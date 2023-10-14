Поединок даже был под угрозой срыва.

Жара в Манчестере. Логан Пол и друг Макгрегора устроили потасовку до выхода на ринг. LIVE

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт боксёрский вечер, в котором на ринг выйдут ряд известных блогеров. Организатором мероприятия выступит британская промоутерская компания Misfits совместно с DAZN. В рамках соглавного события турнира пройдёт шестираундовый поединок между Логаном Полом и бывшим бойцом смешанных единоборств Диллоном Дэнисом, который дебютирует в боксе. Также в этот вечер в рамках главного события брат Тайсона Фьюри Томми сойдётся с блогером KSI.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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