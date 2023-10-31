«Бокс прекрасен, но чертовски коррумпирован». Большие деньги убивают джентльменский спорт?

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся фантастический боксёрский поединок. В ринге сошлись Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Противостояние получилось огненным, Цыганский король побывал в нокдауне, но победил раздельным судейским решением.

Вердикт получился спорным – далеко не все поддерживали такое решение. Особенно показательной получилась реакция трибун. Фанаты явно негодовали оттого, что победу отдали Фьюри. Недовольство затаил и экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья, который находился в углу Нганну. А спустя несколько дней он выдал очень эмоциональный спич в адрес профессионального бокса.

Исраэль Адесанья бывший чемпион UFC «Бокс как вид спорта прекрасен. Бокс как бизнес чертовски коррумпирован! Например… март 2015 года, я дерусь — меня бьют запрещёнными ударами, а соперника за это не наказывают. Я раскачиваю его и кладу на канвас, но мне это не засчитывают. Далее я пробиваю его «ударом Супермена», но получаю предупреждение, потому что моя нога оторвалась от земли и это «незаконно». Они, должно быть, не знают о прыжке Дэвида Туа с левым хуком».

На этом Адесанья не остановился. Он рассказал, почему решил больше не заниматься боксом, а также саркастически высказался о джентльменском спорте: «Как бы то ни было, я занимался боксом как новичок, и мне было легко. Я решил заняться ММА, потому что в глубине души, будучи кикбоксёром, я знал, что какой-то ботаник в пижаме из наждачной бумаги может победить меня, не нанеся ни одного удара. Приходилось осваивать совершенно новые навыки с нуля. Это было очень унизительно, но в конечном итоге всё окупилось. Было весело, но я больше никогда не стану заниматься боксом. Предпочитаю использовать всё своё оружие в настоящем бою».

В последнее время в профессиональном боксе действительно становится всё больше спорных решений. Ещё свежи в памяти воспоминания о противостоянии Василия Ломаченко и Девина Хейни. Тогда весь боксёрский мир возмутился тем, что победу отдали молодому спортсмену. Ограблением называют и вердикт о победе Фьюри над Нганну. Фрэнсис ни в чём не уступал Тайсону, смотрелся достойно против чемпиона мира и даже отправил того в нокдаун. Но в итоге один из рефери насчитал тотальное преимущество Цыганского короля – 96-93. И это при том, что третий раунд он отдал Нганну со счётом 10-8.

На то, что во всём виноваты большие деньги, намекнул многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч: «Фьюри выглядел так, словно его избили, он победил раздельным решением. И я принимаю это, учитывая происходящее, вложения саудовцев огромны, и они возлагают большие надежды на объединительный бой между Фьюри и Усиком. К несчастью для Нганну, в своём профессиональном дебюте он сошёлся, возможно, с лучшим тяжеловесом современности, и его лишили победы решением. Это звучит нелепо, но мне кажется, что это всеобщее мнение».

Стоит отметить, что организаторы действительно постарались на славу. Они создали грандиозное шоу, единственным негативным моментом которого выглядели очень серьёзные задержки между поединками. В остальном же всё прошло на высочайшем уровне. И бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком может получиться ещё более громким. Но если бы Цыганский король даже свёл поединок с Хищником к ничейному исходу, он бы уже растерял бóльшую часть своей привлекательности.

Был во время поединка и ещё один спорный момент, на который намекает Адесанья. Фьюри настолько потерял нити контроля над ситуацией, что нанёс запрещённый удар. Он ударил локтем прямо в голову Нганну. Судя по кадрам, атака была преднамеренной, о случайности речи не шло. Но судьи вообще не заметили этот момент, который мог быть чреват для Тайсона снятым баллом.

К сожалению, бой Нганну с Фьюри, который должен был сыграть на пользу боксу, принёс ему именно вред. Во-первых, Фрэнсис продемонстрировал, что на равных с чемпионом мира может биться даже представитель другого вида единоборств. Во-вторых, что результат, скорее всего, был предопределён изначально. Слишком уж огромные деньги стоят на кону. И после возможного поражения от Хищника бой Фьюри с Усиком мог собрать не такую большую кассу. Поэтому единственным способом победы для Нганну мог стать нокаут. Но его так и не случилось.