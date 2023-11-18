Вместо тюрьмы — карьера в реслинге. Как Кейн Веласкес снова нашёл себя

Кейн Веласкес — легендарный боец смешанных единоборств, дважды выигравший чемпионство UFC в тяжёлом весе. Рекорд 14-3 и целая галерея побед над суперзвёздами позволили Кейну навсегда вписать своё имя в историю ММА. Вот только ничто не вечно, и постепенно годы брали своё даже над грозным американцем с мексиканскими корнями.

В феврале 2019 года Веласкес разгромно проиграл Фрэнсису Нганну за 26 секунд, после чего закончил выступления в профессиональных единоборствах. Встал вопрос о вариантах продолжения спортивной карьеры: Веласкес выбрал реслинг и самый популярный его промоушен — WWE.

Карьера в реслинге

Впервые на шоу WWE Веласкес появился в октябре того же 2019 года. Мы не зря упомянули его мексиканское происхождение: Кейн пришёл на помощь своему земляку Рею Мистерио, которого ранее избил Брок Леснар. Тот самый Леснар, в бою с которым Веласкес завоевал свой первый титул UFC в 2010 году.

Леснар выиграл мировое чемпионство WWE и явно не ожидал увидеть на ринге своего старого знакомого. Повалив Леснара на пол, Веласкес пытался повторить то, что сделал с ним на шоу UFC 121. Он избивал лежачего Леснара, пока Брок пытался всеми способами защитить голову. И если в тот раз Леснар после этого не смог продолжить бой, то теперь он сумел оттолкнуть Веласкеса и укатиться за пределы ринга, не желая продолжать борьбу.

Веласкес избивает Леснара Фото: WWE.com

Конфликт двух больших ребят ожидаемо привёл к матчу на саудовском шоу Crown Jewel. Бой получился неплохим с точки зрения вывески, но стоит понимать, что нас ждёт, когда двух бойцов смешанных единоборств загоняют в рамки реслинга. И если опыт Леснара в реслинге огромен, то Веласкес оказался в таких условиях впервые. Веласкес даже вновь пытался избить лежачего на ринге Леснара, но попался на его болевой приём и сдался. Брок несколько минут не выпускал соперника из захвата, затем остановил пытавшегося ему помешать Мистерио и избил Веласкеса стулом. Сам бой продлился несколько минут.

Вот как о своём матче вспоминал Веласкес в 2022 году:

Кейн Веласкес бывший чемпион UFC, рестлер «Всё было организовано профессионально, но признаюсь, что мне было слегка неудобно планировать бой вместе с Броком. Я новичок в этом виде спорта, но мне все помогали, и это потрясающе. Работать с Леснаром было интересно, это совсем другое, чем то, что было в UFC. Знаю, что в следующий раз сделаю что-то ещё».

Через год случилась пандемия, и карьера Веласкеса-рестлера приостановилась на неопределённое время. Однако он не жалеет о случившемся и благодарит WWE:

Кейн Веласкес бывший чемпион UFC, рестлер «Думаю, мне было суждено попасть в реслинг. Рад, что получил опыт в этой сфере. Всё, что могу сделать сейчас, это взять весь этот опыт и вложить его в новый шанс. Мне нравится стиль Луча Либре, но в WWE хотели, чтобы я оставался в зоне ММА. Реслинг — противоположность ММА. Здесь нужно показывать эмоции, технику. Я не обижаюсь на WWE, мне нравится то, что они делают и сделали. Они во многом мне помогли».

Судебные разбирательства, тюрьма

Продолжению карьеры в реслинге помешала история, произошедшая с Веласкесом в феврале 2022 года, когда он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Веласкес устроил вооружённую погоню за мужчиной, который, возможно, домогался до четырёхлетнего сына спортсмена. В результате погоне Кейн ранил отчима своего обидчика. В ноябре 2022 года Веласкес вышел из тюрьмы под залог в $ 1 млн.

В подкасте Keepin' It 100 Веласкес вспоминал, как провёл эти месяцы в тюрьме:

Кейн Веласкес бывший чемпион UFC, рестлер «Меня держали под охраной, но всё было спокойно. В тюрьме было несколько человек, с которыми я мог поговорить. Я думаю, что одновременно хорошо и плохо, когда ты наедине с самим собой очень долгое время. Я знал, что меня поддерживают, и я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Когда ты в тюрьме, это многое значит».

Неизвестно, какой путь ждёт в реслинге бывшего чемпиона UFC, но одно понятно точно — сам Кейн хочет продолжать свой путь в этой индустрии. Уже после выхода из тюрьмы Веласкес принял участие в командном матче в рамках турнира по профессиональному реслингу Lucha Libra AAA и одержал победу. Да, пока уголовное дело экс-чемпиона UFC не закрыто, и, соответственно, ему закрыта дорога в WWE. Но Кейн продолжает карьеру в реслинге, что не может не радовать.