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Логан Пол — Диллон Дэнис, где смотреть трансляцию, во сколько начало, кто фаворит, онлайн-трансляция

Жара в Манчестере. Логан Пол и друг Макгрегора устроили потасовку до выхода на ринг. LIVE
Яхья Гасанов
Логан Пол — Диллон Дэнис
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Поединок даже был под угрозой срыва.

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт боксёрский вечер, в котором на ринг выйдут ряд известных блогеров. Организатором мероприятия выступит британская промоутерская компания Misfits совместно с DAZN. В рамках соглавного события турнира пройдёт шестираундовый поединок между Логаном Полом и бывшим бойцом смешанных единоборств Диллоном Дэнисом, который дебютирует в боксе. Также в этот вечер в рамках главного события брат Тайсона Фьюри Томми сойдётся с блогером KSI.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Дэнис устроил безумный трэш-ток перед боем с Полом и предложил ему интересный спор:
Оскорбления невесты и свадебное пари. Пол и друг Конора устроят самый странный бой года
Оскорбления невесты и свадебное пари. Пол и друг Конора устроят самый странный бой года

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Где смотреть турнир с боем Пол — Дэнис Когда начало турнира с боем Логан Пол — Диллон Дэнис Полный кард боксёрского вечера
Live Яхья Гасанов

🤯Бой Пола и Дэниса рисковал быть отменённым

На финальной дуэли взглядов бойцы устроили серьёзную потасовку, в ходе которой Логан получил повреждение после того, как в него бросили микрофоном. Рассечение рядом с глазом могло помешать блогеру выйти на бой, но позже он сообщил, что всё в силе.

11:09 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Пол — Дэнис

Турнир полностью покажут на платформе DAZN. В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.

11:07 Яхья Гасанов

🤛🏽Дилон Дэнис впервые выступит по правилам бокса

Диллон известен миру единоборств, как друг Конора Макгрегора. Самостоятельно он до вершин не добирался, проведя всего два поединка в ММА. В боксе Дэнис пробует дебютировать уже не первый раз, но очень часто он снимался с поединков. Теперь ещё одна попытка почувствовать себя боксёром.

11:05 Яхья Гасанов

Когда начало турнира с боем Логан Пол — Диллон Дэнис

Боксёрский вечер запланирован на 14 октября и пройдёт в Манчестере (Великобритания). Начало турнира — в 21:00 мск.

11:03 Яхья Гасанов

💰Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на бой Пола с Дэнисом

Дрейк известен своей любовью к ставкам на крупные события в мире спорта. Проблема в том, что часто исход бывает противоположным его ставке. В этот раз исполнитель поставил на победу Логана Пола нокаутом. Блогеру стоит опасаться?

11:01 Яхья Гасанов

Полный кард боксёрского вечера

Томми Фьюри — KSI;

Логан Пол — Диллон Дэнис;

Солт Папи — Слим Альбахер;

Дин The Great — Валид Sharks Мухсейн;

Кинг Кенни — Энтони Тейлор;

Виндерсон Нуньес — Нейт Бартлинг;

Алекс Вассаби & NichLmao — Луис Алькарас Пинеда & Брэндон Дэвис (BDave).

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