Зачем этот бразилец вообще приезжал? Русский Варвар забил ветерана коленями

В Калуге состоялся турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия-74». Всего зрители увидели 10 ярких поединков. В главном событии вечера в клетке сошлись любимец местной публики Илья Варварский и яркий бразилец Магно Сантос, которым предстоял трёхраундовый бой в полулёгком весе. Россиянин был решительно настроен порадовать собравшихся фанатов.

Варварский – настоящий старожил лиги. Он выступает в организации на протяжении трёх лет, а первый бой провёл ещё на турнире «ММА Серия-7». Однако в последнее время в карьере Варвара наступила чёрная полоса. В октябре прошлого года Илья проиграл дисквалификацией Вандерлею да Сильве Феррейре, а в марте этого года по итогам пяти раундов в титульном поединке уступил Саиду Хатиеву единогласным решением судей. После этого Варварский решил сменить обстановку и летом выступил в Екатеринбурге на одном из турниров RCC, где встретился с местным проспектом Иваном Бондарчуком. Тот бой Илья проиграл и, конечно, в поединке с Магно Сантосом у себя на родине должен был обязательно завершить эту неудачную серию.

Сантос – достаточно опытный бразильский боец. Большинство своих поединков Магно провёл в местных лигах, где набил приличный рекорд 13-4 и оказался в «ММА Серии». Причём бразилец показал себя как бойца, который заряжен выступать как можно чаще: он подрался на 72-м и 73-м турнирах организации. Сначала бразилец одолел Омари Брои, а через две недели провёл бой с Жасурбеком Собировым и проиграл техническим нокаутом. Это не помешало Сантосу согласиться на выступление на третьем событии от «ММА Серии» подряд, и он возглавил турнир в Калуге вместе с Ильёй Варварским.

Бойцы начали поединок довольно осторожно, присматриваясь друг к другу. Бразилец постоянно менял стойки, финтил, наносил эффектные, но не особенно эффективные удары в прыжке. Илья же работал сдержанно, заряжался на правый оверхенд, действовал сериями, подключая к атакам лоу-кики. Несколько раз по ходу первого раунда Варварский зацепил своего соперника, и бразильцу пришлось искать себя в борьбе. В концовке стартовой пятиминутки Варвар всё же донёс оверхенд до цели, после чего бразильца «повело». Илья бросился добивать, зарядил несколько коленей в голову из клинча, и Сантос рухнул на землю. Варварский продолжил наносить добивающие удары, а бразилец, чтобы спастись от избиения, был вынужден постучать, и рефери тут же остановил поединок. Зал буквально взорвался овациями – настолько сильно здесь переживали за местного бойца.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

«Спасибо всем, кто сегодня пришёл меня поддержать, спасибо, кто смотрел трансляцию, мы это ценим. Хотел бы поблагодарить организаторов турнира за то, что впервые в Калуге прошёл турнир «ММА Серии», это очень важно для подрастающего поколения, для молодых парней, который сегодня смотрели здесь бои. Конечно, спорт – это прежде всего уважение к сопернику, поэтому хочу сказать спасибо Сантосу и пожелать ему скорейшего выздоровления», — сказал Илья Варварский после поединка.