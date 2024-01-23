Разочарование от Далакяна. Многолетний чемпион провалился в бою с аутсайдером

23 января в Осаке (Япония) прошёл боксёрский турнир, в рамках которого было запланировано два титульных поединка. В одном из них уроженец Азербайджана, выступающий под флагом Украины, Артём Далакян защищал пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA в бою с Сеиго Акуи.

Далакяну 36 лет, это опытнейший боксёр. В его активе 22 поединка в профессиональной карьере, и он выиграл их все без исключения, из них 15 побед — нокаутами. Чемпионским титулом Далакян владеет с февраля 2018 года. Тогда он завоевал вакантный пояс в поединке с Брайаном Вилорией, а затем провёл шесть успешных защит. В последнем поединке Артём встречался с Давидом Хименесом и победил единогласным решением судей. Было это в январе прошлого года.

Артём Далакян Фото: James Chance/Getty Images

Соперник Далакяна Сеиго Акуи не настолько опытен, но свой шанс на титул заслужил, так как занимает первое место в рейтинге WBA в данной весовой категории. Акуи уже проигрывал в профессионалах, но последний раз это случалось в 2018 году. После этого японец выдал серию из шести побед подряд, три из которых досрочные, и вышел на титульник. Попутно он прихватил пояс чемпиона Японии и трижды его защитил. В последнем бою Сеиго выиграл единогласным решением у Джейсона Вейсона почти год назад.

Японский боксёр начал активно и сразу постарался поддавить чемпиона, но Далакян уходил с линии атак и вязал оппонента, а периодически отвечал. Впрочем, Акуи всё равно был активнее. В углу Далакяну советовали чаще сокращать дистанцию, но японец продолжал работать первым номером и инициировал несколько ярких разменов, в которых оба боксёра отметились неплохими попаданиями. В целом с каждым следующим раундом темп поднимался, бойцы друг друга не жалели.

Акуи продолжал наступать, но стал выбрасывать поменьше ударов и ставил на точность. Далакян действовал прагматично, не спешил и атаковал, только если был уверен в том, что донесёт удар. Хорошо проходили и контратаки Артёма. На этом этапе опыт чемпиона стал сказываться, он эффективно проваливал оппонента и мощно пробивал.

Сеиго Акуи Фото: Из личного архива спортсмена

Несмотря на то что боксёры двигались очень много, темп не падал, но в середине поединка снова активизировался Акуи, который донёс несколько увесистых панчей до Далакяна, зажав того в угол. У Артёма же было много пустых атак, и в седьмом раунде его даже слегка качнуло от одного из ударов Сеиго. А в следующей трёхминутке японец развил успех, даже открыв небольшое рассечение у чемпиона. А главное, ему хватало сил постоянно давить и бесперебойно атаковать. Далакян, в свою очередь, тоже включился, чаще стал задействовать левый боковой и также пустил кровь сопернику.

В финальных раундах бойцы заряжались на нокаут. Серийной работы стало чуть меньше, зато появились попытки отправить друг друга на настил одним панчем. Точнее работал Далакян, но и Акуи находил в себе силы на регулярные ответы. В финальном раунде Сеиго буквально летел на соперника, давил, пробовал финишировать, но не смог. Закончился бой в такой же бескомпромиссной рубке, в которой и проходил.

Судьи вынесли единогласное решение по итогу этого поединка и оценили постоянное давление Акуи победой. Далакян во время объявления результатов казался крайне обескураженным, но чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе впервые за шесть лет нашёл нового владельца. И это заслуженно. Японец был активнее, конкретнее и сделал больше для этой победы, а Далакян во многом разочаровал.