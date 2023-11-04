Россиянин испортил праздник Азербайджану. Абдулхаликов рвётся к титулу Rizin

4 ноября в Баку (Азербайджан) проходит турнир Rizin FF Landmark 7. Он привлёк внимание смешанных единоборств из России. В основном карде выступил наш соотечественник Али Абдулхаликов (12-2). Его соперником стал Нариман Аббасов (29-4). Бой проходил по правилам MMA, хотя организация не так использует такой формат. Поединок получился ярким и полностью оправдал все ожидания собравшейся публики.

Абдулхаликов шёл на серии из двух побед подряд. Сначала он победил Тимура Нагибина на турнире RCC 13, а затем удачно выступил на Rizin FF Landmark, победив нокаутом Тацую Сэйгу. Поэтому к поединку 30-летний россиянин подходил в прекрасном состоянии. А по другую сторону октагона оказался Аббасов, успевший к 29 годам набить приличный рекорд. А ещё боец совсем недавно выступал в AMC Fight Nights. Нариман потерпел последнее поражение на Dana White's Contender Series, где уступил Исмаэлю Бонфиму. Но успел закрыть его в бою с Каныбеком Жаныбековым.

Аббасов начал активно и с ходу занял центр клетки. А Абдулхаликов стартовал с фронт-кика, но сразу едва не допустил ошибку. В итоге соперники столкнулись головами, но всё обошлось. В итоге россиянину с ходу было выписано устное предупреждение. А затем Али начал мощно работать в стойке. Он выписал сразу несколько классных комбинаций, раздёргал соперника. Нариман поймал момент и попал очень увесистым прямым ударом. И всё-таки было заметно, что в стойке Абдулхаликов смотрится намного увереннее. Аббасов решил перевести дело в борьбу. Но сразу несколько попыток провести тейкдаун оказались неудачными. Защита россиянина сбоев не давала. Занавес первого раунда Али провёл, контролируя ситуацию.

Во второй пятиминутке Нариман решил не затягивать и сразу идти в борьбу. Но Али вновь смог спокойно выйти из неудобного для себя положения, начал нагружать соперника мощными ударами. В итоге Аббасов просто начал искать спасение в попытках бороться у сетки. Абдулхаликов воспользовался возможностью и выписал мощнейшие локти по голове соперника. И снова концовка осталась именно за россиянином.

В третьем раунде Али продолжал попадать. Он несколько раз отлично нагрузил голову соперника. В итоге Нариман свалился к своей тактике, просто вернулся к контролю у сетки. Россиянин действовал очень умно и дисциплинированно. Он наносил удары даже в тот момент, когда оказывался прижатым к октагону. В итоге Абдулхаликов разозлился и оформил шикарнейший перевод.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Дело дошло до судейского решения, но особенной интриги не получилось. Все трое рефери отдали победу россиянину. Али тотально разобрал соперника на части и выглядел намного убедительнее. Абдулхаликов одержал третью победу подряд и продолжает классно проявлять себя в Rizin.