Пациент жив или мёртв? Новые владельцы могут сохранить Bellator — изучаем детали

В конце прошлого года мир смешанных единоборств встряхнула громкая новость. Владельцы PFL выкупили Bellator. В тот момент показалось, что одна организация просто поглотила другую, а объединённая лига станет реальным конкурентом UFC. Но всё далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Идёт время, и никаких новостей о том, что парни из Bellator подписывают контракты с PFL, не поступает. Конечно, уже анонсирован турнир чемпионов двух организаций, однако не совсем понятно, как именно лиги продолжат существовать дальше.

Стоит отметить, что на официальном сайте Bellator происходят странные изменения. Изначально после перехода на него можно было найти запись о том, что лига перешла под крыло нового владельца. Все остальные разделы не были доступны. Теперь же там красуется новость о предстоящем объединённом турнире чемпионов. Но выглядит всё так, будто после него Bellator спокойно продолжит жить своей жизнью.

Кроме того, стало известно, что пояса лиги Bellator останутся активными. Вакантные титулы предстоит разыграть, а уже принадлежащие сохранят за собой владельцы. Пока не совсем понятно, что именно будет стоять на кону во время турнира чемпионов. Возможно, победители повесят на плечи пояса сразу двух организаций. Но факт остается фактом – у Bellator останутся обладатели титулов. Уже стало известно, что в марте станет известен новый обладатель вакантного пояса Вадима Немкова.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Похоже, парни из PFL решили провернуть довольно любопытную схему. Они действительно могут сохранить сразу две лиги под своим крылом. Зачем? Всё просто. Одна будет полностью ориентирована на Америку, сможет радовать местную публику грандиозными событиями. А вторая будет делать ивенты для европейской аудитории. Поэтому высока вероятность, что Bellator действительно продолжит своё существование. Но делать это будет под чутким руководством самих боссов PFL.

А главное, лига может стать «инкубатором». Совершенно точно понятно, что главные действующие лица Bellator со временем всё равно окажутся именно в PFL. Организация заинтересована в том, чтобы в Америке постоянно светились звёзды. Например, можно практически не сомневаться в «трансфере» Усмана Нурмагомедова. Его фамилия для всего мира смешанных единоборств – культ. Поэтому в PFL попросту не позволят себе отказаться от такого перехода. А в дальнейшем все парни, которые неплохо проявят себя в Bellator, смогут вообще без проблем перебираться в новую лигу.

Сохранение двух лиг под крылом одних боссов – очень любопытный ход. В своё время по такому пути могли пойти UFC и Pride, но ничего не получилось. Теперь свою попытку могут предпринять в PFL. И если получится, от такого шага могут выиграть все. Главное — чётко выстроить систему взаимодействия лиг и продумать вектор их совместного развития.