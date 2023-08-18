«Мне можно завязать одну руку и один глаз». Емельяненко заявил, что размажет Тактарова

18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится интереснейший поединок, в котором сойдутся Олег Тактаров и Джефф Монсон. На двоих им уже 107 лет, но бойцы по-прежнему готовы зарубиться. Отношение к этому противостоянию разное. Одни указывают на то, что в таком почтенном возрасте сложно находиться в хорошем физическом состоянии. Поэтому скептики предрекают вялый бой, который вряд ли сможет чем-то впечатлить. Другие смотрят на поединок с оптимизмом. Они рассчитывают поностальгировать по былым временам и посмотреть на сражение двух легенд.

Своим мнением о предстоящем поединке поделился и Александр Емельяненко. Причём прогноз Феникса получился очень категоричным: «Я однозначно ставлю на Монсона. Джефф, в отличие от Тактарова, был активным, он все эти годы выступал. А Тактаров больше говорил, чем занимался спортом. Если этот поединок будет настоящим, то у Тактарова нет шансов – Монсон разнесёт его в одну калитку».

Позицию Емельяненко действительно можно понять. Тактаров провёл последний официальный поединок в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу болевым приёмом в поединке с Марком Керром. Сложно даже представить, что простой в 15 лет пройдёт бесследно. В это же время Монсон оставался активным. Совсем недавно он и вовсе дрался с Александром, причём на голых кулаках.

Поединок Емельяненко и Монсона организовал Hardcore. И бойня получилась что надо. Снеговик выглядел мощнейшим образом, черпал силы из ниоткуда. И навязал Александру очень достойное сопротивление. В итоге дело дошло до судейского решения. Рефери отдали победу Емельяненко единогласно. Но стоит отметить, что, судя по характеру боя, всё было далеко не так однозначно. Монсон продемонстрировал, что сил у него полно, отжечь он по-прежнему может.

Емельяненко высказался и о возможном противостоянии с Тактаровым. Правда, вновь был очень категоричен.

Александр Емельяненко российский боец «Если говорить про наш потенциальный бой с Тактаровым, то мне можно завязать одну руку и закрыть один глаз, у Тактарова не будет никаких шансов на победу со мной. Ни по каким правилам».



Говоря откровенно, такое высказывание Емельяненко выглядит очень самонадеянно. Конечно, в бою Александр, возможно и победит Олега. Но рассчитывать на тотальное деклассирование совершенно точно не стоит. Да, Тактаров действительно не дрался 15 лет. Но внешний вид Русского медведя говорит о том, что он находится в прекрасной физической форме. Более точный ответ о состоянии даст лишь поединок с Монсоном.

Сам Емельяненко выглядел не лучшим образом в своих последних боях. Особняком стоит разве что битва с блогером Святославом Коваленко, перед которой Александр выглядел свежо и бодро. А вот поражение за 13 секунд от Вячеслава Дацика и скандальная победа над Евгением Ершовым, после которой Феникса уводили буквально под руки, лишь укрепили опасения по поводу состояния здоровья бойца.

Да, Емельяненко прошёл реабилитацию, по ходу которой он тренировался и полностью воздерживался от алкоголя. Но не стоит рассчитывать на то, что Александр с ходу начнёт колотить всех подряд и вернёт свои оптимальные кондиции. Посмотреть на бой Феникса с Тактаровым было бы очень интересно. Особенно потому, что после такого огненного прогноза первый чемпион UFC из России будет заряжен на то, чтобы доказать обратное. Многое будет зависеть от результата боя с Монсоном. Если Русский медведь победит, он вполне может бросить вызов Емельяненко сам.