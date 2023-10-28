Апсет века ближе, чем кажется. У Нганну найдётся способ удивить Цыганского короля

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В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок супертяжеловесов. Непобеждённый британец Тайсон Фьюри сойдётся с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, для которого это дебют в профессиональном боксе.

Фьюри идёт просто страшным фаворитом по всем раскладам. На бумаге разница в классе бойцов слишком велика. Тайсон в боксе «с пелёнок», это один из лучших тяжеловесов в истории этого спорта, и он просто на голову превосходит оппонента в том, что касается навыков. К тому же у Цыганского короля есть в наличии и достаточно твёрдая челюсть, которая пережила три боя с главным панчером современности Деонтеем Уайлдером.

Что остаётся в таком случае Нганну и какие ключи он может подобрать для победы в этом поединке? Во-первых, конечно, удар страшной силы. Фрэнсис его демонстрировал неоднократно и, очевидно, будет искать возможность сократить дистанцию и добраться до челюсти соперника. Очевидно, что Нганну не выиграет этот бой решением, так что это будет настоящая охота Хищника за головой Фьюри.

Второй момент, который может сыграть на руку Фрэнсису — непредсказуемость. Тайсону при всём его гигантском опыте ещё не доводилось биться с бойцами ММА. Нганну не такой техничный, как профессиональные боксёры, но в этом и заключается шанс удивить. Нестандартная техника, необычные углы ударов, да и старая добрая размахайка. Именно с таким арсеналом франко-камерунец выйдет на главный бой в своей жизни.

Один из немногих бойцов, который не просто даёт шансы Нганну, но и верит в его победу, это Алистар Оверим: «Не просто шанс – я уверен, что Нганну победит. Я ведь в этой игре уже 30 лет и вижу паттерны, смотрю бои чуть иначе. И я думаю, что Нганну удивит и шокирует мир. Люди недооценивают бойцов ММА. Есть много деталей, и прежде всего боксёры для нас односторонние бойцы. Да, Тайсон лучший, но Фрэнсис большой, очень большой чувак. Будет брутальный нокаут. Когда я перешёл в K-1, люди тоже не давали мне особых шансов, но я пришёл туда и победил. У нас, бойцов ММА, другое мышление».

Фьюри прекрасно понимает, что ему нельзя выходить на бой чересчур расслабленным, потому что недооценка здесь будет чревата: «Почему кто-то думает, что я не воспринимаю бой серьёзно? Мне платят много денег, чтобы я вышел туда и показал шоу, показал бой. И против меня опасный пассажир, который постарается вышибить мне мозги и попытается забрать всё, что у меня есть. Любой, кто думает, что я не буду готовиться как положено к бою такой величины, просто дурак. Полный идиот».

С другой стороны, у Фьюри на горизонте маячит важнейший бой для наследия. В декабре ему предстоит сойтись с Александром Усиком и оспорить звание абсолютного чемпиона мира. Несмотря на то что Тайсон везде заявляет о том, что ему нужны лишь деньги, он, разумеется, лукавит. Бой с Нганну для него — спарринг, за который очень много заплатят. В какой-то момент Фьюри банально может заиграться и пропустить удар, который не ждёт. А это чревато грандиозным апсетом, который ещё долго не забудут Цыганскому королю. И шансов на такой исход больше, чем кажется на первый взгляд.