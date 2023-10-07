«Бесит, что Фёдор уходит вот так». Бейдер превратил конец карьеры Емельяненко в кошмар

В ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США) состоится юбилейный турнир Bellator 300. Лига подготовила яркий кард с тремя титульными поединками. В том числе свой бой проведёт брат Хабиба – Усман Нурмагомедов. Изначально турнир должен был включить в себя четыре титульных боя. Но поединок Райана Бейдера и Линтона Васселла в тяжёлом весе был отменён из-за болезни претендента.

В последний раз Бейдер выходил в клетку 4 февраля и, по сути, завершил карьеру легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко. Последний Император проводил заключительный поединок в карьере в качестве претендента на титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, но вновь был нокаутирован американцем.

Впервые Фёдор и Бейдер встретились на турнире Bellator 214 26 января 2019 года в рамках финала Гран-при тяжеловесов. На кону стоял вакантный титул чемпиона, и пояс этот забрал Бейдер. Никто, наверное, не ожидал, что бой закончится так, как он завершился, даже сам Райан. Американец финишировал Фёдора первым и единственным ударом: 30 секунд Бейдер кружил вокруг Емельяненко, финтил и пытался раскачать россиянина, что, собственно, ему и удалось сделать. После очередного финта Бейдер выбросил левый боковой через руку Фёдора, и этот удар застал Последнего Императора врасплох: наш соотечественник упал, два добивающих удара от американца – и конец.

Конечно, со стороны казалось, что Бейдеру просто повезло, поэтому сразу же пошли разговоры о возможном реванше. Но путь к реваншу оказался довольно долгим. Райан пытался удержаться в двух дивизионах, владея поясами в полутяжёлом и тяжёлом весах, но после поражений от Вадима Немкова и Кори Андерсона всё-таки решил сфокусироваться на тяжёлом дивизионе. Американец провёл три успешные защиты, прежде чем дать реванш Фёдору.

Емельяненко же выступал не так часто, как Райан, но более успешно. Сначала Последний Император разобрался с легендарным Куинтоном Джексоном, а после этого эффектно вырубил второго номера рейтинга Bellator – Тимоти Джонсона. После такого выступления Фёдор, конечно, заслужил право на реванш с чемпионом, тем более что в нём были заинтересованы все.

4 февраля 2023 года Бейдер и Емельяненко вновь сошлись в клетке. Фёдор ещё перед боем заявил, что это прощальный поединок в карьере, поэтому, конечно, всем любителям единоборств хотелось, чтобы Последний Император ушёл на мажорной ноте. Всем, кроме Бейдера. Оба вышли в клетку с желанием финишировать соперника. Емельяненко заряжался на размашистые одиночные удары, Бейдер прессинговал и выбрасывал джебы.

На второй минуте раунда американец провёл хорошую серию, после которой у Фёдора оказался разбит нос, а сам Емельяненко оказался на полу. Райан бросился добивать, но Последний Император сражался до конца, принимал мощные удары в партере и продолжал бой. Хёрб Дин давал Фёдору шанс исправить положение, но, когда добивающие удары от американца стали слишком мощными и акцентированными, а Емельяненко перестал на них реагировать, рефери всё же остановил поединок.

Вновь нокаут, и вновь – в первом раунде. Увы, Фёдору не удалось напоследок хлопнуть дверью, но то, что он ушёл на пенсию после титульного поединка в одной из сильнейших лиг мира в 46 лет, не может не вызывать уважения.

Для Бейдера реванш с Емельяненко был на данный момент последним поединком в карьере. Бой с Линтоном Васселлом сорвался, а значит, защита пояса переносится. К слову, Вадим Немков перебрался в тяжёлый вес и явно нацелен на титул Бейдера. Реванш Райана с Вадимом видится очень перспективным: сможет ли ученик Фёдора вновь поквитаться за учителя или же в тяжёлом весе Бейдер – король Bellator?