Снова вышла с лишним весом, но теперь проиграла. Пантеру измучили прессингом

В Южной Дакоте (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 298. В карде турнира свой поединок провела россиянка Диана Авсарагова. Она разделила октагон с американкой Джастин Киш.
Авсарагова выходила на бой в статусе непобеждённой спортсменки. Она дебютировала в смешанных единоборствах в конце 2017 года, уже после двух побед подписав контракт с Bellator. В новой для себя лиге Диана провела четыре поединка, во всех оказавшись сильнее соперниц. В последнем бою Авсарагова победила Алехандру Лару раздельным решением судей.
На Bellator 298 ей в соперницы досталась более опытная американка Джастин Киш, которая провела в октагоне уже 14 боёв. Правда, рекорд её оставлял желать лучшего: восемь побед при шести поражениях. В последних поединках дела у американки шли не лучшим образом, из пяти боёв она выиграла только один, но намеревалась выйти на победную серию в поединке с Дианой.
Нужно сказать, что Диана не сумела сделать вес, показав лишние 550 грамм, поэтому отдала сопернице 20% своего гонорара. Кстати, в прошлом поединке против Лары россиянка также не вместилась в дивизион, бой прошёл в промежуточном весе.
Авсарагова и Киш начали бой с разведки, разменивались ударами с дистанции и не форсировали события. Американка пыталась прессинговать Диану, но россиянка успешно встречала соперницу ударами. На последней минуте раунда Киш попыталась затащить Диану в борьбу, но бросок сделала именно Авсарагова, которая забрала концовку раунда своим тейкдауном.
Второй раунд стартовал с лоу-киков от американки и с жёстких попаданий на руках от Дианы. Повторялся сценарий первой пятиминутки: американка оказывала давление, но в ударах Авсарагова не уступала сопернице. Не самый яркий бой демонстрировали спортсменки, не очень много активных действий было со стороны обеих девушек.
И третий отрезок не отличался от двух предыдущих. Вновь был прессинг от американки, Диана постоянна отступала, а Киш демонстрировала отличную функциональную подготовку. В концовке раунда Джастин провела настоящий штурм, обрушив серии ударов, но россиянке удалось выстоять.
Бой прошёл всю дистанцию. Не лучший поединок провела Авсарагова, надо говорить честно. Киш задавила россиянку своим давлением и забрала победу единогласным решением судей. Увы, Диана потерпела первое поражение в карьере.
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