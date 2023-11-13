Первый поединок Минеева со Штырковым, Гран-при Bellator и UFC. Топ-6 событий недели

В мире смешанных единоборств и профессионального бокса начинается очередная интересная неделя. Особенное внимание стоит обратить на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдёт 18 ноября в Сочи. Он подарит фанатам кикбоксинга поединок Ивана Штыркова и Владимира Минеева. Помимо этого, на неделе состоятся яркие события от Bellator и UFC. Любители профессионального бокса также не останутся без топовых боёв. Мы собрали шесть главных поединков предстоящей недели – с 13 по 19 ноября.

14 ноября. Имам Хатаев — Фернандо Галван

14 ноября в Монреале (Канада) состоится интересный боксёрский вечер. Одним из самых ожидаемых выглядит поединок, в котором Имам Хатаев (4-0, 4 КО) сойдётся с Фернандо Галваном (8-8-1, 2 КО). Российский боксёр является непобеждённым, причём всех своих соперников он финиширует быстро. Дольше всех продержался аргентинец Давид Бенитес, которого Хатаев нокаутировал в третьем раунде. Теперь Имам попытается справиться с новым испытанием на своём пути. Галван обладает неплохим опытом выступлений на профессиональном уровне. Поэтому мексиканец попробует показать себя с лучшей стороны.

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

16 ноября. Шакур Стивенсон — Эдвин Де Лос Сантос

16 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, который вызывает серьёзный ажиотаж. А всё потому, что главной звездой должен стать Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO). Американец перешёл в лёгкий вес и успел провести поединок с Шуичиро Йошино, которого нокаутировал в шестом раунде. А теперь на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. В соперниках оказался яркий нокаутёр Эдвин Де Лос Сантос (16-1, 14 KO). Доминиканец уже успел проиграть один из своих поединков, но заряжен исключительно на победу.

В ночь с 17 на 18 ноября. Ярослав Амосов — Джейсон Джексон

В ночь с 17 на 18 ноября состоится номерной турнир Bellator 301. Его примет «Арена Винтраст» в Чикаго (США). А главным событием вечера станет битва Ярослава Амосова (27-0) и Джейсона Джексона (16-4).

На кону в этом противостоянии стоит пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе (до 77,1 кг). Непобеждённый Амосов удерживает титул, который завоевал в бою с Дугласом Лимой. Затем случилась удачная защита против Логана Сторли. А новым вызовом для Амосова станет именно Джексон, который выдал серию из шести побед. Это не единственный титульник турнира. За пояс Bellator в легчайшем весе будут биться Серхио Петтис (23-5) и Патрик Микс (18-1).

Ярослав Амосов Фото: David Fitzgerald/Getty Images

В ночь с 17 на 18 ноября. Патрики Фрейре — Александр Шаблий

На том же турнире состоится полуфинал Гран-при Bellator в лёгком весе (до 70,3 кг). Он представляет особенный интерес для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что за выход в финал сразится Александр Шаблий (23-3). Его соперником станет опытнейший Патрики Фрейре (25-11).

На кону стоит очень многое, поэтому россиянин попытается максимально ответственно подойти к этому вызову. Стоит отметить, что на Bellator 301 выступят сразу несколько наших соотечественников. В списке также Тимур Хизриев (13-0), Ислам Мамедов (22-3-1) и Рамазан Курамагомедов (11-0).

Александр Шаблий Фото: bellator.com

18 ноября. Иван Штырков — Владимир Минеев

18 ноября в Сочи состоится турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его главными действующими лицами станут Иван Штырков и Владимир Минеев. Поединок пройдёт в формате «три раунда по три минуты» по правилам кикбоксинга. Минеев провёл свой последний поединок 16 сентября в Элисте. Его соперником стал экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело завершилось уверенной победой россиянина. А Иван Штырков последний поединок по правилам бокса проиграл. 26 августа на Hardcore Boxing он уступил Константину Ерохину за 70 секунд.

В ночь с 18 на 19 ноября. Брендан Аллен — Пол Крэйг

В ночь с 18 на 19 ноября состоится турнир UFC Fight Night 232. Его примет арена «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США). В главном поединке вечера сойдутся Брендан Аллен (22-5) и Пол Крэйг (17-6-1). Для каждого из бойцов это прекрасная возможность проявить себя. Аллен выдал серию из пяти побед подряд, причём три последних поединка забрал досрочно. И получил возможность стать хедлайнером турнира. Крэйг только-только оправился от двух поражений. Он уступил Волкану Оздемиру и Джонни Уокеру. Но в последнем поединке всё-таки удалось досрочно победить Андре Муниса.