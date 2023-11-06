Главные герои UFC 295 — нокаутёры с бешеной харизмой. Перейра и Прохазка закатят бой года

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир UFC 295. Главным событием турнира станет поединок за вакантный титул чемпиона организации в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

Слово «вакантный» в отношении пояса полутяжёлого дивизиона UFC употребляется уже далеко не в первый раз. В феврале 2020 года Джон Джонс провёл свой последний поединок в полутяжёлом весе и оставил пояс. После этого титул стал кочевать из рук в руки: за три года сменились четыре чемпиона, и при этом прошла всего одна успешная защита пояса: Ян Блахович победил поднявшегося в весе Исраэля Адесанью.

Иржи Прохазка Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Более того, два последних чемпиона и вовсе не провели защит: Иржи Прохазка после завоевания пояса в бою с Гловером Тейшейрой получил серьёзную травму и оставил титул вакантным, чтобы не задерживать дивизион. Его «примеру» последовал и Джамал Хилл, который победил всё того же Тейшейру, получил травму и оставил пояс вакантным. Плюс не стоит забывать про ещё один бой за вакантный титул между всё тем же Блаховичем и Магомедом Анкалаевым: поединок завершился вничью, поэтому пояс никому не достался.

Получается, что для Прохазки титул, в общем-то, и не вакантный: Иржи поступил как настоящий джентльмен, дав другим бойцам побороться за титул в своё отсутствие. Теперь чех возвращается в октагон, чтобы вернуть себе звание чемпиона.

Пока Прохазка отсутствовал, в дивизионе появились новые лица, и в первую очередь это Алекс Перейра, ещё совсем недавно владевший поясом в среднем весе. После поражения от Исраэля Адесаньи Перейра принял решение подняться на категорию: слишком много приходилось гонять бразильцу, о чём говорил даже Дана Уайт. Что говорить: он и в полутяжёлом весе один из самых габаритных бойцов.

Предстоящий поединок между Прохазкой и Перейрой – пожалуй, лучший бой, который можно было устроить в полутяжёлом весе. Непобеждённый в UFC Прохазка идёт на серии из 13 побед, причём 12 были одержаны досрочно, 11 – нокаутами. Резюме Перейры тоже говорит само за себя: тяжесть ударов бразильца почувствовали на себе и действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд, и бывший чемпион Исраэль Адесанья.

Алекс Перейра Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

К слову, пути в UFC у Прохазки и Перейры чем-то похожи. Алекса планомерно и быстро вели к противостоянию с Адесаньей в ММА, поэтому уже через три боя, два из которых закончились нокаутами и бонусами за выступление вечера, бразилец получил титульный шанс и сместил с трона Исраэля. Прохазка же пришёл в UFC в ранге чемпиона Rizin и в первых двух боях получил крепких соперников – экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Волкана Оздемира и Доминика Рейеса. Обоих чех вырубил очень брутально и после таких выступлений получил статус претендента, а в третьем бою в организации и вовсе стал чемпионом.

Интриги в этот поединок добавляет и тот факт, что Перейра – лучший друг и спарринг-партнёр Гловера Тейшейры, с которым Прохазка уже дрался. Тот бой стал для Иржи настоящим испытанием, перед заключительным раундом он проигрывал на судейских карточках, но в пятом отрезке сумел задушить Тейшейру. Для Гловера, который со стопроцентной вероятностью будет присутствовать в углу Перейры, это будет не менее принципиальное противостояние, чем для самого Алекса.

В предстоящие выходные у полутяжёлого дивизиона появится новый король, и пояс наконец-то перестанет быть вакантным. Два мощных нокаутёра сойдутся в пятираундовом бою, но велика вероятность, что всю дистанцию поединок таких монстров не пройдёт. Для Прохазки это шанс вернуть себе титул, который он завоевал и добровольно оставил, а Перейра в случае победы сможет установить по-настоящему уникальное достижение.

Алекс будет проводить всего 11-й поединок в профессиональной карьере ММА и третий – за титул сильнейшей организации мира, да ещё и в новом дивизионе. Стать чемпионом в двух весовых категориях за пять боёв в UFC – такое точно никому не удавалось.