После такого выживал только Фёдор Емельяненко. Сразу два нокаута слэмом в UFC!

В ночь со 2 на 3 декабря состоялся интереснейший турнир UFC Fight Night 233, который буквально изобиловал эффектными финишами. Особенно красивым получился нокаут от Армана Царукяна, вырубившего Бенеила Дариуша. Но стоит отметить, что зрелище началось ещё задолго до старта основного карда. В прелимах случилось историческое событие – два подряд поединка завершились нокаутом после слэма. Этот приём является довольно сложным в исполнении, но если получается – не оставляет сопернику никаких шансов. Правда, Фёдор Емельяненко однажды всё-таки доказал обратное.

Первыми свой поединок проводили Джо Солецки и Драккар Клозе. Никто не ждал быстрого боя, но в итоге поворот событий удивил абсолютно всех. Драккар обрушил соперника на канвас и попытался зайти в борьбу. Однако оппонент вырывался изо всех сил, выкручивался и терпел. Правда, это сыграло с ним злую шутку. Клозе подловил момент, поднял Солецки и изо всех сил бросил слэмом о настил. Джо не выдержал такого потрясения и моментально отключился, добивания даже не понадобилось.

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть моменты можно в телеграм-канале UFC Russia.

Даже один слэм за турнир – большая редкость, но на этом парни не остановились. Следующими в клетку вышли Коди Брандейдж и Закари Риз. Любопытно, что события протекали практически под копирку. Снова первый раунд, исход второй минуты, позиция на настиле. Коди внезапно схватил Закари в охапку и изо всех сил бросил слэмом. Риз не отключился, но совершенно точно был потерян. А Брандейдж воспользовался ситуацией и спокойно добил соперника парой финиширующих ударов.

Турнир в очередной раз продемонстрировал, какой убийственной мощью обладает слэм. Приём крайне непросто выполнить, но в нужный момент он способен перевернуть буквально всё. Любопытно, что самый жёсткий слэм в истории был проведён на представителе России. Но тот смог не только встать, но и выиграть поединок. С этим справился Последний Император – Фёдор Емельяненко.

20 июня 2004 состоялся турнир PRIDE Critical Countdown 2004. Соперником Емельяненко стал Кевин Рэндлман. И уже на первой минуте за Фёдора стало страшно. Громадный американец схватил Последнего Императора и провёл практически идеальный слэм. С огромной амплитудой Емельяненко пролетел по дуге и воткнулся в канвас головой. Казалось, что на этом поединок просто обязан будет завершиться. Но Фёдор продемонстрировал невероятную выдержку. Он перевёл дело в борьбу, где провёл кимуру и финишировал Рэндлмана.

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть моменты можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

UFC Fight Night 233 порадовал огромным количеством финишей и ярких моментов. А два нокаута слэмом подряд – историческое событие. Такого в истории организации пока ещё не было. Поэтому турнир совершенно точно навсегда останется в памяти фанатов. А ещё он заставил вспомнить легендарный момент с участием Емельяненко. Эти два нокаута лишний раз подчёркивают, какой героизм продемонстрировал Фёдор.