Тайсон не хочет драться с Фёдором. Вместо Последнего Императора — бой с экс-звездой UFC

Совсем недавно Фёдор Емельяненко порадовал всех своих поклонников новостью о возможном поединке с Майком Тайсоном по правилам профессионального бокса. Последний Император сообщил что переговоры действительно ведутся и осталось решить лишь финансовую составляющую вопроса.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Учитывая то, что, вероятнее всего, этот поединок мог пройти в Саудовской Аравии, где не жалеют денег, чтобы привезти звёзд, казалось, встреча двух легенд в ринге неизбежна. Но спустя некоторое время в команде Тайсона отреагировали на слова Фёдора и чуть ли не обвинили Емельяненко-старшего во лжи. Журналист Чисанга Малата передал эти слова: «Вопреки сообщениям, Майк Тайсон не ведёт переговоры о поединке по боксу с иконой ММА Фёдором Емельяненко в Саудовской Аравии. Его представители сказали мне сегодня: «Это ложь, Майк Тайсон не говорил об этом ни с кем из своего лагеря. Он не заинтересован в поединке с Емельяненко ни сейчас, ни в будущем».

Однако Тайсон не прочь получить часть саудовских денег, и его бой всё же готовится, но соперником теперь станет не Фёдор, а другая звезда смешанных единоборств — Марк Хант. По информации ряда источников, этот бой может состояться во второй половине года, вероятнее всего, в декабре. Даже есть немного конкретики: место проведения — Саудовская Аравия, что ожидаемо, формат — восемь раундов. Вполне обычные условия для выставочного поединка.

Марк Хант Фото: Mark Evans/Getty Images

Супер Самоанец, к слову, информацию уже подтвердил в своих социальных сетях. И в целом Хант раньше говорил, что в 2024 году рассматривает два варианта возвращения в бои — контракт с лигой кулачных боёв BKFC либо боксёрский бой. Если Марку предложили сразиться с Тайсоном, то выбор становится вполне понятным. Для Майка это тоже неплохой вариант, но надо опасаться размашистых атак Ханта.

Что касается Фёдора Емельяненко, то надо сказать, что Последний Император, объявляя о том, что хочет попробовать свои силы в боксе, подчёркивал, что его не интересует формат выставочных поединков. Возможно, со стороны Тайсона не было согласия именно на полноценный поединок, поэтому россиянину пришлось искать новые варианты.

Фёдор в любом случае продолжает готовиться к боксёрскому поединку, это не секрет. Да и поиск соперника проблемой стать не должен. Как минимум уже сейчас есть вариант с Роем Джонсом, который несколько раз сказал, что готов встретиться с Емельяненко в ринге. Наверняка и за океаном найдутся желающие провести поединок с легендой ММА.