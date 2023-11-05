Просто низкая конкуренция? Объясняем, почему российское самбо — лучшее в мире

С 9 по 13 ноября в Ереване (Армения) состоится чемпионат мира по самбо. Сборная России, которая примет участие в турнире – один из главных фаворитов соревнований во всех видах программы и во всех весовых категориях.

Самбо – наш отечественный вид спорта, в котором с момента его появления и по сегодняшний день российским спортсменам практически нет равных. К примеру, возьмём прошлогодний чемпионат мира, который прошёл прошлой осенью в Бишкеке. Всего на турнире разыграли 21 комплект медалей: по семь в спортивном самбо у мужчин и женщин и семь – у мужчин в боевом самбо. Как вы думаете, сколько золотых наград завоевали россияне? 13. То есть больше, чем половина медалей высшей пробы достались нашим самбистам. Более того, только в двух весовых категориях россияне остались без медалей в целом, и это, конечно, невероятные результаты.

Кто-то может возразить и сказать, что в самбо нет той конкуренции, которая есть в других видах спорта, в том числе в других единоборствах. Но нет, на чемпионаты мира приезжают сильнейшие спортсмены со всей планеты, традиционно мощные делегации выставляют страны СНГ, хороший уровень у азиатских самбистов. Но он хороший, а у российских самбистов – запредельный.

Причина кроется в школе, которая есть у наших спортсменов. Самбо – действительно наш вид спорта, он пользуется в России огромной популярностью: в каждом регионе, да что там в регионе, почти в каждом муниципалитете есть секция самбо, в некоторых школах вводят уроки самбо вместо физкультуры. И большое отличие отечественной школы от иностранных заключается в том, что в наших секциях изучают самбо как отдельную самостоятельную спортивную единицу.

Дело в том, что в других странах есть такая тенденция, что в самбо попадают спортсмены из других видов спорта: из дзюдо, например, или из других видов борьбы. Что, безусловно, заметно. У нас же с детства юные спортсмены изучают азы самбо, его тонкости, что в дальнейшем даёт им преимущество на международной арене.

Особое внимание в российских школах уделяют борьбе в партере – и это основной козырь наших самбистов. Они могут проигрывать где-то по ходу схватки по баллам, но при этом оставаться спокойными. Как только появляется возможность, а она появляется практически в каждой встрече, российские самбисты переводят соперника на землю, откуда уже не отпускают. Различные болевые приёмы на ноги и на руки, удержания: отечественный арсенал борьбы в партере гораздо разнообразнее и мощнее, чем у представителей любой другой страны, и противостоять ему практически невозможно.

Сборная по боевому самбо Фото: sambo.ru

Помимо технической подготовки, в российских школах самбо активно работают и над тактикой. И в этом тоже огромное преимущество наших спортсменов. Некоторые, например, специально получают предупреждение за, скажем, пассивность или за выход за ковёр в начале схватки, а к концу встречи начинают активизироваться, вынуждают судью наказать соперника и тем самым выигрывают встречу: при равенстве баллов и предупреждений проигравшим считается тот, кто получил предупреждение последним. Этой фишкой, например, очень любит пользоваться Альсим Черноскулов – шестикратный чемпион мира. И таких тонкостей, которые специально отрабатываются на тренировках – огромное множество.

И, конечно, не стоит забывать про то, что в течение года наши самбисты участвуют во всероссийских турнирах и выступают на чемпионате России, где конкуренция просто запредельная. Лучшие самбисты со всех регионов со своими особенностями подготовки, со своими преимуществами ведут борьбу за путёвки на чемпионаты Европы и мира: «Самбо-70», южные регионы, свердловская школа самбо – невероятный уровень национальных турниров.

В российском самбо, в отличие от многих других видов спорта, действует спортивный принцип при отборе на международные старты. Победители чемпионата России едут на мировое первенство, серебряные призёры отправляются на чемпионат Европы, все остальные, как говорится, остаются дома. И будь ты хоть сто раз заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира и самый известный спортсмен страны – исключений ни для кого не существует. Поэтому отечественные самбисты, которые проходят через такой отбор и такую конкуренцию, на голову сильнее всех и на международных стартах.

К слову, порой чемпионат России по конкуренции может обойти и чемпионат мира. Один пример. В категории до 58 кг (ранее она была до 57 кг) в России есть два сильнейших самбиста – Саян Хертек и Владимир Гладких. На последних семи чемпионатах страны именно они боролись в финалах, и все семь раз победу одержал Хертек. Саян ездил на чемпионаты мира, где становился неоднократным победителем, а Гладких – на чемпионаты Европы, откуда тоже привозил золото. В 2020 году Хертек неожиданно заболел коронавирусом перед самым чемпионатом мира, куда экстренно отправили Гладких. И Владимир выиграл первую и единственную золотую медаль чемпионата мира в своей карьере! Вот что значит уровень конкуренции на чемпионате России.

Это всё касается не только спортивного, но и боевого самбо, где наши спортсмены также на высоких позициях на международном уровне. Боевое самбо в последние годы является неким трамплином к набравшим популярность смешанным единоборствам: многие выходцы из боевого самбо в дальнейшем строят успешные карьеры в ММА. Тактика, отличный партер, техника – всё это есть и у российских представителей боевого самбо, плюсом к чему добавляется хорошо поставленная «ударка». И конкуренция внутри страны тоже колоссальная: на последнем чемпионате России, например, Виктор Немков довольствовался лишь серебром, а Кирилл Сидельников – бронзой.

Уже на следующей неделе сильнейшие самбисты страны отправятся на чемпионат мира в Ереван. И нет сомнений в том, что наши спортсмены в очередной раз продемонстрируют свой высокий уровень подготовки и докажут, что самбо был и остаётся нашим отечественным спортом, где нам нет равных.