PFL готовит самый крупный турнир года. В титульных боях – три представителя России

В ночь с 24 на 25 ноября состоится самый ожидаемый турнир года под эгидой PFL. Гран-при подходит к своему логическому завершению, в карде оказалось сразу шесть титульных поединков. Особенно интересными они окажутся для фанатов смешанных единоборств из России. Сразу три её представителя сразятся за чемпионские пояса и денежный бонус в $ 1 млн.

Магомедкеримов (33-6) по нынешнему сезону проходится буквально катком. Сначала он дважды финишировал соперников. Бен Эгли и Давид Завада улетели в нокауты. А победа над Соломоном Ренфро досталась россиянину единогласным судейским решением. Соперником Магомеда станет шведский боец Садибу Си (16-6-2). Он также оформил два финиша, но в последнем поединке победил раздельным решением. Был повержен Карлос Лил Миранда.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Гольцов (32-7) будет биться за пояс в тяжёлом весе. Русский богатырь все три победы забрал досрочно. Любопытно, что каждый раз Денис завершал свои поединки в первом раунде. Последовательно россиянин разбил Сезара Феррейру, Йоргана Де Кастро и Джордана Хейдермана. Дважды он снёс соперников нокаутами, ещё в одном бою завершил всё сабмишеном. Против Гольцова выйдет Ренан Феррейра (11-3). Бразилец по прозвищу Проблема первый раунд Гран-при прошёл без выхода в клетку – поединок с Ризваном Куниевым был отменён. А затем он дважды нокаутировал соперников в первом раунде.

Мохнаткина (11-3) становится настоящей суперзвездой PFL. Она перезагрузилась и штампует победы. Йоко Хигаси россиянка разбила техническим нокаутом, Эвелин Мартинс убрала единогласным судейским решением. А в последнем поединке Марина финишировала Амбер Либрок. Она взяла соперницу на рычаг локтя и довела дело до победы. В финале Гран-при россиянке будет противостоять Ларисса Пачеко (22-4). Бразильянка идёт на серии из девяти побед. Остановить обладательницу пояса и действующую чемпионку Гран-при будет очень тяжело.

Стоит отметить, что Пачеко решительно настроена на поединок с Мохнаткиной. И пока бразильянка закладывается исключительно на досрочный финиш.

Ларисса Пачеко боец PFL, победительница Гран-при легковесов сезона-2022 «Её бои практически ничем не отличаются друг от друга. На самом деле, она очень похожа на Кайлу, но она на другом уровне. Она будет пытаться повалить меня и заставить сдаться. Но чтобы повалить меня, ей придется драться со мной в стойке. Посмотрим, сможет ли она выстоять. Кроме того, у меня тяжелые руки, и я выигрываю много боев нокаутом, поэтому люди иногда забывают, что я ещё и обладатель чёрного пояса второй степени. Даже если она меня повалит, я очень хорошо подготовлена на земле. Она сильная девушка, но я считаю, что нахожусь на другом уровне. Её игра хорошо сочетается с моей. Мой план — победить в первом раунде».

Предстоящий турнир от PFL действительно обещает получиться грандиозным. Фанаты смешанных единоборств из России верят, что по его итогам наши соотечественники заберут все три чемпионских пояса. А ещё каждый станет богаче на $ 1 млн. Но оппозиция действительно выглядит очень опасно.