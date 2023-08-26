Тот, кто закопал Зомби. Холлоуэй разбил корейца страшным нокаутом и отправил на пенсию

Сегодня, 26 августа, в Сингапуре завершился очередной турнир UFC серии Fight Night. В главном событии вечера сошлись бывший чемпион промоушена в полулёгком весе Макс Холлоуэй и Чон Чхан Сон, известный всем как Корейский Зомби.

Стоит отметить, что этот поединок был практически прямой просьбой Макса. После победы над Арнольдом Алленом в апреле Холлоуэй заявил, что хочет в соперники именно корейца. Благословенный объяснил это тем, что никогда не бился с Зомби, несмотря на то что выступают они в одну эпоху. Чон принял вызов, несмотря на то что подумывал уже о завершении карьеры после поражения от Алекса Волкановски.

Для Холлоуэя это очередная возможность вновь побороться за титул. В полулёгком весе уже давно воцарилось двоевластие. Волкановски трижды побил Макса и не пускает его к поясу, а тот, в свою очередь, сносит всех новых претендентов и не позволяет им даже получить титульный шанс. Австралиец уже в шутку говорил, что надеется на переход Холлоуэя в лёгкий дивизион, чтобы он перестал бить его соперников. Макс, в общем-то, не против подняться в весе и уже вслух размышлял об этом. Однако есть нюанс — он хочет сделать это в статусе чемпиона полулёгкой весовой категории.

Правда, для начала нужно было разобраться с Корейским Зомби. Несмотря на то что это был андердог и ветеран ММА, бьёт он по-прежнему очень тяжело и может доставить множество проблем. Но мы помним, что у Холлоуэя крепкая челюсть и он готов к разменам, а значит, зрелище было гарантировано.

Первые полторы минуты бойцы потратили на разведку и поиск нужной дистанции. А потом уже начались более активные действия, которые спровоцировал кореец. Холлоуэй с удовольствием принял размены и напомнил, что такими приёмами его не возьмёшь. Макс пытался атаковать разнообразно, не забывая обрабатывать корпус, но Зомби в ответ угрожал атаками с наскока, которые часто проходили.

Во втором раунде мы увидели яркое шоу. Чон Чхан Сон рассчитывал придерживаться той же тактики, но Холлоуэй уже был готов и отправил соперника на канвас мощным ударом. Зомби спасло лишь то, Макс поверил в глухой нокаут и замешкался, после чего попытался выйти на удушающий. Кореец выдержал и это, а позже восстановился и даже пробовал контратаковать. Впрочем, Холлоуэй был явно лучше и забрал раунд без вопросов.

С первой секунды третьего раунда Зомби показал, что он жив и хочет пойти в бескомпромиссную рубку. Макс такие вызовы принимает всегда, принял и в этот раз. Несколько секунд жесточайших разменов – и Благословенный срубил соперника правым боковым в глухой нокаут.

Порадовавшись победе, Холлоуэй пришёл помочь сопернику, выразил ему максимальное уважение и поблагодарил за бой. Поединок получился великолепным, бойцы показали себя во всей красе и заслуженно получили овации. К слову, это первый финиш Холлоуэя с 2018 года.

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть момент можно в социальных сетях UFC Russia.

Сразу после боя Чон Чхан Сон объявил о завершении карьеры и сложил перчатки в центре октагона. Зал проводил легендарного бойца стоячими овациями. И это было заслуженно и очень красиво. Ну а Холлоуэй отправляется в очередной титульный забег.