Апсет с Кличко, трилогия с Уайлдером или нокаут Уайта? Выбираем лучший бой Тайсона Фьюри

28 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира ринг разделят непобеждённый чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

На счету Тайсона Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, 33 из которых он выиграл, а однажды судьи вынесли ничейное решение. В преддверии битвы британца против Фрэнсиса Нганну предлагаем вспомнить самые яркие бои в карьере Цыганского короля, какой из них был лучшим – выбираете вы.

Ниже – функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.