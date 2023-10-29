Знойная Линч, яркая Блисс или задорная Белэйр. Выбираем самую красивую девушку в реслинге

Реслинг — огромная платформа для развлечений, привлекающая внимание сотен тысяч людей, в основном представителей мужского населения. Для этого в индустрии тщательно подходят к выбору рестлерш для главных шоу. Сексуальные наряды, правильно подобранный образ и приятная внешность — главные атрибуты для успешной карьеры в реслинге.
Предлагаем выбрать самую красивую из действующих рестлерш промоушена WWE.
Ниже функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алекса Блисс
Алекса Блисс — одна из восьми рестлерш, ставшая чемпионкой «Тройной короны» в основном ростере. В WWE выиграла восемь поясов, сейчас находится вне реслинга из-за беременности. Но по ходу карьеры девушка считалась одной из самых популярных представительниц промоушена. Поэтому фанаты с нетерпением ждут её возвращения.
Скарлетт
Скарлетт не выступает в ринге и является менеджером Кэрриона Кросса (муж и жена в жизни). Но при этом она довольно часто появляется в выпусках. Примечательно, что девушка всё равно дерётся. Она становится непосредственным участником конфликтов мужа с другими представителями промоушена.
Бекки Линч
Чемпионка «Большого шлема» и победительница «Королевской битвы» — несравненная Бекки Линч. Она стала первой рестлершей, участвовавшей в мейн-ивенте Wrestlemania, и является многократной чемпионкой WWE. В декабре 2020 года Линч родила дочку от действующего чемпиона в тяжёлом весе WWE Сэта Роллинса, а уже в августе 2021 года вернулась в ринг. Бекки продолжает радовать всех своими яркими образами и выступлениями.
Максин Дюпри
Максин только набирает обороты в реслинге: её дебют в WWE случился лишь год назад, а в ринг Дюпри и вовсе вышла несколько недель назад. Но есть уверенность, что потенциал у девушки — невероятный. Она постарается сделать всё, чтобы добиться максимальных успехов и забрать пояса.
Зелина Вега
Зелина Вега — участница группировки LWO, бывшая командная чемпионка и победительница турнира «Королева ринга». Она стала яркой вспышкой, поскольку любит продумывать детально всё: от выхода к канатам до каждого приёма и отдельного эпизода. Именно по этой причине девушка влюбила в себя миллионы поклонников.
Лив Морган
Лив Морган — бывшая чемпионка Smackdown и экс-чемпионка в женском командном дивизионе. Сейчас восстанавливается после травмы. Она всегда славилась умением закатывать яркие поединки. Фанаты следили не только за её красотой, но и за высочайшим техническим оснащением. Поэтому теперь многие сетуют на то, что девушки не хватает промоушену.
Шарлотта Флэр
Шарлотта Флэр — 14-кратная чемпионка женщин WWE, победительница «Королевской битвы», чемпионка «Большого шлема» и «Тройной короны». Дочь прославленного рестлера Рика Флэра. Изначально многие говорили, что девушка попала в промоушен только благодаря легендарному отцу. Но своим старанием девушка доказала, что действительно заслуживает места в WWE.
Соня Девилль
Соня Девилль — бывшая командная чемпионка WWE. Участвовала в трёх матчах в смешанных единоборствах (2-1). Но со временем поняла, что реслинг привлекает её намного больше. В итоге полностью посвятила свою жизнь именно этому занятию.
Рия Рипли
Риа Рипли — самая молодая чемпионка «Большого шлема» в истории WWE (в 26 лет). А ещё она — действующая мировая чемпионка женщин. Входит в состав группировки The Judgment Day. Стоит отметить, что и без своих коллег она является очень яркой личностью. Поэтому WWE с удовольствием вставляет её в свои популярные программы.
Бьянка Белэйр
Бьянка Белэйр — победительница «Королевской битвы», рекордсменка WWE по числу дней с мировым женским титулом. Она стала первым темнокожим чемпионом (среди мужчин и женщин) в истории компании, который смог продержать титул больше календарного года. Обладательница самой длинной косы в реслинге. Но не только этим атрибутом она поражает фанатов реслинга.