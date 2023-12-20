«Только за 50 миллионов». Мы не увидим самый громкий реванш российских ММА?

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 17, где в главном событии вечера Александр Шлеменко за раунд разобрался с Александром Иличем и вернул должок сербскому Джокеру за поражение полуторагодичной давности. После этого вокруг развития дальнейшей карьеры Шторма стали появляться разные варианты, самым интересным из которых видится реванш с Магомедом Исмаиловым. Бойцы разделили клетку год назад, и тогда по итогам пяти раундов победу одержал Лысый хищник. Шлеменко сразу после боя заявлял о желании провести повторный бой, а сейчас оно лишь усилилось.

«Я король реваншей? Ну я все реванши забрал, остался Мага Исмаилов», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Интересен этот поединок и многим экспертам. Так, вице-президент АСА Асланбек Бадаев предложил три варианта для достойного завершения карьеры Александра Шлеменко.

«Предлагаю не только в RCC сказать. Противостояние Шлеменко и Дмитрия Бикрёва. Это противостояние давно уже обсуждается. Ещё можно взять Артёма Резникова и Магомеда Исмаилова. Вот как венец карьеры. Я бы три этих боя сделал. Мы сейчас не говорим о реальности и возможности проведения этих боёв, но как зритель я бы поговорил», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Магомед Исмаилов, конечно, также не остался в стороне. Лысый хищник заявил, что готов к реваншу со Шлеменко, если ему заплатят гонорар в размере 50 млн рублей. Удивились все, даже Шлеменко, который сказал, что не ожидал услышать такую сумму.

Исмаилов – один из самых востребованных и медийных бойцов в России. На показательную схватку по бразильскому джиу-джитсу с ним согласился даже действующий боец UFC Роман Копылов, что говорит о многом. Где Исмаилов – там всегда хайп, а значит, просмотры, интерес и прибыль. И, конечно, многие лиги хотели бы видеть на своих турнирах бои с участием Лысого хищника.

Но способен ли кто-то удовлетворить денежные запросы Исмаилова? Точнее, не так. Удовлетворить-то, вероятно, могут, в той же RCC, например. Там год назад Шлеменко и Исмаилову заплатили по $ 300 тысяч, и нет сомнений, что при желании лиги гонорар мог бы возрасти и до 50 млн рублей. Вопрос в другом: есть ли такое желание и подкреплено ли оно чем-то? Ещё до всей этой истории с озвученным желаемым гонораром Исмаилова глава екатеринбургской лиги Николай Клименко довольно поверхностно ответил про возможность организации этого реванша. Мол, всё возможно, но у лиги много других планов, и непонятно, куда вписать такой громкий бой. Ну а после того, как Мага запросил 50 млн рублей, скорее всего, и без того не самая большая заинтересованность в организации этого поединка ещё снизилась.

Исмаилов — Шлеменко Фото: RCC MMA

Со спортивной точки зрения для Исмаилова этот бой не сильно интересен. У него в копилке уже есть довольно убедительная над Штормом, и, как говорит его брат и тренер Рамазан Исмаилов, бой с Александром – пройденный этап в карьере. Наверное, поэтому Мага и выдвинул столь заоблачные условия. Если кто-то готов организовать поединок со Шлеменко за такую сумму – пожалуйста, я в деле. При других раскладах это неинтересно.

Да и в целом Исмаилов, похоже, не особо хочет возвращаться в ММА. Магомед уже давно испытывает проблемы с коленями, о которых он говорил, поэтому выступлениям в смешанных единоборствах он предпочитает другие виды. В марте он подрался по правилам бокса с Иваном Штырковым, на прошлой неделе провёл выставочную схватку по джиу-джитсу с Романом Копыловым, в мае-июне 2024 года, по словам Лысого хищника, должен состояться его бой по правилам бокса с Владимиром Минеевым.

Конечно, выступление Шлеменко против Илича впечатлило многих экспертов, Александр вышел на реванш с сербом очень заряженным и не оставил никаких шансов Джокеру. И на повторный бой с Исмаиловым Шторм бы тоже нашёл мотивацию, нет сомнений, и это был бы не менее яркий бой, чем их первое противостояние.

Но пока обстоятельства, в том числе и те, которые исходят от самих бойцов, складываются не в пользу этого поединка. Учитывая, что Шлеменко в следующем году исполняется 40 лет, а Исмаилову 38, если в ближайшее время бойцы не раскрутят реванш, и никакая из лиг не захочет его организовать, то, скорее всего, этот бой мы уже никогда не увидим, так как он попросту потеряет актуальность и интерес.