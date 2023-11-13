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Расписание боксёрских поединков и боёв по MMA, 13-19 ноября 2023, Штырков — Минеев, Фрейре — Шаблий, Амосов — Джексон

Первый поединок Минеева со Штырковым, Гран-при Bellator и UFC. Топ-6 событий недели
Сергей Сорокин
Расписание боксёрских поединков и боёв по MMA
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А ещё в списке чемпионский поединок американского суперзвёздного боксёра.

В мире смешанных единоборств и профессионального бокса начинается очередная интересная неделя. Особенное внимание стоит обратить на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдёт 18 ноября в Сочи. Он подарит фанатам кикбоксинга поединок Ивана Штыркова и Владимира Минеева. Помимо этого, на неделе состоятся яркие события от Bellator и UFC. Любители профессионального бокса также не останутся без топовых боёв. Мы собрали шесть главных поединков предстоящей недели – с 13 по 19 ноября.

14 ноября. Имам Хатаев — Фернандо Галван

14 ноября в Монреале (Канада) состоится интересный боксёрский вечер. Одним из самых ожидаемых выглядит поединок, в котором Имам Хатаев (4-0, 4 КО) сойдётся с Фернандо Галваном (8-8-1, 2 КО). Российский боксёр является непобеждённым, причём всех своих соперников он финиширует быстро. Дольше всех продержался аргентинец Давид Бенитес, которого Хатаев нокаутировал в третьем раунде. Теперь Имам попытается справиться с новым испытанием на своём пути. Галван обладает неплохим опытом выступлений на профессиональном уровне. Поэтому мексиканец попробует показать себя с лучшей стороны.

Имам Хатаев

Имам Хатаев

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

16 ноября. Шакур Стивенсон — Эдвин Де Лос Сантос

16 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, который вызывает серьёзный ажиотаж. А всё потому, что главной звездой должен стать Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO). Американец перешёл в лёгкий вес и успел провести поединок с Шуичиро Йошино, которого нокаутировал в шестом раунде. А теперь на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. В соперниках оказался яркий нокаутёр Эдвин Де Лос Сантос (16-1, 14 KO). Доминиканец уже успел проиграть один из своих поединков, но заряжен исключительно на победу.

Вспоминаем, как Шакур Стивенсон лишился друга и чудом уцелел:
В сантиметрах от пули! Звезда американского бокса едва не погиб в перестрелке
В сантиметрах от пули! Звезда американского бокса едва не погиб в перестрелке

В ночь с 17 на 18 ноября. Ярослав Амосов — Джейсон Джексон

В ночь с 17 на 18 ноября состоится номерной турнир Bellator 301. Его примет «Арена Винтраст» в Чикаго (США). А главным событием вечера станет битва Ярослава Амосова (27-0) и Джейсона Джексона (16-4).

Bellator 2023. Bellator 301, Чикаго, США
Ярослав Амосов - Джейсон Джексон
18 ноября 2023, суббота. 07:00 МСК
Ярослав Амосов
Не началось
Джейсон Джексон

На кону в этом противостоянии стоит пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе (до 77,1 кг). Непобеждённый Амосов удерживает титул, который завоевал в бою с Дугласом Лимой. Затем случилась удачная защита против Логана Сторли. А новым вызовом для Амосова станет именно Джексон, который выдал серию из шести побед. Это не единственный титульник турнира. За пояс Bellator в легчайшем весе будут биться Серхио Петтис (23-5) и Патрик Микс (18-1).

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

Фото: David Fitzgerald/Getty Images

В ночь с 17 на 18 ноября. Патрики Фрейре — Александр Шаблий

На том же турнире состоится полуфинал Гран-при Bellator в лёгком весе (до 70,3 кг). Он представляет особенный интерес для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что за выход в финал сразится Александр Шаблий (23-3). Его соперником станет опытнейший Патрики Фрейре (25-11).

Bellator 2023. Bellator 301, Чикаго, США
Патрики Фрейре - Александр Шаблий
18 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Патрики Фрейре
Не началось
Александр Шаблий

На кону стоит очень многое, поэтому россиянин попытается максимально ответственно подойти к этому вызову. Стоит отметить, что на Bellator 301 выступят сразу несколько наших соотечественников. В списке также Тимур Хизриев (13-0), Ислам Мамедов (22-3-1) и Рамазан Курамагомедов (11-0).

Александр Шаблий

Александр Шаблий

Фото: bellator.com

18 ноября. Иван Штырков — Владимир Минеев

18 ноября в Сочи состоится турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его главными действующими лицами станут Иван Штырков и Владимир Минеев. Поединок пройдёт в формате «три раунда по три минуты» по правилам кикбоксинга. Минеев провёл свой последний поединок 16 сентября в Элисте. Его соперником стал экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело завершилось уверенной победой россиянина. А Иван Штырков последний поединок по правилам бокса проиграл. 26 августа на Hardcore Boxing он уступил Константину Ерохину за 70 секунд.

Вспоминаем последние поединки соперников:
Минеев вернулся тяжёлым, но сильным. Титулованный бразилец рухнул лицом вниз Минеев вернулся тяжёлым, но сильным. Титулованный бразилец рухнул лицом вниз
Штыркову пора бросать бокс. Уральского Халка разбили за 70 секунд Штыркову пора бросать бокс. Уральского Халка разбили за 70 секунд

В ночь с 18 на 19 ноября. Брендан Аллен — Пол Крэйг

В ночь с 18 на 19 ноября состоится турнир UFC Fight Night 232. Его примет арена «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США). В главном поединке вечера сойдутся Брендан Аллен (22-5) и Пол Крэйг (17-6-1). Для каждого из бойцов это прекрасная возможность проявить себя. Аллен выдал серию из пяти побед подряд, причём три последних поединка забрал досрочно. И получил возможность стать хедлайнером турнира. Крэйг только-только оправился от двух поражений. Он уступил Волкану Оздемиру и Джонни Уокеру. Но в последнем поединке всё-таки удалось досрочно победить Андре Муниса.

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