«У тебя её фамилия, а бывший муж живёт с вами». Что не так с «новым Конором» и его женой?

Иан Гарри — очередной «новый Конор Макгрегор». Оба ирландцы и выходцы из промоушена Cage Warriors, но если Ноториус всегда балансировал между любовью и ненавистью, то его соотечественник ещё далёк от такого уровня, а многое из того, что происходит вокруг Гарри, описывается словом «странно».

Иан ни разу не проигрывал ни в UFC, ни в профессиональных ММА в целом. В главном промоушене мира у ирландца шесть побед, и в последнем поединке он разобрался с ветераном Нилом Мэгни, что стало прямой путёвкой в топ-10 рейтинга полусреднего веса. Однако много вопросов вызвало поведение Гарри. Он чересчур вызывающе вёл себя на пресс-конференции, показывал неприличные жесты сопернику между раундами, и всё это резко контрастировало с образом, который у него сложился в первых боях в UFC. Но, судя по всему, за такой резкой переменой стоит супруга ирландца — Лейла Анна-Ли.

Она довольно успешная спортивная журналистка, старше Гарри на 14 лет и отлично знает, как продвигать себя в медиапространстве. Но пока это идёт скорее в минус для Иана. Например, его высмеивают за то, что он взял девичью фамилию жены, так что верный вариант имени — Иан Мачадо Гарри, а супруги — Лейла Мачадо Гарри. Были слухи, что Мачадо это фамилия бывшего мужа Лейлы, но позже эту информацию опровергли. Впрочем, есть и другая история. Экс-супруг журналистки сейчас трудится диетологом Иана, и даже были сообщения о том, что он живёт с парой в одном доме.

В прошлом году Гарри рассказал крайне странную историю, связанную с его женой: «Я расскажу историю о Хамзате Чимаеве. Мы с женой зашли в лифт, и тут же появился Чимаев со своей мадам. Я хотел подраться с ним прямо там, прямо в кабине лифта. Классная вышла бы история. Моя жена смотрела на меня, показывая взглядом, чтобы я подрался с ним, но боец из моей команды должен был драться с ним на следующий день, нельзя было это разрушить. А когда мы вышли из лифта, жена назвала меня слабаком».

На тот момент Чимаев уже был звездой, так что жена просто хотела, чтобы Гарри за счёт конфликта поднял свою узнаваемость. Цель вроде бы понятная, но метод абсолютно странный. Высока вероятность, что для ирландца это просто закончилось бы очень плохо.

Однако это не единственная история о Лейле. Не так давно в зарубежных медиа всплыла информация, что в своё время журналистка написала книгу How to be a WAG. Термин WAG, как правило, используется для обозначения девушек и жён популярных спортсменов. Книга, по сути, является руководством к действию. Сам Иан поначалу утверждал, что это всё шутка и такой книги не существует, что, разумеется, было неправдой.

И всё бы ничего, но все эти истории попались на глаза главному правдорубу UFC Шону Стрикленду, который, не особо церемонясь, высказался об этом публично: «Я никогда не говорю о чьих-либо супругах, но это всё неправильно. Иан Гарри, я помню, как встретил тебя с этой девчонкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. То, как она ходила, как говорила и вела себя… Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Её бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию, а она написала книгу, как стать женой молодого перспективного спортсмен. Это неправильно, парень. Она суккуб (демон разврата в облике женщины. — Прим. «Чемпионата»). Тебе нужно бежать! Горячих девчонок сколько угодно, мы дадим тебе двух ринг-гёрлз сразу. Я поддерживаю тебя, ММА-сообщество поддерживает тебя. Сделай все правильно, Иан».

Гарри не стал ввязываться в публичные разборки, но обратился к Стрикленду: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Тебе стоит удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь – это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил».

Шон в ответ высмеял и это: «Этот ублюдок сказал, что подаст на меня в суд, если я это не удалю! Ты собираешься подать на меня в суд? Он сказал, что я лгу. Тебе 26 лет, а ей — 40. Лейла написала книгу о том, как быть старой и жить с молодым спортсменом. Я ни черта не лгу, братан, это правда. Иан Гарри, мне плевать на то, что ты хочешь подать на меня в суд, встань в очередь. Научись быть мужиком. Ты родился без яиц или их удалила твоя жена? Позорный трус. Я бы уважал тебя больше, если бы ты пригрозил расправой, а не этим».

Гарри на это отвечать перестал и затих. Пока ирландец в стремлении подражать Конору не преуспевает, а, напротив, превращается в объект для шуток и одновременно в одного из самых ненавистных бойцов промоушена. Параллельно со всеми историями, связанными с женой, была и подтверждённая информация, что Иана больше не пускают в зал, где тренируется Леон Эдвардс. Сам чемпион объяснил, что ирландец вечно опаздывает, ходит всюду с камерами, и отметил, что это уже не первый зал, откуда Гарри выгнали.

Кажется, в схеме Иана по превращению в звезду есть определённый сбой и ему пора что-то предпринимать, чтобы не остаться в истории человеком, который просто жил с бывшим мужем своей жены в одном доме, боялся подраться с Чимаевым в лифте и брал фамилию супруги.