Ган уничтожил Спивака и вернулся в титульную гонку. Но сначала Павлович?

За два раунда Сергей так и не смог найти ключики к французу.

В ночь на 3 сентября в Париже завершился турнир UFC Fight Night 226. Главным событием вечера стал поединок между бывшим временным чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории Сирилем Ганом и бойцом из Молдавии Сергеем Спиваком.

Ган подошёл к бою на фоне достаточно болезненного поражения от Джона Джонса. В марте француз вышел на поединок за вакантный титул чемпиона, но не смог показать вообще ничего. Сириль безропотно отдал шею Джонсу ещё в первом раунде и проиграл. С тех пор Ган успел отклонить приглашение Хабиба Нурмагомедова приехать в Дагестан, а заодно рассказал, что намерен вернуться в чемпионскую гонку. Именно поэтому француз спокойно принял бой с седьмым номером рейтинга и рассчитывал снова встать на победный путь.

Спивак, в свою очередь, заработал шанс подраться с высокорейтинговым бойцом, выиграв три поединка подряд. Сергей последовательно убрал с дороги Грега Харди, Аугусто Сакаи и Деррика Льюиса. Причём во всех трёх случаях молдавский боец завершал бои досрочно. Дважды выиграл техническим нокаутом и ещё один раз показал свои навыки в партере, задушив Льюиса. Тем не менее, несмотря на такие успехи, поединок с Ганом — аванс для Спивака и отличная возможность прыгнуть в топ-3 рейтинга тяжеловесов.

В целом от этого боя ожидали классическое противостояние борца с ударником. Ган уже показал свои слабости в борьбе, а Спивак явно способен это использовать. С другой стороны, француз явно сильнее в ударке. Вопрос был в том, кто лучше использует свои козыри.

Сириль Ган начал бой очень уверенно. Француз свободно перемещался, кружил вокруг Спивака и демонстрировал превосходство в скорости. Сергей вообще не успевал за руками соперника и пропускал джебы. При этом стоит отдать должное Гану, который действовал очень грамотно и технично, раздёргивал молдавского бойца и легко уходил с линии ударов. Полное доминирование. При этом в первом раунде экс-претендент очень уверенно отбился от попыток Спивака зайти в борьбу.

Во втором раунде картина не изменилась. Скорость Гана и на руках, и на ногах была на совершенно другом уровне. При этом Сириль жёстко пробивал голову и корпус Сергея, не позволяя тому даже клинчевать. В итоге Марк Годдард остановил это избиение, потому что Ган разносил молдавского бойца, а тот уже просто стоял, никак не отвечая.

Сириль Ган этой победой закрывает поражение от Джонса и напоминает о своём реальном уровне. Теперь у француза будет ещё одна попытка прорваться к титульному шансу, но предстоит пройти через Сергея Павловича или Тома Аспиналла. А это другой уровень. Спиваку же не стоит отчаиваться. Он всё ещё довольно высоко в рейтингах, хорошие возможности будут.