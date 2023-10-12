«Хочу тигра как у Тайсона». Автор супернокаута собирает дома экзотический зоопарк

7 октября в Словакии прошёл титульный бой промоушена OKTAGON MMA в полутяжёлом весе, в котором чех Карлос Вемола побил словака Павола Лангера. На встречу мало кто обратил бы внимание, если бы не один примечательный факт – Вемола вырубил соперника всего за семь секунд!

После уничтожения соперника 38-летний Вемола по прозвищу Терминатор пожертвовал Лангеру своё дополнительное вознаграждение за досрочную победу. «Он отличный парень, усердно тренируется ради своей семьи и ребёнка, поэтому будет справедливо, чтобы бонус достался Паволу. Что касается моей быстрой победы, то однажды в любительских боях я победил быстрее – за пять секунд!» – похвастал единственный чешский боец с опытом выступлений в UFC.

Благородство и искренность у Вемолы не только из-за хорошего воспитания. Боец рассказал, что его завораживает поведение диких животных, их грация и умение сохранять достоинство в любой ситуации. Поэтому много лет назад он устроил дома настоящий зоопарк.

Единственный представитель Чехии в UFC

В шесть лет Карел начал заниматься греко-римской борьбой под руководством отца Карела в родном Оломоуце. На его счету семь национальных титулов по борьбе, а также победа в командном чемпионате Чехии, после которой он увлёкся бодибилдингом. В 19 лет чех переехал в Лондон и устроился вышибалой в один из ночных клубов района Тоттенхэм. Два года спустя Вемола так раскачался, что выиграл чемпионат Великобритании по бодибилдингу.

Однажды в ночной клуб, в котором работал Карел, пришли двое крепышей, которые сильно напились и начали задирать бармена и официанток. Вемола не растерялся и крепко отлупил хулиганов – оказалось, что это были бойцы ММА. На следующий день в гости к чеху пришёл руководитель лондонского промоушена Cage Fighters и предложил попробовать силы в клетке. Вемола согласился и выиграл первые семь профессиональных боёв, все — в первом раунде. В Cage Fighters боец стал чемпионом Европы и мира в тяжёлом весе.

Карлос играет с львицей Фото: Из личного архива Карлоса Вемолы

В апреле 2010 года 25-летний Терминатор подписал контракт с UFC и после поражения в дебютном бою перешёл в полутяжёлый вес. Получилось удачно – у Сета Петруцелли он выиграл техническим нокаутом в первом раунде. «Больше всего мне понравилось в UFC, что руководство организации относилось к нам одинаково. Например, в Англии я как чемпион имел разные привилегии, но в UFC всё по-другому. Там как у новичка у меня были такие же условия, как у лучших. Я ездил на роскошных машинах, носил брендовую одежду, спал в лучших отелях. Это была пятизвёздочная жизнь!» – признался боец в интервью isport.cz.

В UFC парень зарабатывал до $ 20 тыс. за бой, но гораздо больший доход приносили контракты со спонсорами и бонусы от промоушена. «Однажды мой бонус составил $ 50 тыс. Так что пара удачных боёв может существенно поправить материальное положение», – отметил Вемола. Его карьера в UFC не заладилась из-за травм, и Карлос покинул промоушен спустя три года после двух побед и четырёх поражений.

Завёл тигра, потому что увидел такого же у Майка Тайсона

В начале карьеры Вемолу, как и большинство бойцов, интересовали дорогие авто, ювелирные украшения и аплодисменты публики. Но с годами чех осознал, что больше всего ему нравится помогать ближним. И далеко не всегда это люди. В 2012 году он вместе с друзьями отправился в Восточную Африку на сафари – Карлоса всегда завораживали красота и грация львов, их спокойствие. «Мы продвигались по саванне на автомобиле, и я приметил раненого львёнка. Мне удалось договориться взять его с собой, выходить и оставить у себя жить. Это оказалась львица, я назвал её Эльзой», – откровенничает Вемола.

Львам трудно жить без себе подобных, поэтому спортсмен приобрёл ещё одну львицу и дал ей имя Принцесса. С тех пор зоопарк Карлоса с экзотическими животными расширялся – сегодня в нём живут львицы, тигры, крокодилы и детёныши акул. «Белый тигр у меня появился благодаря Майку Тайсону, – гордится Терминатор. – Как-то я увидел кадры, на которых Майк прогуливается со своим бенгальским тигром, и подумал: «Хочу тигра, как у Тайсона».

Боец кормит тигра Фото: Из личного архива Карлоса Вемолы

Вемолу не смутила грустная история, связанная с тигром Тайсона по прозвищу Кения. Однажды зверь оторвал руку женщине, но Майк сказал, что она сама виновата, потому что перепрыгнула через забор и начала играть с хищником. В качестве компенсации боксёр выплатил пострадавшей $ 250 тыс. Майк понял, что шутки со 180-килограммовой машиной для убийств плохи, и отдал тигра в один из зоопарков Нью-Йорка. Звери Вемолы тоже уже достаточно большие, но боец думает лишь об увеличении коллекции животных.

Карлос воспитывался в очень жёсткой среде: изнурительные тренировки с шести лет, уроки, куча кружков. У него не было времени даже завести друзей, а просьбу подарить хомяка отец пропустил мимо ушей. Поэтому сегодня боец не ограничивает себя. «Как-то мы с сыном пошли в зоопарк, и он сказал: «Папа, а можно нам завести крокодила?» Помню, жена посмотрела на меня, что-то прочитала в моём взгляде и завопила: «Нет! Нет! Ты спятил?» Через две недели во дворе моего дома плавал четырёхметровый крокодил».

Не боится хищников, но боится жену

Сегодня в планах у бойца завести слона, но ему может помешать готовящееся постановление Еврокомиссии с запретом на содержание, разведение и торговлю экзотическими животными. Карлос не представляет себе, что его заставят разлучиться со своими друзьями, особенно учитывая привязанность к ним детей и жены, экс-модели Playboy Лелы. В 2019 году в чешской версии журнала снялся и сам Вемола. «Поскольку я всю жизнь встречался с Playmate, которые были на обложке Playboy, я подумал, почему бы мне однажды не оказаться там. Мне нравятся вызовы. И когда мне на съёмочной площадке сказали, что я буду вторым человеком после актёра Марека Вашута на первой полосе, я, конечно, заинтересовался», – вдохновился боец.

Лела и Карлос на прогулке со львом Фото: Из личного архива Лелы Вемолы

Карлос утверждает, что совершенно не боится своих диких животных – уже несколько лет подряд почти каждый вечер он вместе с женой и детьми отправляется на прогулку со своими львами или тигром. Спортсмен считает, что самое главное условие содержания животных – дать им понять, кто в доме хозяин. Он много играет с хищниками, но никогда не позволяет им побеждать в клетке.

«Я их совершенно не боюсь. А вот жену боюсь! – смеётся Вемола, который воспитывает вместе с Лелой дочь Лили и сына Роки. – Я всегда говорю, что у меня больше шансов быть убитым женой, чем животными. Мои звери замечательные. Я верю, что вы получаете от них то, что даёте им. Если ты будешь вести себя с ними плохо, у тебя будут плохие животные, и наоборот».