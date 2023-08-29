И семья не помогла. Дублёра Вина Дизеля уничтожил экс-чемпион мира по боксу

В Бразилии состоялся необычный боксёрский поединок. В ринге появился известный бразильский боксёр, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Аселино Фрейтас по прозвищу Попо. Сейчас ему 47 лет, и он продолжает проводить выставочные бои, в которых, правда, выкладывается примерно на сто процентов. Очередным соперником Фрейтаса стал не кто иной, как дублёр голливудского актёра Вина Дизеля — Джуниор Дубле.

Дубле – бразильский YouTube-блогер, известный не только по работе дублёром Дизеля. Джуниор также снимает различные видеоролики и пранки, как раз связанные с внешним сходством Дубле и известного актёра. На канале блогера почти два миллиона подписчиков, и видео собирают миллионы просмотров.

Видимо, впечатлившись съёмками в боевиках, он решил попробовать себя в боксе, при этом выбрал себе в соперники слишком серьёзного оппонента. Да, Фрейтасу почти 50 лет, но он находится в хорошей физической форме. В прошлом году, например, Аселино нокаутировал… Пеле. Конечно, не футболиста, а бывшего бойца ММА Хосе Ланди-Джонса по прозвищу Пеле. Вот такие «звёздные» оппоненты у Попо: то легендарный футболист, то известный голливудский актёр.

Фрейтас и Дубле активно раскручивали свой поединок и даже проводили совместные стримы. Джуниор пытался доказать, что способен противостоять бывшему профессиональному боксёру: например, выкладывал видео со своей подготовки, где вёл спарринги сразу с несколькими соперниками. Выглядело это крайне нелепо, как и попытки Дубле проявить себя в трэш-токе. Бывший чемпион мира принимал всё спокойно и никак не реагировал на все выпады соперника.

Зато Аселино заставил ответить блогера за всё в ринге. Бой не успел начаться, как Фрейтас буквально накинулся на своего оппонента и начал гонять копию Вина Дизеля по рингу. Выглядело это забавно: Дубле с трудом перемещался и, видимо, искал поддержку семьи, как Доменик Торетто в культовых фильмах «Форсаж». Но в ринге они были вдвоём, и Фрейтас беспощадно лупил блогера, который оказался не готов к такому повороту событий. На исходе первой минуты у Джуниора стали опускаться руки, и Аселино выбросил мощную двойку, после которой оппонент оказался на полу.

Дубле с трудом поднялся, и на его лице было непонимание. То ли Джуниор думал, что раз бой выставочный, то и бить его никто не будет, то ли какие-то другие мысли были в голове бразильца, но в ринге он не показал ничего, кроме того, что минуту убегал от соперника. Он даже не отвечал, не выбрасывал удары, а просто убегал и прятался за блоком.

Джуниор хотел продолжить поединок, и судья даже разрешил ему это сделать, но тут на ринг вылетело полотенце из угла: команда бразильца решила прекратить это избиение. Вот и помощь семьи подоспела.

На то, чтобы нокаутировать дублёра Вина Дизеля, экс-чемпиону мира потребовалось всего 70 секунд. А Дубле, похоже, оказался просто не готов к профессиональному спорту: без постановок, повторных дублей и актёрской игры.