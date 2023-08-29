«Придурок пытался выбить дверь». Главу UFC едва не ограбили — и тот открыл охоту на вора

В минувшие выходные в Сингапуре прошёл очередной турнир UFC серии Fight Night. Президент промоушена Дана Уайт решил не посещать мероприятие и вместе с семьёй спокойно остался в своём доме, который расположен в городе Левант. Впрочем, спокойно провести время функционеру не удалось, потому что какой-то горе-грабитель решил, что попытаться взломать дом Даны — хорошая идея.

Разумеется, попытка провалилась. Мужчина сначала переоценил свои силы, попытавшись выбить дверь несколькими ударами ноги, а потом неожиданно для себя обнаружил камеру и ретировался. Однако Уайта такой расклад не устраивает, он не намерен спускать дело на тормозах и уже опубликовал пост в социальных сетях на эту тему. Глава UFC выложил отрывок видео, где можно рассмотреть злоумышленника, и попросил подписчиков помочь с его поисками. Разумеется, не бесплатно: «Этот придурок пытался выбить мою входную дверь в Леванте, штат Мэн. Я заплачу $ 2500 первому человеку, который сообщит полиции, кто он».

Так что тот, кто первым найдёт парня, может неплохо на этом навариться. Неплохая мотивация. Правда, пока это не привело к результату.

Довольно странно, что случаи, когда на людей, связанных с боями, нападают, стали всё чаще мелькать в новостях. Казалось бы, стоит держаться от этих ребят подальше. Пару лет назад в аналогичной ситуации оказался Джон Джонс. В его случае злоумышленник пытался то ли угнать машину, то ли вытащить что-то из салона. Попытка завершилась практически как в кино: «Прошлой ночью все закончилось тем, что я постучал этому парню по окну со стороны водителя дулом своего дробовика. В следующий раз, когда вы попытаетесь кого-то ограбить, убедитесь, что вы достаточно быстры, чтобы убежать от хозяев. Ему повезло, что я достаточно умён, чтобы не застрелить убегающего человека. Люди, я в курсе, что времена сейчас тяжёлые. Но ваша жизнь не стоит пары вещей. Какие у вас мысли насчёт этого видео и что бы вы сделали в подобной ситуации?».

А несколько недель в жутковатую историю угодил китайский боец UFC Ядонг Сонг: «Впервые в жизни меня держали под прицелом. Мы с другом заехали на заправку, и там уже стояли четверо чёрных мужчин. Они не преследовали нас — уже были там и ждали жертву. Они были в капюшонах, номера на их машине были скрыты. Потребовали отдать деньги, кошельки, украшения и ударили моего друга рукояткой пистолета. Им нужны были деньги, они не хотели нас убивать».

Дана Уайт, к слову, как-то признавался, что в молодости частенько участвовал в уличных драках, за что потом проводил ночи в отделениях полиции. Так что вряд ли это тот парень, с которым хотелось бы встретиться один на один. Тем страннее решение грабителя выбрать дом президента UFC в качестве мишени. Или это просто один из тех людей, которые угрожали Дане за борьбу с пиратством?