Немков и Усман с новыми поясами? Какие перспективы у российских топов Bellator в PFL

Со следующего года, как мы знаем, два крупных ММА-промоушена PFL и Bellator станут одной компанией. Уже в первом квартале 2024-го планируется свести чемпионов организаций друг с другом. Звучит интересно, тем более что в Bellator есть ряд топовых бойцов из России, чьи перспективы в новых реалиях нам наиболее интересны. Сразу оговоримся — не обязательно бойцы Bellator будут биться за пояса в PFL, но у них есть такая возможность.

Формально там есть два российских чемпиона — Усман Нурмагомедов и Вадим Немков, который уже объявлял, что оставляет пояс и уходит в тяжёлый вес, но при этом формально всё ещё значится обладателем титула в полутяжёлой весовой категории.

Усман Нурмагомедов — доминирующий чемпион лёгкого веса. Несмотря на то что не так давно победу российского бойца над Брентом Примусом аннулировали, пояса он не лишился, а его отстранение суммарно продлится лишь полгода. Так сложилось, что нынешний чемпион PFL Оливье Обен-Мерсье объявил о завершении карьеры, но и с ним, и без него Усман будет сильнейшим бойцом в обеих организациях. Единственная потенциальная угроза в PFL — Шейн Бургос, но, откровенно говоря, это околотоповый уровень, который Нурмагомедову более чем по силам. Главным соперником россиянина в Bellator считается его соотечественник Александр Шаблий. После объединения с PFL ситуация не изменится, это два сильнейших бойца лёгкого веса за пределами UFC.

Вадим Немков уже говорил, что не планирует участвовать в столкновении чемпионов, так как не хочет снова спускаться в полутяжёлый вес, а в тяжёлом дивизионе Bellator и так есть легитимный чемпион Райан Бейдер. Скорее всего, американец вполне по силам Немкову, что он уже подтверждал. Многие начали уже виртуально сводить Вадима с Фрэнсисом Нганну, который должен начать выступления в PFL в следующем году. Но тут надо понимать, что Нганну не будет участвовать ни в титульных боях, ни в регулярном сезоне, он подписан для нового дивизиона Super Fight. Это хорошая опция для Немкова, но тут не будет возможности завоевать пояс.

Если Вадим захочет побороться за титул в тяжёлом весе, то придётся конкурировать с Денисом Гольцовым, Ренаном Феррейрой и Бруно Каппелоццей. Уровень PFL в этой весовой категории не сильно впечатляет, так что у Немкова есть хорошие шансы. Но есть ещё Ризван Куниев, который вернётся после допинг-дисквалификации. Опять же, ситуация схожа с лёгким весом — тут лучшие бойцы представляют Bellator. Помимо Бейдера, тут есть Линтон Васселл и Валентин Молдавский, но уровень всё же Вадима повыше.

В полулёгком весе Bellator есть Тимур Хизриев и Хасан Магомедшарипов. Оба входят в топ-10, но ещё не приблизились к топ-уровню. В PFL в этом дивизионе чемпионом стал Хесус Пинедо, но без травмы Мовлида Хайбулаева этого не произошло бы. Очередной представитель школы Абдулманапа Нурмагомедова способен доминировать в этой весовой категории, что, скорее всего, покажет и в новом году. На данном этапе ни Хизриев, ни Магомедшарипов не дошли до чемпионских боёв.

В топе полусредней весовой категории Bellator также есть два россиянина — Андрей Корешков и непобеждённый Рамазан Курамагомедов. Корешков сейчас в шаге от титула в Bellator, а в PFL придётся конкурировать с Магомедом Магомедкеримовым, ставшим чемпионом в этом году, и с Магомедом Умалатовым, который только из-за травмы не смог в прошедшем сезоне подняться выше. Вполне серьёзная оппозиция, с которой нелегко тягаться. Тут ещё нужно считаться с новоиспечённым чемпионом Джейсоном Джексоном.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

В целом видно, что ростер бойцов Bellator сильнее и, соответственно, их перспективы повыше. Немков с Нурмагомедовым, к примеру, могли бы при желании попытаться забрать пояса PFL. Оба входят в топ-3 рейтинга Bellator вне зависимости от весовых категорий и в PFL способны повторить свой успех. А более крупная площадка позволит заявить о себе громче.

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