Знойная Линч, яркая Блисс или задорная Белэйр. Выбираем самую красивую девушку в реслинге

Реслинг — огромная платформа для развлечений, привлекающая внимание сотен тысяч людей, в основном представителей мужского населения. Для этого в индустрии тщательно подходят к выбору рестлерш для главных шоу. Сексуальные наряды, правильно подобранный образ и приятная внешность — главные атрибуты для успешной карьеры в реслинге.

Предлагаем выбрать самую красивую из действующих рестлерш промоушена WWE.

Ниже функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.