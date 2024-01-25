«Что мне помешает победить Хабиба?» Дерзкий новичок разрывает UFC и бросает вызовы звёздам

В сентябре 2022 года американский боец Бо Никал уверенно разобрался с соперником за минуту в Претендентской серии Даны Уайта и заработал путёвку в UFC. С момента его дебюта в профессионалах к тому моменту прошло лишь четыре месяца.

Забавно, что в том сезоне Претендентской серии Никал провёл два боя. Он выиграл и в августе, и тоже в первом раунде, но тогда Уайт не предложил ему контракт из-за малого опыта, однако в итоге впечатлился и подписал Бо в промоушен: «Это просто невероятный парень, он выглядит великолепно».

Итак, чем же крут Бо Никал? Как заявляет сам боец, он занимается борьбой с пяти лет, а с 2014 по 2019 год активно выступал в первом дивизионе NCAA и собрал за это время рекорд 120-3, а ещё четырежды побеждал на соревнованиях All-American. Борцовская база у этого парня выдающаяся, и, когда ему наскучило ломать соперников на ковре, он перебрался в ММА.

Бо Никал Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Как только Никал добрался до UFC, он не стал скромничать. Уже после получения контракта Бо бросил вызов Хамзату Чимаеву: «Этот парень постоянно говорит, что готов драться с кем угодно, будто он гангстер и всё такое, но, братан, ты даже не можешь победить весы. Я знаю, что Хамзат не предан делу так, как я. Да, он талантлив. Люди считают, что я сошёл с ума, потому что говорю, будто уже сейчас готов к бою с Чимаевым. На самом деле, этот парень выиграл три национальных титула в Швеции, а затем пришёл в ММА и выиграл 10 боёв. Я участвую в соревнованиях с пяти лет. У меня более 120 борцовских поединков в NCAA. Я выиграл чемпионат мира до 23 лет. У меня в 10 раз больше опыта, чем у него».

Разумеется, никто не собирался выводить Никала на топ-соперника, тем более что Чимаева Дана Уайт уже сейчас называет одной из суперзвёзд промоушена. Бо пошёл стандартным путём новичка, заломал Джейми Пикетта в дебюте, а потом нокаутировал Вэла Вудбëрна. Причём важно и то, что оба раза Никал выступал на номерных турнирах, то есть руководство промоушена не хочет разменивать американца на ивенты серии Fight Night.

При этом Чимаева Никал в покое не оставил и регулярно о нём вспоминает. Вот только несколько его упоминаний Хамзата: «Когда я смотрю на его борьбу, то вижу, что он мужчина, который борется со старшеклассниками в Швеции, особо и говорить нечего».

«Его борьба — просто отстой. Я бы даже не назвал её средней. Но я могу говорить о его навыках борьбы и навыках бойца что угодно. Когда-то мы подерёмся, и люди поймут, что мы на разных уровнях. Нет другого такого вида спорта, как смешанные единоборства — где люди мало что знают, а думают, что знают всё на свете», — говорил Никал порталу MMAJunkie.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

«Я смотрел все бои Чимаева. Чувак, каждый восьмилетний ребёнок в Пенсильвании может делать то же самое, что и Хамзат, на том же уровне. У меня постоянно возникал вопрос: этот парень считается хорошим борцом? О чём вы говорите? Я не хочу негативно относиться к навыкам людей, я уважаю навыки Чимаева. Тем более ММА — совершенно другой вид спорта. Но если бы мы провели борцовский поединок, я бы убил Чимаева меньше чем за 60 секунд, абсолютно без шансов. Однако, повторюсь, ММА — совершенно другой вид спорта», — это уже слова американца в интервью Майклу Биспингу.

«Думаю, что все хотят увидеть мой бой с Хамзатом. Мне потребуется ещё немного времени, чтобы создать свою репутацию и достичь того уровня, на котором я хочу быть, а ему — достичь того уровня, на котором он должен быть, чтобы сделать этот бой громким. Чтобы создать ту атмосферу, которую этот бой заслуживает. Если это будет бой за пояс, то это может быть самый большой бой в истории, но сейчас мы оба не являемся чемпионами и даже не являемся претендентами. Это определённо тот бой, о котором я думаю, но в дальнейшем, вероятно, будут и более серьёзные поединки», — говорил Бо MMA Fighting.

Одного Чимаева Никалу маловато, поэтому он решил поговорить и о навыках дагестанских бойцов: «Эти ребята из Дагестана уверены, что знают, как правильно бороться? Мы покажем им, что такое настоящая борьба. Я уважаю любого парня, который выходит в октагон. Дагестанские бойцы находятся сейчас на вершине нашего спорта. Но при всём уважении к ним, я думаю, что мы лучше их в этом компоненте».

Если Чимаев на вызовы перспективного американца просто не реагирует, то вот один из дагестанцев уже бросил ответный вызов. Икрам Алискеров дебютировал в UFC чуть позже Никала, но после первой же победы предложил Бо выяснить всё на деле: «Эй, Бо Никал, я здесь. Ты говорил, что хочешь подраться с парнем из Дагестана? Я здесь! Давай посмотрим, чья борьба лучше».

На это Никал уже не отреагировал, но ему и не надо, ведь UFC и без того делает на него большую ставку. Следующий поединок Бо будет уже на юбилейном UFC 300, и соперник у него относительно проходной — Коди Брандейдж, который должен стать очередной ступенькой на пути к титульному шансу.

Очевидно, что Никала будут вести как можно выше, это один из самых ярких новичков, который потенциально может вырасти в звезду. Сам он тоже для этого делает всё возможное. Например, поднимает медийность за счёт высказываний о звёздах.

Раз Чимаев не отвечает на вызовы, то Бо решил заговорить о Хабибе Нурмагомедове: «Многие люди просто не понимают, о чëм я говорю. Скажу больше, это не мнение, это факт. Парень спросил меня, смогу ли я победить Хабиба в борцовской схватке. Чувак, я занимаюсь борьбой всю жизнь. Это всё равно, что спросить меня, смогу ли я взять пенальти от Криштиану Роналду. Я не смогу остановить его. Если он пробьёт 100 раз, может быть, один раз попадёт в перекладину, но я не коснусь мяча, и это одно и то же. Мне не очень понравился заданный вопрос. Я даже не хочу на него отвечать, потому что буду звучать как придурок. Все любят Хабиба, и я тоже его очень уважаю, но я просто думаю, что это мой вид спорта. Я занимаюсь этим всю свою жизнь и борюсь с теми, кто тоже занимается этим всю свою жизнь. Что помешает мне победить Хабиба, который никогда не участвовал в соревнованиях по борьбе?»

Хабиб Нурмагомедов Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Пока Никал только на пути к тому, чтобы стать звездой, но его появление в UFC получилось действительно ярким и дерзким. С точки зрения продвижения себя Бо делает всё правильно, о нём узнают, он увеличивает фанатскую базу, а победа на UFC 300 серьёзно поднимет его акции, и практически нет сомнений, что дальше будет выступление против бойца из рейтинга. Никал уже приближается к топам, и кто знает, как скоро его приведут к титульному поединку.