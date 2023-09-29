Если нет «злых россиян» — их надо придумать. Как реслинг США зарабатывал на политике

Противостояние между США и Россией, кажется, было практически всегда. Это не только тема для дебатов, но и отличная возможность для игр на чувствах соотечественников. Ситуацией очень активно пользовались в WWE. Главный реслинг-промоушен планеты десятилетиями использовал в ростере бойцов всех национальностей, превращая их руками сценаристов в свирепых русских, которых должны были ненавидеть зрители.

В этом материале затронуты две истории, которые произошли в WWE в новейшей истории России. За кадром остались сюжеты «Русского медведя» Ивана Колоффа (настоящее имя канадского рестлера — Ореаль Перрас. — Прим. «Чемпионата») и Николая Волкова (Йосип Перузович был хорватом из Югославии), которые были популярны ещё до распада Советского Союза.

Владимир Козлов

Олег Прудиус, а именно так в настоящей жизни зовут рестлера, родился в Киеве. Он подписал контракт с WWE в 2005 году, а спустя год дебютировал в основном ростере под именем Владимир Козлов. Московский мучитель, такое прозвище боец получил в реслинге, был представлен стереотипным русским, готовым уничтожать всё на своём пути. Образу помогли и антропометрические данные Прудиуса: рост 203 сантиметра и вес около 130–140 килограммов.

Владимир Козлов против Triple H Фото: wwe.com

Боссы очень серьёзно рассматривали перспективы Козлова в компании. В свои активные годы в WWE Владимир дрался против ведущих рестлеров, конфликтовал с Triple H (Пол Левек, который сейчас является одним из руководителей лиги. — Прим. «Чемпионата»), был одним из претендентов на титул чемпиона и, что самое главное, мог разбить легендарный стрик Гробовщика на Wrestlemania. Чтобы понимать всю эпичность момента, просто представьте, что соперник не проигрывал на главном шоу WWE 21 раз, а впервые оступился лишь в 2014-м, когда уступил Броку Леснару.

При этом стрик действительно мог прерваться раньше, об этом рассказал сам Гробовщик:

«Когда наступала Мания, мы все знали, что нас ждёт. Но на протяжении моего пути, я думаю, было несколько человек, которые были близки к тому, чтобы прервать мой стрик. Владимир Козлов был одним из фаворитов. Винс Макмэн хотел дать ему возможность, но это было в самом начале, как только он дебютировал», — сказал Гробовщик BT Sports.

Ближе к концу своей карьеры в WWE Козлов скатился в роль джоббера (незначимый рестлер, который не числится в планах и получает мало эфирного времени. — Прим. «Чемпионата»). Он успел единожды выиграть командные титулы с Сантино Мареллой, а затем превратился в персонажа, участвующего в танцевальных батлах.

Владимир Козлов показал свои танцевальные навыки Фото: wwe.com

В 2012 году Прудиус был уволен из WWE и с тех пор с реслингом завязал. При этом он довольно часто снимается в фильмах.

Русев

Мирослав Барняшев — уроженец Болгарии, подписавший контракт с WWE в 2010 году. В 2014 году Лана — менеджер Русева, которая в жизни является его женой, объявила, что тот переехал в Россию и победил в последнем матче. Якобы он сделал это в честь президента страны Владимира Путина.

В том же самом году Русев выиграл титул чемпиона США, а затем начал конфликт с Джоном Синой, который привёл к их матчу на Wrestlemania 31. На матч Русев выехал максимально эпично — на танке.

Русев выезжает на матч с Джоном Синой Фото: wwe.com

Тот матч Русев проиграл, и его гиммик русского бойца постепенно сошёл на нет. Самый пик активности пришёлся на 2014 год, когда отношения между США и Россией вновь накалились до предела. До 2020 года он успел выиграть ещё дважды титул чемпиона США, а затем был уволен и сейчас выступает в AEW.