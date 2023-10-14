Жара в Манчестере. Логан Пол и друг Макгрегора устроили потасовку до выхода на ринг. LIVE

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт боксёрский вечер, в котором на ринг выйдут ряд известных блогеров. Организатором мероприятия выступит британская промоутерская компания Misfits совместно с DAZN. В рамках соглавного события турнира пройдёт шестираундовый поединок между Логаном Полом и бывшим бойцом смешанных единоборств Диллоном Дэнисом, который дебютирует в боксе. Также в этот вечер в рамках главного события брат Тайсона Фьюри Томми сойдётся с блогером KSI.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤯Бой Пола и Дэниса рисковал быть отменённым
На финальной дуэли взглядов бойцы устроили серьёзную потасовку, в ходе которой Логан получил повреждение после того, как в него бросили микрофоном. Рассечение рядом с глазом могло помешать блогеру выйти на бой, но позже он сообщил, что всё в силе.
Где смотреть турнир с боем Пол — Дэнис
Турнир полностью покажут на платформе DAZN. В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.
🤛🏽Дилон Дэнис впервые выступит по правилам бокса
Диллон известен миру единоборств, как друг Конора Макгрегора. Самостоятельно он до вершин не добирался, проведя всего два поединка в ММА. В боксе Дэнис пробует дебютировать уже не первый раз, но очень часто он снимался с поединков. Теперь ещё одна попытка почувствовать себя боксёром.
Когда начало турнира с боем Логан Пол — Диллон Дэнис
Боксёрский вечер запланирован на 14 октября и пройдёт в Манчестере (Великобритания). Начало турнира — в 21:00 мск.
💰Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на бой Пола с Дэнисом
Дрейк известен своей любовью к ставкам на крупные события в мире спорта. Проблема в том, что часто исход бывает противоположным его ставке. В этот раз исполнитель поставил на победу Логана Пола нокаутом. Блогеру стоит опасаться?
Полный кард боксёрского вечера
Томми Фьюри — KSI;
Логан Пол — Диллон Дэнис;
Солт Папи — Слим Альбахер;
Дин The Great — Валид Sharks Мухсейн;
Кинг Кенни — Энтони Тейлор;
Виндерсон Нуньес — Нейт Бартлинг;
Алекс Вассаби & NichLmao — Луис Алькарас Пинеда & Брэндон Дэвис (BDave).