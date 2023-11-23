Три чемпионских титула и $ 3 млн для российских бойцов. Где смотреть финал сезона PFL

Дата и время финального турнира PFL сезона-2023

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финальный турнир сезона в Professional Fighters League (PFL). В рамках грандиозного ивента пройдёт сразу шесть титульных поединков, в том числе три — с участием российских бойцов.

В соглавном событии вечера тяжеловес Денис Гольцов проведёт бой с Ренаном Феррейрой из Бразилии. В полулёгком женском весе Марина Мохнаткина сойдётся с Лариссой Пачеко. А в рамках финала в полусредней весовой категории Магомед Магомедкеримов встретится с Садибу Си.

Начало турнира — в 1:30 мск.

Прямая трансляция финального турнира PFL

Прямая трансляция всего турнира будет доступна на сервисе OKKO. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

Полный кард турнира PFL

Оливье Обен-Мерсье — Клэй Коллард;

Денис Гольцов — Ренан Феррейра;

Ларисса Пачеко — Марина Мохнаткина;

Садибу Си — Магомед Магомедкеримов;

Джошуа Сильвейра — Импа Касанганай;

Кайла Харрисон — Аспен Лэдд;

Рэй Купер-третий — Дерек Брансон;

Габриэль Брага — Хесус Пинедо;

Али Уолш — Джоэл Лопес;

Бубба Дженкинс — Крис Уэйд;

Хай Ву — Фил Каракаппа;

Джесси Стирн — Джош Блайден.

Материалы о турнире PFL: финал

Прогноз на финальный турнир сезона PFL

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о шансах Марины Мохнаткиной в бою с Лариссой Пачеко.

«Я очень жду этот финал. Наши ребята уже дрались в финале сезона PFL и даже выигрывали, но Марина станет первой девушкой, которая сразится за $ 1 млн в организации. Уже круто, что она добралась до финала, но мы все надеемся на её победу и болеем за неё. Она должна выиграть деньги и чемпионский пояс.

Пачеко — жёсткая соперница, однако мы все видели, что она в основном дерётся, у неё поставлен удар с обеих рук. Но Марина тренируется в Америке, Сергей Спивак рядом с ней, я думаю, они составили очень хороший план на поединок. Все мы понимаем, что с нокаутёрами нужно больше двигаться. Марина очень хороша в борьбе, в ударке прибавила. Всё реально, всё возможно, всё в её руках. Будем болеть за неё. Лично у меня желание, чтобы Марина что-то в партере сделала — какой-то болевой или удушающий приём, но будет очень круто, если Марина сама нокаутирует такую опасную соперницу», — сказала Алексеева в интервью MMA.Metaratings.ru.

Сама Пачеко считает, что разберётся с россиянкой в первом раунде.

«Её бои практически не отличаются друг от друга. Я предсказала, как она победит Либрок. На самом деле, она очень похожа на Кайлу Харрисон, но та на другом уровне. Она будет пытаться повалить меня и заставить сдаться. Однако чтобы повалить меня, ей придётся драться со мной в стойке. Посмотрим, сможет ли она выстоять. У меня тяжёлые руки, и я выигрываю много боёв нокаутом, поэтому люди иногда забывают, что я ещё и обладатель чёрного пояса. Даже если она меня повалит, я очень хорошо подготовлена на земле. Она сильная девушка, но я считаю, что нахожусь на другом уровне. Её навыки хорошо сочетаются с моими. Мой план — победить в первом раунде».

Боец АСА Курбан Тайгибов назвал Дениса Гольцова явным фаворитом в финале с Феррейрой.

«Гольцов без проблем пройдёт бразильца. На месте Дениса я бы просто сметал соперников, по челюсти рубил, потому что он был вторым номером России по боксу и мастер спорта. У него тяжёлый джеб и тяжёлый удар. Если бы он заходил в рубку, это было бы просто что-то с чем-то. Но он не любит рисковать. Он любит драться аккуратно, чтобы лицо было чистым после боя. Уровень Дениса я знаю очень хорошо, и бразилец ничего ему не сделает», — сказал Тайгибов MMA.Metaratings.ru.