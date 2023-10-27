Взвешивание Фьюри — Нганну: Тайсон в привычном весе, Фрэнсис сильно набрал!

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер. В карде значится поединок боксёра из России. Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) будет биться с Агроном Смакичи (19-2, 17 KO). Оба обладают серьёзной нокаутирующей мощью, поэтому попытаются завершить поединок досрочно. А в главном событии вечера встретятся Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Хищник дебютирует в профессиональном боксе против непобеждённого британского чемпиона.
27 октября прошла официальная церемония взвешивания. А также соперники провели итоговый стердаун.
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию официальной церемонии взвешивания и событий вокруг неё.
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🎾 А Фьюри решил сравнить себя с Новаком Джоковичем
«Я думаю, он большая толстая сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс – это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну», — сказал Фьюри после церемонии взвешивания».
⚔️ Нганну готов сделать важнейший шаг в своей карьере
«Я чувствую себя великолепно. Это большой шаг, шаг выше. Я очень взволнован и жду завтрашнюю ночь. Я хорошо тренировался, я уверен в своих людях. В этом и есть мой секрет. Я отправлю его в нокдаун, потому что я имею самый тяжёлый удар в мире», — сказал Нганну после церемонии взвешивания».
🔥 Бодаются Нганну и Фьюри
Сегодня атмосфера более накалена. Бодаются соперники, не хотят показать свою слабость.
👑 А теперь очередь Тайсона Фьюри!
Очевидно тяжелее Тайсон Фьюри. Выходит он на весы. А там — 125,6 кг.
💪 Нганну на весах! Что же они покажут?
Фрэнсис Нганну выходит на весы и готов продемонстрировать свои результаты. А там — 123,4 кг!
🤩 А теперь ждём главных звёзд вечера!
Начинается объявление главных суперзвёзд турнира. Совсем скоро они выйдут к весам.
🔥 Фабио Уордли и Дэвид Аделейе также прошли взвешивание
Аделейе оказался легче соперника – у него 105,2 кг. У Уордли показатели повыше – 109,3 кг.
❗️ Джозеф Паркер и Саймон Кин также прошли необходимую процедуру
Джозеф Паркер и Саймон Кин завершили взвешивание. Кин – 115,7 кг, его соперник – 113,3!
🔁 У Махмудова изменился соперник!
Джуниор Энтони Райт показал на весах 103,9 килограмма, а Махмудов – 117,9!
😱 Карлос Такам и Мартин Баколе на весах!
Карлос Такам и Мартин Баколе – большие ребята! У первого – 116,6 кг, у второго – 135,6.
💥 На весы выходят первые боксёры!
Начинают выходить первые боксёры на весы! Скоро ждём и самых главных звёзд.
⚖️ Событие начинается!
Начинается официальная церемония взвешивания. Ждём бойцов с большим нетерпением!
💪 Майк Тайсон объяснил, почему готовит Нганну к бою с Фьюри
Прославленный боксёр Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. В настоящий момент Майк готовит Нганну к этому бою. Ранее британский боксёр выразил сожаление по этому поводу, отметив, что хотел бы видеть Майка в своём углу. На вопрос, не странно ли готовить Нганну к бою с боксёром, в честь которого его назвали, Майк ответил, что это просто бизнес.
«Это бизнес, и он это понимает», — сказал Майк Тайсон на канале TNT Sports в YouTube. Прославленный американский боксёр добавил, что высоко оценивает шансы Нганну в предстоящем поединке.
❌ «Это тормозит развитие бокса». Беленький — о поединке Фьюри и Нганну
Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький высказался о поединке между чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это тормозит развитие бокса. С Мейвезером дрался Пол. И все эти случаи очень сильно работают против молодых боксёров. Такие парни год за годом работают, терпеливо идут к бою за титул. А тут кто-то приходит из другого вида спорта и получает всё так и сразу. Это несправедливо абсолютно.
Понимаю, что этот бой принесёт деньги. Но, по мне, этого Пола должны сдуть так, чтобы его краном поднимали с ринга. Нужен большой случай, чтобы публика от этих боёв отказалась. Полное безобразие, что сейчас они так популярны», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
📋 Как закончится бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну?
🧠 Предлагаем пройти тест по этому противостоянию
⚽️ Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов
👀 Евгений Тищенко: Фьюри победит Нганну в первых раундах, это лёгкие деньги
Боксёр лиги RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем титула UFC Фрэнсисом Нганну.
«Я думаю, что для Фьюри это будет лёгкий бой и лёгкие деньги. Тем более я уже видел новости, что зимой он встретится с Усиком. Считаю, будет досрочная победа Фьюри в начальных раундах. Нганну не сможет выглядеть конкурентоспособно с одним из лучших боксёров мира», – заявил Тищенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
🏫 Тайсон Фьюри объяснил, почему ушёл из школы в 10 лет
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём становлении в боксе.
«Мы оба с Джошуа выбрались из полного дерьма, не стоит забывать об этом. И теперь мы мультимиллионеры. Это нужно уважать.
И никогда толком не ходил в школу, я ушёл из школы в 10 лет, чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать боксёром. У меня вообще не было денег, я добирался до зала пешком. У меня были дерьмовые порванные перчатки. Моя экипировка воняла и была продрана.
Ола Афолаби, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, отдал мне перчатки, когда я только стал профессионалом. Они были порваны, я и проносил их четыре года! Я носил их, пока они не сгнили», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
✊ Россиянин, побеждавший Фьюри, рассказал, как нужно действовать Нганну
Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
«Если взять мою подготовку — я бы тоже изо всех сил готовился, но ничего не ждал в дальнейших раундах. Я бы, наверное, приложил все силы к тому, чтобы ему урон побыстрее нанести, попасть больше ударов. Тактика – победи или упади. Но если брать меня сейчас, я бы всё равно вышел с одним планом: либо ударить, либо проиграть», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🐂 «Он — бык, я — матадор». Фьюри объяснил уверенность в победе над Нганну
29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. В преддверии боя Фьюри провёл открытую тренировку, после которой поделился мотивацией на бой и объяснил, почему его победа — наиболее вероятный исход.
«Я показал лучшую версию себя. Желаю ему удачи, если он сможет со мной справиться. Я порхаю как бабочка, хотя вешу 120 килограмм, можете поверить? И рост 206 сантиметров — а как я двигаюсь! Это шокирует и даже выглядит нечестным, но это происходит.
Он — бык, а я — матадор! В 99,999% побеждает матадор. Фрэнсис Нганну — огромная жирная колбаса. Вот почему он не снимает верх, он стесняется своего тела. Если бы это зависело от Фрэнсиса, он бы дрался в футболке, факты!» — приводит слова Фьюри Fightnews.
6️⃣ Максим Бабанин: думаю, Нганну не выдержит больше шести раундов
Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, дал прогноз на его предстоящий поединок с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.
«Думаю, всё будет зависеть от Фьюри. Если это больше показательный бой, то Тайсон даст Нганну поработать пять-шесть раундов. Если Фрэнсис начнёт сильно наглеть, Фьюри быстро всё это закончит. А если это выставочный бой, люди захотят посмотреть не быстрый поединок, а хотя бы пять раундов. Я думаю, раундов шесть — больше Нганну не выдержит.
Они думают, что приходят из UFC, но они приходят в бокс. А он поделён по частям – руки, ноги, голова. В UFC где-то упал, борешься, валяешься. Здесь всё чётко поделено – руки и ноги. Ты думаешь головой о том, как тебе ударить рукой, куда отпрыгнуть, подойти ближе, уклониться. У них самая главная сложность будет заключаться в этом. Подстроиться под настоящего профессионального боксёра сложнее всего», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🦶 Бабанин – о Нганну: человек пришёл с улицы. Может, он тебя с ноги ударит случайно?
Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся со звёздным британцем Тайсоном Фьюри на любительском ринге, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.
«Человек пришёл с улицы, и ты не знаешь, как он поведёт себя в боксе. Может, он тебя с ноги ударит случайно? Бывает, стоишь в паре с кикбоксёрами и видишь, как у них нога поднимается на рефлексе. Ноги вылетают вместе с руками — ты должен быть готов к этому. А Нганну дрался в UFC, и у него может вылететь всё что угодно. Но в этой ситуации всё зависит от судьи. Он должен пресекать такую тему», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
⏳ «Рано или поздно мы сойдёмся». Олейник высказался о Дацике
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу соотечественника Вячеслава Дацика.
«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет. Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдёмся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подерёмся, но «набить бубен» – звучит грубовато. Я привык к другим словам.
Первый раз в жизни я увидел его 24 апреля. Зашёл в зал, где он тренировался со своим тренером, обсудил аспекты моей будущей подготовки и моего боя, а с Вячеславом немного пообщались и сфоткались. Пошутили, поподкалывали друг друга и разошлись. Вместе мы не тренировались, и я не думаю, что стоит это делать», — приводит слова Олейника Metaratings.
🩸 «Это будет жестокий нокаут». Оверим дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну
Бывший претендент на титул UFC в тяжёлой весовой категории Алистар Оверим оценил шансы Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, бой которых назначен на 29 октября и состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это не просто шанс — я верю, что он победит. Я смотрю на бои немного иначе, понимаете? Конечно, я в игре уже 30 лет, но я смотрю на паттерны, на какие-то мелкие детали немного по-другому. Считаю, что Нганну удивит мир, потрясёт его. Это связано и с тем, что зрители недооценивают бойцов UFC и то, что делают бойцы ММА. Здесь много деталей, а боксёры достаточно односторонние. Да, Тайсон лучший, но Фрэнсис — здоровый парень, очень здоровый», — сказал Оверим MMA Fighting.
❓ Cаудовцы очень много заплатили Тайсону, чтобы он делал вид, что тренирует Нганну?
Обозреватель смешнных единоборств Кевин Йол рассказал о роли Майка Тайсона в подготовке бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с британскии тяжеловесом Тайсона Фьюри.
«Мне сказали, что саудовцы очень, очень достойно заплатили Майку Тайсону, чтобы он играл роль тренера Фрэнсиса Нганну. Они обращаются к звёздным боксёрам, таким как [Мэнни] Пакьяо, Джордж Форман, Флойд Мейвезер и другим, чтобы они были вовлечены.
Он [Тайсон] не тренировал Фрэнсиса, но было решено, что его присутствие привлечёт больший интерес к событию. Его тренировал Дьюи Купер», — сообщил Йол в соцсети Х (ранее Twitter).
❗️ Биспинг: если Фьюри проиграет Нганну, то его бой с Усиком будет под угрозой
Бывший боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг выдвинул предположение, что ожидаемый поединок Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком может оказаться под угрозой срыва, если британец не сможет одолеть бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, с которым у него назначен коммерческий бой.
«Если у Нганну получится включиться, то бой Фьюри и Усика 100% будет в опасности. Это риск, на который идёт Тайсон Фьюри, и ему нужно быть осторожнее. Каждый раз, когда вы недооцениваете противника, он может неожиданно укусить вас.
Вы видели такое ранее, когда чемпион слишком самонадеянно думал, что сможет пронзить соперника, и ему дадут огромный кусок пирога. Но этот бой — настоящая авантюра для Фьюри. Что произойдёт, если его нокаутируют? Что, если одна из ракет Нганну приземлится? Свет погаснет не только для Фьюри, но и для его боя с Александром Усиком», — приводит слова Биспинга Global Boxing News со ссылкой на Betway Sports.
🥊 Алексей Тищенко — о бое Фьюри-Нганну: бокс без проблем победит
Двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, что бокс без проблем победит в этом противостоянии. У Нганну крайне мало шансов на победу в этом бою. Для Фьюри это будет лёгкий бой и лёгкие деньги», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
💰 Стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за бой 28 октября 2023-го
Стали известны гонорары Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за предстоящий бой. По словам Дерека Чисоры, Цыганский король получит за поединок $ 50 млн. А Нганну, по предварительной информации, получит около $ 10 млн. Это обязательные гонорары боксёров за бой.
😮💨 Тищенко: Нганну устанет так же, как Макгрегор устал в бою с Мейвезером
Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко считает, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну быстро устанет в боксёрском поединке с тяжеловесом Тайсоном Фьюри.
«Думаю, бой с Нганну не повлияет на подготовку Фьюри к бою с Усиком. Мне кажется, для Тайсона это будет достаточно простой бой. Нганну не выстоит все раунды, устанет. Так же, как устал Макгрегор в бою с Мейвезером. Плюс это тяжёлый вес, так что он быстрее даже устанет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
😳 Алексей Тищенко высказался о выступлениях бойцов ММА в профессиональном боксе
Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился мнением о тенденции, когда в боксёрский ринг выходят бойцы смешанных единоборств, как, например, это произойдёт 28 октября в поединке между боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Ничего хорошего в том, что бойцы ММА дерутся с боксёрами, я не вижу. Своеобразный пиар, разгон интереса для привлечения внимания, чтобы больше людей их посмотрело и заплатило за это денег. Какого-то спортивного интереса нет. То же самое, если бы наоборот было и они дрались бы в клетке, то у Фьюри так же не было бы шансов», — заявил Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
⚽️ Нганну встретился с Криштиану Роналду перед боем с Фьюри
Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фото с португальским форвардом Криштиану Роналду. В настоящий момент Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».
«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на матч «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – подписал фото Фрэнсис.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФРЭНСИСА НГАННУ
🚨 Представлен пояс, который достанется победителю боя между Фьюри и Нганну
Появилось фото пояса WBC, который достанется победителю поединка между британским боксёром Тайсоном Фьюри и франко-камерунский бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Их бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет главным событием боксёрского вечера.
💥 Какой же яркой получилась пресс-конференция!
🤯 Майк Тайсон ответил на вопрос про бой с Фёдором Емельяненко
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легенда бокса Майк Тайсон признался, что не планирует проводить поединок с прославленным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. Ранее Фёдор выражал желание сразиться с Тайсоном по правилам бокса.
«Боя с Фёдором не будет. Он один из моих идолов», — приводит слова Тайсона «Спорт-экспресс».
🔥 Бернард Хопкинс сказал, как закончится бой Фьюри — Нганну
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс высказался о поединке между чемпионом в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Это не более чем гонорар для Тайсона Фьюри. И я поставлю всё, что захочу, на него. Это развлечение высокого уровня, и всё благодаря Тайсону Фьюри. Фьюри победит нокаутом в пределах пяти раундов», — сказал Хопкинс в подкасте Джо Рогана.
Где смотреть взвешивание перед боем Фьюри — Нганну
«Чемпионат» осветит основные события вечера, а также сообщит все результаты взвешивания.
😂 «Сбросил 68 кг». Фьюри иронично высказался о подготовке к бою с Нганну
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о подготовке к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас десять раундов, по три минуты.
Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете», — сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.
Дата и время взвешивания перед боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
27 октября состоится официальная церемония взвешивания. Соперники проведут последние стердауны. Старт события — в 17:45 по московскому времени.
😤 «Майк Тайсон, ты предатель». Отец Фьюри — о том, что Тайсон тренирует Нганну
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, поделился своим мнением о фигуре Майка Тайсона, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с боксёром-тяжеловесом.
«Майк Тайсон, я поднимусь на вершину, а ты предатель. Я собираюсь сказать ему об этом в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Смотрите, он [Тайсон Фьюри] не сделает ни одного шага назад», — сказал Фьюри-старший в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.
Где смотреть турнир с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.
😱 Тайсон Фьюри рассказал, сколько боёв планирует провести после поединка с Нганну
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что после поединка с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну планирует подписать контракт ещё на десять боёв.
«Я собираюсь подписать ещё один контракт на десять боёв. Собираюсь попробовать свои силы и посмотреть, с кем я смогу заключить выгодную сделку ещё на десять поединков. А какие могут быть варианты? Я выйду на пенсию, и у меня много денег, много достижений. Но мне 35. В боях я чертовски счастлив. Это всё, что я когда-либо делал. Так что было бы глупо сейчас отказываться от этого, учитывая, что я зарабатываю миллионы долларов и получаю от этого массу удовольствия», — приводит слова Фьюри ESPN GB.
Когда пройдёт турнир с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри
Боксёрский вечер с главным боем Фрэнсис Нганну – Тайсон Фьюри состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18:00 по московскому времени.
🤔 Тайсон Фьюри рассказал, чем Нганну в лучшую сторону отличается от Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По мнению Фьюри, бой с Нганну для него сложится тяжелее, чем противостояние с украинцем Александром Усиком.
«Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул. Потому что Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом. Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги», — приводит слова Фьюри ESPN GB.
Полный кард турнира
- Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
- Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
- Джозеф Паркер – Саймон Кин;
- Карлос Такам – Мартин Баколе;
- Арсланбек Махмудов – Агрон Смакици.