Взвешивание Фьюри — Нганну: Тайсон в привычном весе, Фрэнсис сильно набрал!

❌ «Это тормозит развитие бокса». Беленький — о поединке Фьюри и Нганну

Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький высказался о поединке между чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это тормозит развитие бокса. С Мейвезером дрался Пол. И все эти случаи очень сильно работают против молодых боксёров. Такие парни год за годом работают, терпеливо идут к бою за титул. А тут кто-то приходит из другого вида спорта и получает всё так и сразу. Это несправедливо абсолютно.

Понимаю, что этот бой принесёт деньги. Но, по мне, этого Пола должны сдуть так, чтобы его краном поднимали с ринга. Нужен большой случай, чтобы публика от этих боёв отказалась. Полное безобразие, что сейчас они так популярны», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.