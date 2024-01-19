Немков не котируется у шейхов. Разбираем грядущий супертурнир PFL vs Bellator

В декабре лига PFL громко объявила о приобретении Bellator, а заодно о ряде предстоящих турниров, которые должны украсить 2024 год. В том числе упоминался и грандиозный турнир в Саудовской Аравии, на котором сойдутся чемпионы обеих организаций.

Позже стало известно, что крупный ивент планируется на 24 февраля, а выступят на нём не только обладатели поясов, но и ещё ряд крупных звёзд обеих лиг, включая Вадима Немкова. Россиянин также подтвердил своё участие в турнире и сразу отметил, что в дальнейшем он может получить титульный бой.

Теперь нам известен полный кард на предстоящее событие.

Титульные поединки

Чемпионских боёв будет всего четыре:

Ренан Феррейра — Райан Бейдер, тяжёлый вес;

Импа Касанганай — Джонни Эблин, средний вес;

Магомед Магомедкеримов — Джейсон Джексон, полусредний вес;

Хесус Пинедо — Патрисио Фрейре, полулёгкий вес.

Пожалуй, самый интересный и конкурентный поединок тут — встреча Магомедкеримова и Джексона. Магомед в прошлом году во второй раз в карьере выиграл Гран-при PFL, а заодно и $ 1 млн, а Джейсон Джексон за последние годы так сильно прибавил, что остановил Ярослава Амосова, который уже приближался к рекорду Хабиба Нурмагомедова. Два равных бойца, способных нейтрализовать сильные стороны друг друга и готовых предложить сопернику очень сложный бой.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Джонни Эблин встретится с Касанганаем, это будет бой в среднем весе, хотя Импа вообще-то является чемпионом в полутяжёлом весе. Тут карты немного спутал Вадим Немков, который отказался от своего титула. Касанганай спускается на весовую категорию ниже, но это не такая большая проблема. А вот Эблин — тяжёлый вызов. Джонни никому не проигрывает и, по общему мнению, готов конкурировать и в UFC. Здесь будет возможность доказать это лишний раз.

Джонни Эблин Фото: Sportsfile via Getty Images

В других боях всё чуть менее запутанно. Фрейре давно является звездой Bellator, но в его весе не найдётся серьёзной конкуренции и в PFL. Хесус Пинедо — чемпион PFL, но его титульный бой был в прелимах на финальном ивенте сезона. О многом говорит, не так ли? В главном бою сойдутся тяжеловесы. Ренан Феррейра ещё в хорошем возрасте по меркам тяжеловесов, а вот Бейдер заметно постарел. С начала 2019 года у него две победы нокаутом — обе над ещё более постаревшим Фёдором Емельяненко. С остальными было очень вязко и не всегда удачно. Райану — 40 лет, а Феррейра для него очень большая угроза.

Остальные бои основного карда: Вадим Немков и другие звёзды Bellator

Вадим Немков встретится с Бруно Каппелоцци в пятом по значимости поединке турнира. И это дебют россиянина в тяжёлом весе. С одной стороны, это, безусловно хороший вариант. Во-первых, бразилец не особо габаритен, так что Вадиму не придётся сталкиваться с настоящими гигантами. Кроме того, Каппелоцци — одна из главных звёзд PFL в этом весе. Есть Феррейра, который занят, и есть Гольцов. С другой стороны, Бруно только возвращается после допинговой дисквалификации, а медийный вес у него довольно низкий. Немков не получит больших дивидендов от этого боя, а риски немалые, так как Каппелоцци закрепил за собой славу нокаутёра.

Куда интереснее было бы увидеть Немкова, возглавляющим один из предстоящих турниров и с более громким соперником, но пока россиянину это не светит. Возможно, акции Вадима не так высоко котируются у новых владельцев. Однако всё можно изменить.

В других боях мейн-карда встретятся ветераны Тиаго Сантос и Йоэль Ромеро, которые всем известны по выступлениям в UFC, а также Клэй Коллард и Эй Джей Макки. Надо отметить, что второй бой — немного неуклюжая попытка заменить титульник в лёгком весе. Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов отстранён и не мог выступить, а чемпион PFL Оливье Обин-Мерсье завершил карьеру. В итоге выйдут финалист прошлого сезона PFL Клэй Коллард и, пожалуй, самый раскрученный боец лёгкого веса Bellator Эй Джей Макки.

Эй Джей Макки Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Предварительный кард

Габриэль Брага — Аарон Пико;

Бьяджо Али Уолш — Крис Моррис;

Кларесса Шилдс — Келси Де Сантис;

Абдулла Аль-Кахтани — Эдукондал Рао;

Малик Басахел — Винисиус Перейра.

Здесь всё предельно понятно. Относительно известные бойцы ММА тут лишь Брага и Пико, остальные известны очень малому кругу болельщиков. Отметим абсолютную чемпионку мира по боксу Кларессу Шилдс, которая проведёт третий бой в смешанных единоборствах, а также Бьяджо Али Уолша, внука легендарного Мохаммеда Али. Для него это дебют в ММА. Есть также два бойца из Саудовской Аравии, но, очевидно, это дань уважения инвесторам из этой страны. Поединки с участием их бойцов будут открывать турнир.

Кларисса Шилдс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

По именам ивент выглядит хорошо, многие бои будут интересны нейтральным зрителям хотя бы за счёт громких имён. Это большой шаг для PFL, и меньше чем через месяц мы узнаем, каким он окажется.