«Кулачка — самый лёгкий способ заработать. Навыки не нужны». Интервью с чемпионом ОИ-2016

Олимпийский чемпион — 2016, топовый боксёр тяжёлого веса Евгений Тищенко дал нам большое интервью. Евгений разобрал свой последний бой против Ива Нгабу, назвал возможных соперников по предстоящим поединкам, оценил выступление россиян на чемпионате мира и дал прогноз на потенциальный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Пересмотрел бой с Нгабу и ещё больше уверен в своей победе»

— Евгений, уже пересматривал бой с Нгабу? Разбирал, что получилось, что не получилось?

— Да, пересматривал сразу после боя. Два раза.

— Сразу после боя?

— На следующий день. По горячим следам. Много чего не получилось в этом поединке. Свою работу оцениваю как среднюю. Не всё так плохо, но, конечно, могло быть гораздо лучше.

— Чем-то удивил тебя Нгабу в этом поединке?

— Своим профессионализмом. Всегда следует своему стилю. Ну, и подобрать спарринг-партнёров под него было крайне сложно.

— Какие-то аналогии с твоим поединком с Мчуну можно провести?

— Если честно, совершенно разные оппоненты, и стилистически, и физически. Мчуну более скоростной боксер, а Нгабу – силовой.

— После боя ты сказал, что больше уверен в своей победе, чем в его. Пересмотрев бой, с таким же мнением остаёшься?

— Ещё больше стал уверен в своей победе. Первая половина боя полностью осталась за мной. Потом где-то я подустал, пропустил. Провал в средних раундах был, в шестом, седьмом и восьмом. Там я проиграл, да. Девятый и 10-й – близкие. Даже если отдать девятый ему, 10-й остался за мной, он ничего не делал. В худшем случае – 6:4 по раундам в мою пользу, в лучшем – 7:3. Удивили судьи: один отдал восемь раундов мне, другой отдал девять раундов Нгабу – это смешно. Особенно девять раундов ему отдать, он ведь всю первую половину боя проиграл.

Алексей Тищенко Фото: РИА Новости

— У Магомеда Курбанова, который выступал после тебя, также получился близкий бой. Он согласен дать Соро реванш. Ты готов ещё раз подраться с Нгабу или это уже пройденный этап?

— У Магомеда был отборочный бой, победитель выходит на титульный поединок. У нас же с Нгабу просто обычный рейтинговый бой, никакого статуса он не носил. Если будет необходимость в реванше, я покажу себя лучше, чем в первом поединке.

«Приоритетный вариант – бой Тищенко – Егоров»

— Один из возможных твоих соперников – экс-претендент на титул чемпиона мира Алексей Егоров. Уже были какие-то переговоры с его командой?

— В субботу в Екатеринбурге будет боксёрский турнир, на котором я поговорю с Германом Титовым. Обсудим планы. Не было пока разговоров, я восстанавливался. Так что думаю, что будем настраиваться на Егорова.

— Тебе интересен поединок с ним?

— Конечно. Сейчас с оппозицией очень тяжело, сложно найти хорошего конкурентоспособного боксера из-за политической ситуации. А бой с Егоровым как раз интересен именно со спортивной составляющей. Два стилистически разных боксёра, оба из России, и оба находятся в рейтингах.

— Можно сказать, что победа над Егоровым откроет тебе титульные перспективы?

— Он третий номер рейтинга WBA. Наверное, для меня этот бой более важен, чем для него. Но и я нахожусь в топ-15, вхожу в десятку рейтинга BoxRec. Поэтому и ему этот поединок должен быть интересен.

— В прошлом году тебе пытались организовать бои с двумя кубинцами – Майком Пересом и Юниером Дортикосом. Почему бои не состоялись и есть ли шансы, что ты разделишь с ними ринг?

— На самом деле, вели переговоры и с тем, и с другим. Не получилось организовать из-за травм, оба кубинца были травмированы. Время идёт, ситуация меняется, меняются планы. У них по-прежнему есть заинтересованность провести со мной бой в России, но я так понимаю, что сейчас приоритетный вариант для меня – Егоров.

— А самому тебе интересно встретиться с кубинцами?

— Конечно. Мы преследовали рейтинговые цели, поэтому хотели организовать бой с Дортикосом – первым номером WBA. Чтобы в случае победы у меня открылись хорошие титульные перспективы.

— Получается, что сейчас Егоров заменит в этом плане Дортикоса?

— Наверное. Бой с Алексеем очень важен, он высоко в рейтинге. Плюс этот поединок проще организовать, мы оба из России.

«У Маги никаких шансов со мной»

— В начале марта ты был зрителем на турнире по боксу, где в главном событии подрались Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Ты сказал, что хотел бы подраться с победителем. Ты действительно хочешь бой с Магой или это больше ради хайпа?

— Не сказать, что я очень хочу этот бой. Просто это сейчас популярно. Если будет такая возможность – почему нет? Это очень популярно, набирает просмотры. Раньше никто не гнался за просмотрами, гнались за спортивной составляющей. Сейчас наоборот: спортивной составляющей становится меньше. Но мне кажется, что бой с Магой сейчас неактуален. Я всё-таки действующий спортсмен, ставлю себе спортивные цели – хочу стать чемпионом мира.

— Если всё-таки этот бой состоится, есть ли у Магомеда Исмаилова шансы?

— Никаких. Какие шансы? Пусть сначала организуют бой, а там посмотрим. Не хочется сейчас распыляться на какие-то сомнительные авантюры. Всё-таки я позиционирую себя в качестве боксёра топового уровня. Конечно, после невзрачных боёв есть в этом небольшие сомнения, но я думаю, что в своём весе конкурентоспособен на самом высоком уровне.

— Ещё ты говорил про кулачку, что готов выступить. Это тоже авантюра?

— Кулачка – самый лёгкий способ. Здесь не нужны какие-то особые спортивные навыки, это больше для тех, кто любит адреналин. В боксе, например, нельзя просто захотеть и выступить без всякой подготовки – ничего не получится. Да, бойцы ММА, например, так делают, но в основном они дерутся между собой. А в бою с профессиональным боксёром у них крайне мало шансов. В кулáчке же шансы равны у всех: у олимпийского чемпиона и у парня с улицы. Если будут какие-то интересные предложения – я готов. Но тоже маловероятно.

Алексей Тищенко Фото: РИА Новости

— Ты как боксёр с большим любительским бэкграундом смотрел чемпионат мира? Что можешь сказать?

— Я даже летал смотреть полуфиналы и финалы. Переживал за наших спортсменов.

— Доволен результатами?

— Ребята выступили очень достойно. Два золота, четыре бронзы. Учитывая, что было много проблем, не было международных выездов, выступали в основном внутри страны. Один раз съездили на международный турнир в Марокко перед чемпионатом мира – это очень мало. Поэтому они молодцы. Отдельно рад за Муслима Гаджимагомедова, который стал двукратным чемпионом мира.

— Финал у него получился очень напряжённым…

— Это финал чемпионата мира, по-другому быть не могло. Бой тяжёлый, соперник хороший. Муслим выступал с травмами, но сумел победить.

— Муслим, кстати, и по профессионалам начал выступать. Возможно, когда-нибудь увидим бой олимпийского чемпиона 2016 года и олимпийского призёра 2020 года?

— Не в ближайшее время, точно. Думаю, Муслим всё-таки ставит себе цель выиграть Олимпийские игры. Вопрос в том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду, но я думаю, что сейчас у Муслима другие приоритеты.

«Ставлю на Фьюри. Но и Усика нельзя недооценивать»

— Самый обсуждаемый бой последних дней – Девин Хейни против Василия Ломаченко. Что можешь сказать по бою?

— Если честно – не смотрел. Включал прямой эфир, но из-за тяжёлого графика не дождался боя. На следующий день включил повтор ужасного качества, посмотрел два раунда и выключил. Интересно, что многие пишут, что Василий в первой половине боя проиграл. А мне он даже в первых двух раундах понравился. Видно, что он голоден, что огонь в глазах есть и что он находится в хорошей форме. Обязательно посмотрю весь бой.

— В супертяжёлом весе всё никак не могут организовать бой, который все ждут: Тайсон Фьюри – Александр Усик. Если всё же он состоится, на чьей стороне преимущество и кто победит?

— Думаю, что договорятся по финансовым условиям и проведут бой, тем более что шейхи готовы хорошо заплатить. Как сложится поединок – трудно предсказать. Наверное, склоняюсь к Фьюри. Он больше в габаритах, уверенно выступает на высочайшем уровне. Но и Усика нельзя недооценивать. Он скоростной, техничный, хорошо пользуется своими данными. В бою с Джошуа мало кто в него верил, а Александр дважды его победил, причём уверенно.

Алексей Тищенко Фото: РИА Новости

— К слову о Джошуа. Ему тоже пытаются организовать громкий бой с Деонтеем Уайлдером. В этом поединке кого видишь фаворитом?

— Вот это очень конкурентный и интересный бой будет. Причём читал, что хотят организовать эти два боя в одном шоу. Если это произойдёт, то мы увидим лучший турнир столетия: все сильнейшие супертяжи встретятся в одном шоу.

— Пока они определяются, Фьюри постоянно прилетают вызовы от звёзд ММА: Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну. Понятно, что вряд ли эти бои состоятся, но теоретически, есть ли шансы у представителей смешанных единоборств?

— Если честно, не особо слежу за UFC, в основном только наших парней смотрю. Но когда пишут, что Нганну хочет попробовать себя в боксе и сразу вызывает Уайлдера и Фьюри – это смешно. Не может боец UFC быть конкурентным в боксе на таком уровне, как и боксёр не может быть конкурентным в клетке на высоком уровне.

— Почему в последнее время представители ММА так часто лезут в бокс? Боксёры же не бегут в клетку…

— В боксе всегда были больше гонорары, звёзды бокса получали больше, чем звёзды ММА. Поэтому думаю, что тут чисто финансовый интерес.