Bellator 298: Авсарагова провалила взвешивание, Молдавский идёт закрывать поражение. LIVE

В ночь с 11 на 12 августа состоится номерной турнир Bellator 298. Он вызывает интерес фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в его рамках выступит целый ряд наших соотечественников. Касум Касумов будет биться с Джошем Хиллом. Никиту Михайлова ожидает бой с Леандро Хиго. Владимир Токов проведёт поединок с Жаиро Пачеко. Диана Авсарагова провалила взвешивание, но выйдет на бой с Жустин Киш. Ахмеду Магомедову будет противостоять Кай Камака III. В основном карде выступят два россиянина. Ислам Мамедов сразится с Сидни Аутлоу, а Валентин Молдавский – со Стивом Моури.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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Скотт Кокер рассказал о планах лиги
Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры с лигой PFL о сотрудничестве. Сам Bellator принадлежит и управляется компанией ViacomCBS.
«Bellator давно ищет партнёра. На самом деле этим занимается Viacom. Посмотрим, как всё сложится. Вероятно, некоторая ясность наступит в ближайшие 60-90 дней. Переговоры ведутся с несколькими компаниями. PFL является одной из них», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
Bellator 298 где смотреть
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Вадим Немков заявил, что освободит титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе
Российский боец Bellator Вадим Немков заявил, что перейдёт в тяжёлый вес.
«Я разговаривал с Фёдором Емельяненко, и мы решили, что я перехожу в тяжёлый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне становится всё труднее сбросить вес. Это новый вызов для меня. Я сделал всё, что мог, в полутяжёлом весе. Теперь это новый вызов – подняться в весе и получить ещё один титул. В полутяжёлой категории не вижу ничего нового для себя. Да, я освобожу пояс и перейду в тяжёлый вес», — приводит слова Немкова MMA Junkie.
Дата и время турнира Bellator 298
В ночь с 11 на 12 августа состоится номерной турнир Bellator 298. Начало предварительного карда – в 01:00 по московскому времени.
Кстати, Bellator официально объявил о следующем бое Усмана Нурмагомедова
Бойцовский промоушен Bellator официально объявил о юбилейном 300-м турнире, который пройдёт в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США).
Чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов (17-0) проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Брента Примуса (12-3). Поединок станет полуфиналом Гран-при организации.
Кард турнира Bellator 298
Основной кард
- Логан Сторли (14-2) – Бреннан Уорд (17-6);
- Стив Моури (10-0-1) – Валентин Молдавский (11-3);
- Далтон Роста (8-0) – Аарон Джеффери (13-4);
- Джеймс Галлахер (11-2) – Джеймс Гонсалес (10-6);
- Сидни Аутлоу (16-5) – Ислам Мамедов (22-2-1).
Предварительный кард
- Лукас Бреннан (8-0) – Вебер Алмейда (7-1);
- Энрике Барсола (19-7-2) – Джейлон Бейтс (7-0);
- Ахмед Магомедов (9-1) – Кай Камака III (11-5-1);
- Диана Авсарагова (6-0) – Жустин Киш (8-6);
- Владимир Токов (8-2) – Жаиро Пашеку (7-1);
- Катерина Шакалова (7-1) – Даяна Силва (10-8);
- Салливан Коули (5-1) – Хамза Салим (6-6);
- Брайс Мередит (4-0) – Альберто Родригес (4-3);
- Алфи Дэвис (15-4-1) – Аалон Круз (11-4);
- Леандро Хиго (21-6) – Никита Михайлов (9-2);
- Джош Хилл (22-5) – Касум Касумов (13-1);
- Марсирлей Алвеш да Силва (11-3) – Джеррелл Ходж (10-3);
- Джордан Оливер (0-0) – Эндрю Триоло (0-1);
- Майкл Блокхус (0-0) – Эли Меффорд (0-4)
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