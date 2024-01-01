Емельяненко — Доцент, Коста — Балбес. Героями какого новогоднего кино могли быть бойцы ММА

Традиционно под Новый год все мы пересматриваем множество самых разных фильмов, которые нам не надоедают. Это отлично скрашивает выходные и всегда дарит положительные эмоции. В этот раз мы решили провести параллели между героями наших любимых кинокартин и бойцами ММА.

Сразу обозначим, что это просто развлекательный формат, а не попытка найти сходства между персонажами и спортсменами. Мы отталкивались от каких-то особенностей, черт характера, статуса и изредка внешности. В первой части сравниваем бойцов с героями отечественных фильмов, которые мы, как правило, смотрим в январские каникулы.

Магомед Анкалаев — Ипполит

Магомед Анкалаев — Ипполит Фото: Getty Images/кадр из фильма «Ирония судьбы»

«Ирония судьбы, или С лёгким паром» — классика нашего кинематографа, а Ипполит — один из главных героев картины. Каким мы его знаем? Хорошим, простым человеком, который просто в какой-то момент столкнулся с жутким невезением. Кто из бойцов ММА лучше всего подходит под это описание? Магомед Анкалаев, конечно же. Тихий, скромный парень шёл на внушительной серии из девяти побед, угрожал всему полутяжёлому дивизиону и нацеливался на титул. В один момент всё пошло кувырком. Сначала очень спорная ничья в титульнике с Яном Блаховичем, затем простой, больше похожий на теневой бан от UFC, а возвращение скомкалось из-за нелегального удара коленом в голову Джонни Уокеру. Есть над чем задуматься.

Александр Емельяненко — Доцент

Александр Емельяненко — Доцент Фото: «Чемпионат»/кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Александр Емельяненко — довольно колоритная фигура в российских ММА даже при всех спорных историях и нюансах. Поэтому он вполне заслуживает звания Доцента из «Джентльменов удачи». Согласитесь, легко представить Александра на месте героя картины в моменте, когда он разрывает на себе майку и угрожает сокамернику. В роли Косого вполне может выступить менеджер Емельяненко Никита Бурчак: «Доцент, а, Доцент, а Михаил Кокляев готов провести реванш». К сожалению, свой золотой шлем Емельяненко уже вряд ли найдёт, но место в истории российских единоборств он уже прочно застолбил.

Александр Шлеменко — Иван Васильевич

Александр Шлеменко — Иван Васильевич Фото: RCC MMA/кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию», как мы помним, есть два царя. Нас интересует управдом Иван Васильевич Бунша. Его герой участвовал в жизни всех и очень многим интересовался. В мире ММА это, конечно же, Александр Шлеменко. Шторм готов обстоятельно отвечать и на вопросы о машинах, и о различиях нации и национальности, и о бойцовском мире. Ну и своё дело Шлеменко тоже знает, неслучайно он хорош в клетке так же, как Иван Васильевич был хорош в роли управдома. Порядок был во всём. Не так давно Шлеменко нокаутировал Александра Илича в реванше и показал, как может наводить порядок в клетке.

Шон О’Мэлли — Трус

Шон О’Мэлли — Трус Фото: Getty Images/РИА Новости

Трио Трус, Балбес и Бывалый тоже знает практически каждый. Сложно обойти стороной легендарную троицу. В роли Труса будет нынешний чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли. Во-первых, субтильный парень, который на публике (что удивительно при его внешности) ведёт себя крайне тихо и скромно и, кстати, очень любит деньги. Да, конечно, кто их не любит, но Шон начал выпускать даже контрацептивы под собственным брендом. Ну и выбор соперника для первой защиты титула тоже в принципе соответствует персонажу. О’Мэлли не дал незамедлительный реванш Алджамейну Стерлингу и проигнорировал Мераба Двалишвили с серией из девяти побед, но зато выбрал шестого номера рейтинга Марлона Веру с 1-1 в последних двух боях.

Пауло Коста — Балбес

Пауло Коста — Балбес Фото: Getty Images/кадр из фильма

Возможно, Пауло Коста — самый противоречивый персонаж в UFC. Бразилец, как правило, очень много говорит, на словах готов снести любого оппонента, но в основном баталии проходят в социальных сетях. Хорошая аналогия — такой же легкомысленный Балбес. Даже любовь приложиться к бутылке имеется, ведь Коста постоянно рекламирует Секретный сок. А ещё персонаж Юрия Никулина создаёт впечатление, что его мало волнует то, что о нём думают и что ему грозит за проступки. Коста, который только за 2023 год снялся с трёх боёв и при этом не подвергается никаким санкциям, и здесь отлично вписывается.

Деррик Льюис — Бывалый

Деррик Льюис — Бывалый Фото: Getty Images/РИА Новости

На роль такого колоритного главаря небольшой банды правонарушителей, как Бывалый, подошли бы многие тяжеловесы, но не так много действительно харизматичных, поэтому остановим выбор на Деррике Льюисе. Сильный пухлый нокаутёр со слегка устрашающей внешностью. Деррик не особо разговорчив, что тоже хорошо ложится в образ. Да и опыт выступлений в UFC позволяет считать его уже бывалым бойцом. В целом Льюис не самый везучий боец, но его персонажу это и не положено. Однако запоминается он всем.