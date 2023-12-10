Яну очень повезло. Самый удобный соперник бросил ему вызов

В ночь с 9 на 10 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 233, в рамках которого основное внимание привлекал к себе главный бой. Там сошлись Ядонг Сонг и Крис Гутьеррес. Говоря откровенно, особенного ажиотажа не вызвал и он, поскольку соперники на протяжении всего поединка действовали осторожно, особенно не рисковали. Дело закономерно дошло до судейского решения, где победу забрал Ядонг (50-44, 50-45, 50-45). А ведь именно Сонг давно горит желанием встретиться в клетке с одним из российских бойцов.

Китаец рассчитывает провести поединок с Петром Яном, который выступает в его весовой категории. Поэтому никого особенно не удивило, что после боя с Гутьерресом Ядонг первым делом решил бросить вызов. Он заявил, что хотел бы провести поединок с россиянином в самое ближайшее время. А тот, видимо, не оценил выступление Сонга, поскольку просто поставил зевающий смайлик – не самая однозначная реакция.

Стоит отметить, что китаец – прекрасный вариант для Петра, поэтому недооценивать возможность встречи с ним совершенно точно не стоит. Во-первых, Ядонг идет очень высоко в рейтинге дивизиона – на седьмой позиции. Это далеко не проходной оппонент, он может дать серьёзный толчок. Во-вторых, Сонг очень неплохо разгоняет противостояния, чего самому Яну хватает не всегда. Например, на пресс-конференции после турнира китайский боец даже успел отреагировать на тот самый смайлик, причём сделал это довольно мощно.

Ядонг Сонг китайский боец UFC «Он опубликовал зевающий смайлик. Это означает, что бой был скучным, но его последний бой тоже был скучным — как дерьмо».

Любопытно, что своим высказыванием Сонг ударил сразу в двоих. Помимо Яна, он задел и Мераба Двалишвили, который сражался с россиянином на UFC Fight Night 221. Тогда поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Позже оказалось, что Пётр был травмирован и не мог сражаться в полную силу. Возможно, своим высказыванием Ядонг действительно напрашивается сразу на два потенциальных поединка.

Сам Ядонг мощным рекордом не обладает, его показатели – 21-7-1 (1). А ещё он практически полностью заточен на ударную технику, на «земле» далеко не так хорош. И для Яна это может стать серьёзным преимуществом. Кроме того, китайский боец в последнее время практически постоянно обвиняется в том, что действует слишком осторожно, боится серьёзно рисковать. И в такой ситуации переход в партер с дальнейшим контролем – великолепная тактика для Яна. Да и в стойке россиянин ни в чём не уступает оппоненту.

Яну обязательно стоит принимать вызов от Ядонга. Соперник идёт высоко в рейтинге, удобен стилистически. А ещё сам нацелен на то, чтобы максимально разгонять противостояние с россиянином. Пожалуй, на данный момент этот оппонент идеален. Для Петра это отличный шанс вернуться в титульную гонку. Главное, воспользоваться подвернувшейся возможностью.