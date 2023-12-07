Главная красотка бокса даст жару, а Девин возьмёт титул? Где смотреть бои Бриджес и Хейни

В Сан-Франциско будет огненно и до турнира, и в ринге.

Дата и время боксёрского турнира с главным боем Прогрейс — Хейни

В ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США) пройдёт большой боксёрский вечер, который подарит любителям этого вида спорта сразу ряд интересных поединков. В главном событии ивента пройдёт бой в первом полусреднем весе за титул чемпиона мира по версии WBC между Реджисом Прогрейсом и Девином Хейни. Также секс-символ мирового бокса Эбани Бриджес на этом турнире будет защищать титул в легчайшем весе по версии IBF. Её соперницей станет Аврил Мати.

Турнир начнётся в 4:00 мск.

Прямая трансляция боя Реджис Прогрейс — Девин Хейни

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

Кард турнира с боями Прогрейс — Хейни и Бриджес — Мати

Реджис Прогрейс – Девин Хейни;

Лиам Паро – Монтана Лав;

Энди Крус – Эктор Танаджара;

Эбани Бриджес – Аврил Мати.

Материалы о боксёрском турнире с главным боем Прогрейс — Хейни

Прогноз на бой Прогрейс — Хейни

Хорхе Линарес, бывший соперник Девина Хейни, сделал прогноз на его бой с Прогрейсом.

«Думаю, он принял верное решение. Он поднялся в весе, так как больше не мог гонять в категорию до 61 кг. Этот процесс становился для него всё более изнурительным. Девин ещё молодой парень, и бой с Прогрейсом — сложный вызов. Это точно не простое дело, но я верю, что он может победить решением судей. Не думаю, что увидим нокаут, однако полагаю, что у Девина большой потенциал», — сказал Линарес в интервью FightHype.

Теофимо Лопес объяснил, что надо сделать Прогрейсу для победы.

«Реджису придётся надавить на Хейни. У Девина подушки вместо рук, Реджис может позволить себе пропустить удар. Опусти голову вниз и дай ему попасть по верхней части головы, чтобы он сломал руку. Это мелочь, но грязная тактика поможет ему выиграть бой. Если он не будет делать этого, то Хейни хорошо выступит, он настроен на победу. Это следующая американская мечта, надежда Америки, посмотрите, что произошло с Ломаченко. Реджис – чемпион, но в то же время он аутсайдер и не должен воспринимать свой статус как должное», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.

А вот член Зала славы Тимоти Брэдли затруднился с выбором фаворита в главном бою.

«Считаю, что обоим есть что доказывать. Тем более что в предыдущих боях оба победили спорно. Я ожидаю, что у них получится реально классный бой. Как по мне, шансы здесь 50/50. Почему? Потому что у Реджиса есть шанс панчера. Он вполне может потрясти Хэйни. Для Девина это дебют в 63 кг, и он однозначно почувствует разницу в ударной мощи», — сказал Брэдли в интервью FightHype.