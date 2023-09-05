«Назову его терпилой». Жёсткий конфликт Резникова и Шлеменко вышел из-под контроля

В российских ММА с новой силой разгорается достаточно серьёзный конфликт между ветераном смешанных единоборств Александром Шлеменко и топовым легковесом лиги ACA Артёмом Резниковым. Разногласия у бойцов начались достаточно давно, ещё в 2019 году, когда Александр Сарнавский пригласил Резникова в свой лагерь перед очередным поединком. Тогда они и сдружились.

Стоит сказать, что Сарнавский с 16 лет тренировался со Шлеменко в его зале. Шторм даже говорил, что, по сути, воспитал Александра. Однако спустя годы воспитанник начал тренироваться и в других залах, что не нравилось его ментору. Шлеменко также был недоволен отношением Сарнавского к делу. Окончательно бойцы разошлись только в этом году, и наружу тут же полезли не самые красивые истории.

Артём Резников в интервью Александру Лютикову поделился причиной конфликта Сарнавского и Шлеменко:

«Сарнавский потерял сознание перед боем с Юсуфом Раисовым, у них со Шлеменко состоялся нехороший разговор, и его не поддержали в этот момент. Шлеменко хотел, чтобы Сарнавский дрался, а он не мог подраться. Он во время весогонки потерял сознание и снялся с боя. Вот после этого у них пошло охлаждение в отношениях. Шлеменко не пришёл к нему в больницу, сказал, что нужно драться, после чего у них состоялся недружественный разговор».

Шторм отреагировал достаточно быстро и жёстко, что и вывело конфликт на совершенно другой уровень: «Я поражаюсь этой ситуации. Во-первых, Резникова там не было. Я позвонил Сарнавскому и спросил, будет ли он драться, а он мне: «Не знаю». Я говорю, что надо подраться тогда. Смотрю, Саша растерянный. К нему пришли врачи и сказали, что он может драться, вызвали скорую, там тоже сказали, что он может драться. Но я смотрю, Саша подавленный и не может драться. Позвонил хорошему знакомому врачу Борису Брилю, он нам всегда помогал. Израильский врач, который помог договориться на углублённое исследование в институте Склифосовского, и Саша отправляется туда. Я что, хотел, чтобы он дрался? Что за тупость? Я на убой отправлять его не собирался. Артём так уверенно говорит, как будто он в одной комнате с нами сидел. Говори, что ты видел, что ты слышал. А иначе ты — балабол».

Артём Резников Фото: ACA MMA

После этого и Резников, и Шлеменко вообще забыли про Сарнавского и переключились друг на друга, добавив к перепалке ещё и оскорбления. Причём поначалу Артём говорил, что считает Шлеменко настоящей легендой ММА и заговорил о ситуации только из-за дружбы с Сарнавским. По словам казахстанца, он принял близко к сердцу конфликт товарища со Штормом и захотел за него заступиться. Осудил Резников и реакцию Шлеменко на уход Алексея Кунченко. Тогда Александр назвал ученика «крысой».

Однако пассаж Шлеменко о «балаболе» задел Резникова ещё сильнее: «Здесь он перешёл «красную черту», он допустил необоснованные слова, назвав меня «балаболом». Если Шлеменко начнёт грубо говорить, мы подерёмся с ним прямо там, где пересечёмся. Я не буду стоять и молчать. Саша старше меня на восемь лет, но, если человек позволяет себе слова, он должен понимать, что будет отвечать за это».

Попутно Артём сделал ещё один хлёсткий выпад в сторону Шлеменко, подняв историю из 2019 года, когда Александр позволил себе высказаться о религии Резникова: «Меня задели его слова, когда он сказал за мою религию. Я говорю: «Я православный христианин». Он говорит: «Знаешь, что такое православный?» Типа это «славить право». Говорит: «Ты в жида веришь, что ли?» Это был 2019 год, я был в зале Шлеменко, и на слова «Ты чё, в жида веришь?» я промолчал. Сейчас я бы так не сделал, сейчас я бы ему очень жёстко ответил. Он же называет меня балаболом, он же мужчина. Или он съедет и скажет, что не говорил эти слова? Тогда он балабол, получается, если скажет, что не говорил Артёму эти слова.

Человек, писавший заявление, — Александр Шлеменко, у него там мотоцикл или чего-то там, он деньги отправил – он терпила. По словам, которые говорит Шлеменко. Слова «балабол», «крыса не крыса». Терпиле нельзя такое говорить вообще. Вот Александр Шлеменко меня балаболом называет. Я его терпилой назову. Балабол — тот, кто врёт, кто не может ответить за свои слова».

После таких воспоминаний и ответного оскорбления конфликт из медиа перетёк в социальные сети. Резников для начала предложил закончить разговоры и провести бой. Ради этого Артём, выступающий в лёгкой весовой категории, готов подняться в средний вес (84 кг) и уже попросил ACA посодействовать в организации.

Шлеменко в ответ собрал целую подборку фраз Резникова и выложил видео в социальную сеть: «Уличный балабол. Как балаболу объяснить, что он балабол?».

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Казахстанец тоже не остался в долгу и выдал мощный спич в адрес Шторма, в конце ещё раз призвав его решить конфликт в клетке: «Вставил видео у себя и сделал так, что я не могу написать комментарий. Фразы из контекста, конечно, можно красиво вырезать, все мы понимаем, что нас разделяют тысячи километров. Да, ты прав, дело уже дошло до личных оскорблений, просто при встрече выйдем один на один без зрителей. Разберёмся как мужчины. Не вижу смысла друг друга поливать грязью, мы не в поп-MMA. Сколько ребят с Кавказа вызывали Сашу, многие из них в грубой форме, но почему-то им он не осмеливался никогда отвечать. Саня, давай закроем тему в инсте. Сделаем как мужчины. Мы много раз виделись и, думаю, в скором времени увидимся… А разводить балаган уже надоело».

К слову, Шлеменко видео позже удалил. Но конфликт не исчерпан. Вице-президент ACA Асланбек Бадаев уже прокомментировал возможный поединок и отметил, что лига изучит такую возможность и приложит все усилия, если этот бой реален.

Конечно, мало шансов на то, что Шлеменко примет бой с Резниковым. Александру это просто неинтересно даже с учётом финансовой мощи ACA. Заинтересованность Резникова тоже понятна. Помимо решения конфликта, это будет и значительный скачок в медийном и материальном плане. Конечно, хочется, чтобы эта ситуация действительно была разрешена именно в клетке, потому что такие разборки с оскорблениями в интернете не делают чести бойцам.