в опасных ситуациях сближался и вязал его даже ценой замечаний от судьи.

Тони удивлял своей стойкостью в этом поединке. Тайсон не раз доносил тяжёлые удары до головы Такера, отбивал ему корпус, но тот держался. Более того, это заставляло Майка вымахиваться.

Во второй половине боя Тайсон начал экономить силы и перестал вкладываться в каждый удар. Вместо этого появились джебы, грамотный выбор дистанции и движение вокруг соперника. Тони лишился возможности заходить в клинчи и не успевал за Майком, который однажды смог его потрясти.

Тренер Тайсона Кевин Руни настаивал, чтобы его подопечный придерживался джебов и не позволял себя вязать в клинчах. В заключительных раундах Такер уже заметно подустал, сказывался и объём пропущенных ударов. Тони уже откровенно убегал от Железного Майка, больше защищался и изредка отрабатывал на отходах. Тайсон напирал и пытался добраться до досрочной победы. Такер же периодически начинал дурачиться на ринге. Очевидно, ему хотелось, чтобы Майк разозлился и снова начал бездумно идти вперёд, но 21-летний боксёр был хладнокровен и продолжал разбирать оппонента, регулярно меняя этажи атаки.

Майк Тайсон Фото: Getty Images

Последний раунд превратился в настоящую войну. Тайсон устроил охоту за головой Такера и забыл обо всех предостережениях. Смысл в этом был, потому что Тони уже едва держался на ногах, но по-прежнему стоически выдерживал все удары. Если было совсем тяжело, то спасали клинчи. Майк несколько раз за раунд потряс своего соперника, но досрочный финиш оформить не смог. Тем не менее судьи единогласно отдали победу Тайсону: 119-111, 118-113, 116-112.

Железный Майк добился уникального достижения, став абсолютным чемпионом мира в 21 год, но всё равно был недоволен: «Он умудрился принять на себя самые мощные мои удары, очень сильный боец. Почему я не выгляжу счастливым? А чему радоваться, если допустил столько ошибок. Я хочу быть совершенным».

Спустя годы Тони Такер вспоминал то поражение. Экс-чемпион заявил, что сломал руку по ходу поединка и если бы не это, то мог и выиграть: «Если бы не перелом руки, я бы его нокаутировал. Был бы я в порядке, Тайсон бы не сумел победить. В какой-то степени в этом поражении я виню своего отца. Я травмировался на спарринге, а он убеждал, что всё в порядке, что я восстановлюсь за 10 дней до боя, и настаивал, чтобы я продолжал спарринговать с одной рукой. А Тайсон за весь бой даже ни разу меня не потряс. Я жаждал реванша и даже связался с Доном Кингом, но Майк угодил в тюрьму».

В дальнейшем Тайсон ещё шесть раз смог защитить титул и оставался непобеждённым до февраля 1990 года. Тогда он утратил пояса после поражения от Джеймса Дугласа. Однако никто по сей день не смог больше шести раз защитить титул абсолютного чемпиона в тяжёлом весе.