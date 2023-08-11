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Bellator 298: Аутлоу — Мамедов, Моури — Молдавский, где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира

Bellator 298: Авсарагова провалила взвешивание, Молдавский идёт закрывать поражение. LIVE
Сергей Сорокин
Молдавский и Авсарагова
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А ещё в карде возвращение «Вовы» Токова после трёхлетнего простоя.

В ночь с 11 на 12 августа состоится номерной турнир Bellator 298. Он вызывает интерес фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в его рамках выступит целый ряд наших соотечественников. Касум Касумов будет биться с Джошем Хиллом. Никиту Михайлова ожидает бой с Леандро Хиго. Владимир Токов проведёт поединок с Жаиро Пачеко. Диана Авсарагова провалила взвешивание, но выйдет на бой с Жустин Киш. Ахмеду Магомедову будет противостоять Кай Камака III. В основном карде выступят два россиянина. Ислам Мамедов сразится с Сидни Аутлоу, а Валентин Молдавский – со Стивом Моури.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Live Сергей Сорокин

Валентин шёл мстить за Фёдора, но с треском провалился!

Вспоминаем последний поединок Молдавского в Bellator:

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11:15 Сергей Сорокин

Скотт Кокер рассказал о планах лиги

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры с лигой PFL о сотрудничестве. Сам Bellator принадлежит и управляется компанией ViacomCBS.

«Bellator давно ищет партнёра. На самом деле этим занимается Viacom. Посмотрим, как всё сложится. Вероятно, некоторая ясность наступит в ближайшие 60-90 дней. Переговоры ведутся с несколькими компаниями. PFL является одной из них», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

11:14 Сергей Сорокин

Bellator 298 где смотреть

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

11:13 Сергей Сорокин

Вадим Немков заявил, что освободит титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе

Российский боец Bellator Вадим Немков заявил, что перейдёт в тяжёлый вес.

«Я разговаривал с Фёдором Емельяненко, и мы решили, что я перехожу в тяжёлый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне становится всё труднее сбросить вес. Это новый вызов для меня. Я сделал всё, что мог, в полутяжёлом весе. Теперь это новый вызов – подняться в весе и получить ещё один титул. В полутяжёлой категории не вижу ничего нового для себя. Да, я освобожу пояс и перейду в тяжёлый вес», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

11:13 Сергей Сорокин

Дата и время турнира Bellator 298

В ночь с 11 на 12 августа состоится номерной турнир Bellator 298. Начало предварительного карда – в 01:00 по московскому времени.

11:12 Сергей Сорокин

Кстати, Bellator официально объявил о следующем бое Усмана Нурмагомедова

Бойцовский промоушен Bellator официально объявил о юбилейном 300-м турнире, который пройдёт в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США).

Чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов (17-0) проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Брента Примуса (12-3). Поединок станет полуфиналом Гран-при организации.

11:11 Сергей Сорокин

Кард турнира Bellator 298

Основной кард

  • Логан Сторли (14-2) – Бреннан Уорд (17-6);
  • Стив Моури (10-0-1) – Валентин Молдавский (11-3);
  • Далтон Роста (8-0) – Аарон Джеффери (13-4);
  • Джеймс Галлахер (11-2) – Джеймс Гонсалес (10-6);
  • Сидни Аутлоу (16-5) – Ислам Мамедов (22-2-1).

Предварительный кард

  • Лукас Бреннан (8-0) – Вебер Алмейда (7-1);
  • Энрике Барсола (19-7-2) – Джейлон Бейтс (7-0);
  • Ахмед Магомедов (9-1) – Кай Камака III (11-5-1);
  • Диана Авсарагова (6-0) – Жустин Киш (8-6);
  • Владимир Токов (8-2) – Жаиро Пашеку (7-1);
  • Катерина Шакалова (7-1) – Даяна Силва (10-8);
  • Салливан Коули (5-1) – Хамза Салим (6-6);
  • Брайс Мередит (4-0) – Альберто Родригес (4-3);
  • Алфи Дэвис (15-4-1) – Аалон Круз (11-4);
  • Леандро Хиго (21-6) – Никита Михайлов (9-2);
  • Джош Хилл (22-5) – Касум Касумов (13-1);
  • Марсирлей Алвеш да Силва (11-3) – Джеррелл Ходж (10-3);
  • Джордан Оливер (0-0) – Эндрю Триоло (0-1);
  • Майкл Блокхус (0-0) – Эли Меффорд (0-4)
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