«Становится меньше вариантов». PFL копирует тактику UFC, но Дана опять недоволен

После завершения сделки PFL и Bellator появился мощный промоушен, который продолжает поражать мир MMA грандиозными планами на 2024 год. Здесь и турнир чемпионов, и отдельный дивизион для суперзвёзд. Конечно, все эти вещи необходимо будет подкрепить не только словом, но и делом. Однако в перспективе смешанные единоборства получили реального конкурента для UFC. Правда, пока в лучшем промоушене на планете очень скептически оценивают планы соперника.

Не проходит буквально и недели, чтобы о слиянии PFL и Bellator не высказался президент UFC Дана Уайт. Он всегда с огромным удовольствием делает выпады в сторону конкурента. Вот и теперь босс лучшего промоушена мира решил уколоть оппонентов. Он назвал сделку по покупке Bellator решением, которое негативно скажется на всём дальнейшем развитии смешанных единоборств.

Дана Уайт президент UFC «Bellator сливается с PFL, и это плохо. Плохая новость. Нет ничего хорошего в том, что вариантов становится меньше. Это определённо нехорошо».

С одной стороны, президента UFC можно понять. Наличие большого количества вариантов действительно положительно сказывается и на конкуренции, и на самом рынке. Фанаты смешанных единоборств имеют больший спектр для выбора, могут сами определяться со своими любимчиками. Вот только Дана забывает, как лига сама устраняла конкурентов. Достаточно вспомнить покупку Pride, когда главный оппонент был полностью поглощён. Поэтому довольно странно сейчас обвинять кого-то в абсолютно таких же действиях.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko

Стоит отметить, что слияние PFL и Bellator выглядело единственным способом встряхнуть мир MMA. По отдельности промоушены имели устоявшуюся фанатскую базу, но многие турниры, к сожалению, попросту не получали должного внимания. Слишком застоявшимися выглядели и форматы. А вот теперь появился простор для творчества. Ростер стал намного больше, что позволило задуматься о создании дивизионов внутри одной весовой категории. И тогда турниры чемпионов можно будет сделать регулярным мероприятием, а постоянные битвы лучших – это топовое зрелище.

Проект заинтересовал многих ярких личностей из мира смешанных единоборств. Участие Джейка Пола стало первым звоночком к тому, что у PFL действительно грандиозные планы. Затем удалось получить Фрэнсиса Нганну, который также стал одним из главных лиц объединённого промоушена. Вокруг этих персон уже можно выстраивать сильную империю. Но складывается ощущение, что это далеко не все топы, которых в ближайшее время можно будет увидеть в лиге.

Слова Даны Уайта имеют рациональное зерно – наличие двух сильных промоушенов было двигателем прогресса на протяжении длительного времени. Но 2023 год показал – необходимо что-то менять. Поэтому сделка PFL может мощнейшим образом перевернуть весь рынок смешанных единоборств.