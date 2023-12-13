«Мага, отдай мои деньги!» Исмаилов и «Правда» обманули сербского Джокера?

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17, в главном событии которого между собой сойдутся Александр Шлеменко и Александр Илич. Оба соперника решительно настроены на победу. Шторм рассчитывает отомстить за очень быстрое поражение в первом поединке, которое совершенно точно ударило по самолюбию. А сербский Джокер хочет доказать, что та победа вовсе не является случайностью или ошибкой судьи, о чем многие упоминают. Правда, параллельно Иличу приходится решать другие проблемы – он вступил в открытый конфликт с Магомедом Исмаиловым.

В октябре 2022 года состоялся боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем. Всё завершилось спокойной победой россиянина. Стоит отметить, что многие затем раскритиковали серба, выглядевшего откровенно не лучшим образом. Некоторые даже предположили, что Джокер не готовился к поединку, настолько уж пассивным он выглядел. А спустя год Александр внезапно решил пролить свет на тот бой, а также рассказать новые детали.

«Мага дал мне своё слово. Обещал. Клялся. И ничего. Я по-прежнему не получил часть денег по своему контракту. После победы над Шлеменко я получил предложение от Маги Исмаилова — сделать хороший бизнес, хорошие просмотры, хорошие деньги, если я присоединюсь к его проекту на Pravda Boxing. И что он большой босс, что всё организует, что всё гарантирует, что никто меня не кинет, бла-бла-бла. И всё было по-другому! И Мага был тем парнем, который клялся, когда мы уезжали без денег: «Тебе заплатят, я даю тебе своё слово», – заявил Александр.

Александр Илич сербский боец «Они по-прежнему должны мне денег. Мага, если ты бизнесмен и большая звезда, если ты получил 400 000 долларов за тот бой, если ребята из Pravda Boxing не могут заплатить, а ты гарантировал, что заплатят, — в чём проблема? Возьми деньги из своего пакета и заплати мне – ведь это твоё имя! С момента нашего боя уже прошёл год. Бой был 4 октября 2022 года. Мага, отдай мои деньги».

Исмаилов, как и представители его команды, пока не успел отреагировать на обвинения со стороны Илича. Но ситуация выглядит довольно любопытно. Особенно если учитывать то обстоятельство, что, судя по словам Александра, сам Магомед получил за поединок 30 миллионов рублей. Теперь же Джокер пытается выбить свои деньги всеми правдами и неправдами.

Стоит отметить, что время для этого Александр выбрал далеко не самое удобное. Прямо сейчас у него идёт подготовка к противостоянию со Шлеменко. И Шторм действительно заряжен на то, чтобы просто уничтожить сербского гостя. А вот Джокер, кажется, занят совершенно другими проблемами. Конечно, многие предполагают, что таким образом Илич просто раскачивает возможный реванш с Магомедом. Но очень уж жёсткие обвинения несутся от серба.