PFL готовит самый крупный турнир года. В титульных боях – три представителя России

В ночь с 24 на 25 ноября состоится самый ожидаемый турнир года под эгидой PFL. Гран-при подходит к своему логическому завершению, в карде оказалось сразу шесть титульных поединков. Особенно интересными они окажутся для фанатов смешанных единоборств из России. Сразу три её представителя сразятся за чемпионские пояса и денежный бонус в $ 1 млн.
Магомедкеримов (33-6) по нынешнему сезону проходится буквально катком. Сначала он дважды финишировал соперников. Бен Эгли и Давид Завада улетели в нокауты. А победа над Соломоном Ренфро досталась россиянину единогласным судейским решением. Соперником Магомеда станет шведский боец Садибу Си (16-6-2). Он также оформил два финиша, но в последнем поединке победил раздельным решением. Был повержен Карлос Лил Миранда.
В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.
Гольцов (32-7) будет биться за пояс в тяжёлом весе. Русский богатырь все три победы забрал досрочно. Любопытно, что каждый раз Денис завершал свои поединки в первом раунде. Последовательно россиянин разбил Сезара Феррейру, Йоргана Де Кастро и Джордана Хейдермана. Дважды он снёс соперников нокаутами, ещё в одном бою завершил всё сабмишеном. Против Гольцова выйдет Ренан Феррейра (11-3). Бразилец по прозвищу Проблема первый раунд Гран-при прошёл без выхода в клетку – поединок с Ризваном Куниевым был отменён. А затем он дважды нокаутировал соперников в первом раунде.
Мохнаткина (11-3) становится настоящей суперзвездой PFL. Она перезагрузилась и штампует победы. Йоко Хигаси россиянка разбила техническим нокаутом, Эвелин Мартинс убрала единогласным судейским решением. А в последнем поединке Марина финишировала Амбер Либрок. Она взяла соперницу на рычаг локтя и довела дело до победы. В финале Гран-при россиянке будет противостоять Ларисса Пачеко (22-4). Бразильянка идёт на серии из девяти побед. Остановить обладательницу пояса и действующую чемпионку Гран-при будет очень тяжело.
Стоит отметить, что Пачеко решительно настроена на поединок с Мохнаткиной. И пока бразильянка закладывается исключительно на досрочный финиш.
«Её бои практически ничем не отличаются друг от друга. На самом деле, она очень похожа на Кайлу, но она на другом уровне. Она будет пытаться повалить меня и заставить сдаться. Но чтобы повалить меня, ей придется драться со мной в стойке. Посмотрим, сможет ли она выстоять. Кроме того, у меня тяжелые руки, и я выигрываю много боев нокаутом, поэтому люди иногда забывают, что я ещё и обладатель чёрного пояса второй степени. Даже если она меня повалит, я очень хорошо подготовлена на земле. Она сильная девушка, но я считаю, что нахожусь на другом уровне. Её игра хорошо сочетается с моей. Мой план — победить в первом раунде».
Предстоящий турнир от PFL действительно обещает получиться грандиозным. Фанаты смешанных единоборств из России верят, что по его итогам наши соотечественники заберут все три чемпионских пояса. А ещё каждый станет богаче на $ 1 млн. Но оппозиция действительно выглядит очень опасно.
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