Bellator 298: Авсарагова провалила взвешивание, Молдавский идёт закрывать поражение. LIVE

А ещё в карде возвращение «Вовы» Токова после трёхлетнего простоя.

В ночь с 11 на 12 августа состоится номерной турнир Bellator 298. Он вызывает интерес фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в его рамках выступит целый ряд наших соотечественников. Касум Касумов будет биться с Джошем Хиллом. Никиту Михайлова ожидает бой с Леандро Хиго. Владимир Токов проведёт поединок с Жаиро Пачеко. Диана Авсарагова провалила взвешивание, но выйдет на бой с Жустин Киш. Ахмеду Магомедову будет противостоять Кай Камака III. В основном карде выступят два россиянина. Ислам Мамедов сразится с Сидни Аутлоу, а Валентин Молдавский – со Стивом Моури.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.