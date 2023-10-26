Апсет с Кличко, трилогия с Уайлдером или нокаут Уайта? Выбираем лучший бой Тайсона Фьюри

28 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира ринг разделят непобеждённый чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.
На счету Тайсона Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, 33 из которых он выиграл, а однажды судьи вынесли ничейное решение. В преддверии битвы британца против Фрэнсиса Нганну предлагаем вспомнить самые яркие бои в карьере Цыганского короля, какой из них был лучшим – выбираете вы.
Ниже – функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Третий бой против Деонтея Уайлдера (9 октября 2021 года)
Несмотря на то что второй поединок Фьюри и Уайлдера получился достаточно односторонним, Деонтей получил ещё один шанс сразиться с Тайсоном. И по первым двум раундам третьего боя было видно, насколько Деонтей заряжен: он работал первым номером, и Фьюри приходилось довольно тяжело. Но в концовке третьего раунда Уайлдер оказался в нокдауне после тройки от британца. Казалось, что теперь поединок пойдёт по сценарию второго боя, и Тайсон действительно старался финишировать американца, но наткнулся на мощный встречный удар и тоже оказался в нокдауне. Середина боя была тяжёлой для чемпиона, но Фьюри восстановился, а вот Уайлдер откровенно выдохся. Вторая половина поединка полностью осталась за Цыганским королём, который вырубил Уайлдера в 11-м раунде и поставил эффектную точку в их трилогии.
Первый бой против Деонтея Уайлдера (1 декабря 2018 года)
После победы над Кличко в 2015 году у Фьюри была пауза в два с половиной года. Британца лишили всех титулов, поэтому после возвращения Тайсон был вынужден провести несколько отборочных боёв. Победив летом 2018 года Сефера Сефери и Франческо Пьянету, Фьюри получил бой за титул WBC против несокрушимого нокаутёра Деонтея Уайлдера с рекордом 40-0 (39 нокаутов). И что за бой выдали Фьюри и Уайлдер! Тайсон после стартовых раундов приспособился к манере ведения боя чемпиона, не давал по себе попадать и забирал раунды, перебивая Уайлдера с дистанции. Но у нокаутёра всегда есть шанс, и Деонтей им воспользовался. В девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, а в 12-м Уайлдер едва не оторвал Тайсону голову левым боковым. Непонятно, как Фьюри умудрился подняться, потому что казалось, что Уайлдер вырубил его наглухо, но британец поднялся и додержался до гонга. По итогам боя судьи зафиксировали ничью, и чемпион сохранил пояс.
Второй бой против Деонтея Уайлдера (22 февраля 2020 года)
Реванша между Тайсоном и Деонтеем пришлось ждать больше года. За это время оба боксёра одержали по две победы и наконец во второй раз разделили ринг. Фьюри вновь владел инициативой, значительно опережал Уайлдера в скорости и разбивал чемпиона с дистанции. А Деонтей не отказывался от своей тактики и хотел финишировать британца, вкладываясь в мощные удары справа, которые, правда, редко достигали цели. В концовке третьего раунда Уайлдер оказался в тяжёлом нокдауне и, хоть и смог продолжить бой, но с этого момента потерял все шансы на победу. Деонтей сильно замедлился, и поединок превратился в избиение: в седьмом раунде угол американца был вынужден выбросить полотенце, чтобы защитить своего боксёра. Тайсон Фьюри одержал досрочную победу, нанеся первое поражение Деонтею и забрав его чемпионский пояс.
Бой против Владимира Кличко (28 ноября 2015 года)
В ноябре 2015 года состоялся поединок, после которого Тайсон Фьюри окончательно закрепился в статусе одного из лучших супертяжей современности. Британец вышел на бой против легендарного Владимира Кличко, который шёл на фантастической серии побед: Кличко не проигрывал больше десяти лет, а его удачная серия составляла 22 поединка. Украинец владел тремя титулами чемпиона мира, которые в итоге перешли к Фьюри. Несмотря на громкую афишу, поединок получился не самым зрелищным. Кличко привык побеждать своих соперников за счёт преимущества в габаритах, но здесь Фьюри его превзошёл и нейтрализовал сильные стороны украинца. За весь бой Владимир так и не сумел ничего предложить британцу, а Цыганский король перебил чемпиона с дистанции и забрал победу решением судей – самую громкую победу в своей карьере, ведь перед боем в британца практически никто не верил.
Первый поединок против Дерека Чисоры (23 июля 2011 года)
Фьюри и Чисора впервые разделили ринг в далёком 2011 году. Тогда они подошли к бою с одинаковым рекордом 14-0 и были двумя лучшими британскими проспектами в супертяжёлом весе. Дерек владел титулами чемпиона Великобритании и Британского содружества, и эти пояса стояли на кону. Лишь на старте поединка Чисора за счёт своей физической мощи мог что-то противопоставить Фьюри и во втором раунде едва не отправил Тайсона в нокдаун. Но в дальнейшем Цыганский король приспособился к манере боя Дерека и перебоксировал соперника за счёт скорости и техники, забирая раунд за раундом. Бой прошёл всю дистанцию, и Фьюри одержал уверенную победу решением судей, сломив сопротивление серьёзного соперника и завоевав его титулы.
Бой против Тома Шварца (15 июня 2019 года)
После первого поединка с Уайлдером Тайсон не получил незамедлительный реванш, а разделил ринг с перспективным немцем Томом Шварцем с рекордом 24-0. Но, несмотря на ноль в графе поражений, Шварц не сумел составить британцу конкуренцию. В первом раунде Фьюри буквально издевался над соперником, демонстрируя отличную работу в уклонах у канатов, очень напоминающую стиль Мохаммеда Али. Во втором раунде Тайсону всё это наскучило, и сначала он набросал с десяток ударов, которые немецкий боксёр стойко принимал, но в итоге оказался в нокдауне. Шварц поднялся и продолжил бой, правда, уже через несколько секунд рефери остановил избиение Томаса, который был зажат Фьюри в углу и никак не реагировал на добивающие удары Тайсона.
Поединок против Белы Дьендьеши (6 декабря 2008 года)
В декабре 2008 года Фьюри дебютировал на профессиональном ринге. В соперниках у него оказался венгр Бела Дьендьеши. Тайсон с первых секунд боя начал демонстрировать своё превосходство во всех компонентах. Фьюри обрушивал тяжёлые серии по сопернику, менял этажи атак, и это принесло свои плоды. В концовке первого раунда Тайсон сокрушительным ударом по печени отправил венгра на пол, и рефери тут же остановил поединок, зафиксировав первую победу Цыганского короля в профессионалах.
Бой с Диллианом Уайтом (23 апреля 2022 года)
В апреле 2022 года Тайсон Фьюри провёл вторую защиту чемпионского пояса WBC против соотечественника Диллиана Уайта – того самого, которого Александр Поветкин отправил в нокаут мощным апперкотом. Уайт не сумел доставить чемпиону никаких проблем. Фьюри присматривался к сопернику на старте поединка, но затем стал перебивать Уайта джебом, силовыми ударами с дистанции, на что Диллиан никак не мог ответить. В шестом раунде Уайт пропустил мощный апперкот и оказался на полу. Хоть Диллиан и встал на ноги, рефери не разрешил ему продолжить бой, зафиксировав победу Тайсона Фьюри.