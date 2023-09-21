Физиев рванёт в топ-5 или останется середняком? Где смотреть UFC Fight Night 228

Дата и время турнира UFC Fight Night 228
В ночь с 23 на 24 сентября в городе Энтерпрайз (США) на арене «Apex» состоится турнир UFC Fight Night 228. В главном событии вечера сойдутся топовые легковесы Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот, занимающие шестое и седьмое места в рейтинге соответственно. В соглавном событии выступят бойцы полулёгкого веса Брайс Митчелл и Дэн Иге. Предварительный кард турнира начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 2:00 мск.
Прямая трансляция боя Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 228 с главным боем Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Fight Night 228
Главный кард
- Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот;
- Брайс Митчелл — Дэн Иге;
- Марина Родригес — Мишель Уотерсон;
- Брайан Баттл — Эй Джей Флетчер;
- Рикардо Рамос — Чарльз Журден.
Предварительный кард
- Дэн Аргета — Майлз Джонс;
- Тим Минс — Андре Фиальо;
- Джейкоб Малкун — Коди Брандейдж;
- Мохаммед Усман — Джейк Коллье;
- Мизуки Иноуэ — Ханна Голди;
- Тамирес Видаль — Монтсеррат Рендон.
Материалы о турнире UFC Fight Night 228
Самые интересные статьи о главных героях предстоящего турнира:
Прогноз на бой Физиев — Гамрот
Бразильский боец Ренато Мойкано, который уже проигрывал Физиеву, в видео на своём YouTube-канале поделился ожиданиями от поединка Рафаэля с Матеушем Гамротом: «Я дрался с Физиевым, и он хорош. Один из лучших ударников в мире ММА. Но у него есть одна проблема. Обычно он начинает в сумасшедшем темпе, выбрасывает множество ударов. Однако чем ближе конец боя, тем больше Рафаэль увядает. А его ждёт пятираундовый бой. С другой стороны, у нас есть Матеуш Гамрот, отличный борец и джитсер с потрясающим кардио. И он только наращивает темп по ходу боя. Я помню, как Физиев бомбил ударами Бобби Грина. Но знаешь, что было в третьем раунде? Рафаэль сдох, испустил дух. Так что чем дольше будет идти бой, тем больше преимущество будет у Гамрота».
Чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин в комментарии для «Матч Боец» тоже высказал мнение о бое: «Я думаю, у Рафы отличная борьба. У Гамрота будет надежда на борьбу, он будет показывать проходы и закидывать оверхенды или что-то такое, но, думаю, Физиев будет готов к этому и спокойно переработает в стойке. На мой взгляд, бой пройдёт всю дистанцию и единогласным решением выиграет Рафаэль, перестреляв оппонента. Бой лёгким не будет. Ждите рубку, и я уверен, что Физиев выложится на все 100%».
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