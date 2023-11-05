Нокаут в стиле раннего Фёдора. Звезда Rizin красиво доминирует в лиге

4 ноября в Баку (Азербайджан) состоялся турнир по смешанным единоборствам Rizin Landmark 7. Японский промоушен относительно редко проводит турниры за пределами своей страны, поэтому вояж в Европу привлёк внимание широкой публики. Знакомых имён в карде тоже было достаточно. Одно из них — Тофик Мусаев, которому предстоял поединок с японцем Коджи Такедой.

Мусаев обладает серьёзным бэкграундом в Rizin, он провёл в лиге семь поединков и победил в шести из них. Кроме того, среди скальпов есть даже победа над Патрики Фрейре, экс-чемпионом Bellator. Тогда же Тофик стал победителем Гран-при в лёгком весе, но после поражения от Роберто де Соузы решил подписать контракт с Bellator. Там боец из Азербайджана сначала без шансов нокаутировал Сидни Аутлоу, но уступил одному из топов промоушена Александру Шаблию. После этого Мусаев вернулся в привычный Rizin, с которым уладил проблемы по выплатам гонорара и получил бой с Акирой Окадой. Японец продержался чуть больше раунда, а затем был нокаутирован наглухо.

На этом фоне заслуги Такеды выглядели значительно скромнее. Коджи, во-первых, шёл на серии из двух поражений от Гаджи Рабаданова и Луиса Густаво. Во-вторых, на уровне Rizin он проявлял себя не лучшим образом. После перехода в промоушен он выиграл пять раз и столько же раз проигрывал. Однако стоит отметить, что четыре поражения были решениями, ещё одно — «гильотиной». То есть ранее Коджи не нокаутировали.

Начался поединок с осторожных перемещений, Такеда двигался, чтобы не попасть под правую руку Мусаева, но азербайджанский боец нашёл способ донести панч. Тофик забрал центр клетки и очень мощно заряжался на каждый удар, а японский боец спасался в клинчах, но это мало спасало. Мусаев разносил оппонента по всем статьям, а атаки Коджи не таили серьёзной угрозы. За что японца стоило хвалить, так это за стойкость. Такеда принял достаточно много урона уже в первом раунде, но выстоял.

Во втором раунде картина не изменилась. Мусаев запирал соперника у клетки и классно резал углы, не позволяя от себя убегать. Очередная серия ударов по разным этажам заставила Коджи опуститься на канвас и искать спасение в борьбе. Правда, Тофик и там его активно вязал и старался накидывать удары по корпусу и голове. В стойку бойцы до конца пятиминутки так и не поднялись, но азербайджанец спокойно забрал и второй раунд.

Развязка наступила в заключительном отрезке. После нескольких разменов Мусаев всё же срубил Такеду и забил лежащего японца. Это первое поражение Коджи нокаутом в карьере.

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Мусаев в очередной раз подтвердил свой высочайший класс, продемонстрировал разнообразную ударную технику и заслуженно победил. Вторая победа Тофика в Rizin после возвращения, и это хорошая заявка на заход в титульную гонку в лёгкой весовой категории.