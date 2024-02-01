Тренер без опыта сделал звездой Мохаммеда Али. История великого Анджело Данди

Ровно 12 лет назад не стало легендарного американского тренера по боксу Анджело Данди. За свою долгую профессиональную деятельность специалист подготовил множество чемпионов мира и вошёл в историю бокса как один из самых известных тренеров.

Анджело Мирена – именно так его звали при рождении, но в профессиональном боксе он был известен как Анджело Данди. Он родился в Филадельфии в 1921 году. Удивительно, но один из самых успешных тренеров за всю историю бокса сам никогда на ринг не выходил, даже на любительском уровне. Данди познакомился с боксом во время службы в армии во время Второй мировой войны, а после её окончания перебрался в Нью-Йорк к своему брату Крису, который работал промоутером в профессиональном боксе. Анджело и Крис стали действовать вместе: Крис был менеджером и промоутером, который подписывал контракты с боксёрами, а Анджело работал с ними в качестве тренера.

Анджело Данди Фото: Gregorio Binuya/Getty Images

Успех не заставил долго ждать. Дуэт братьев перебрался в Майами, где Крис открыл собственный зал. Именно там Данди привёл своего первого ученика к титулу чемпиона мира: в 1955 году полусредневес Кармен Базилио завоевал чемпионский пояс, а через два года стал лучшим уже в среднем весе. К слову, именно 1957 год стал для Анджело по-настоящему знаменательным. И дело не в чемпионских поясах его ученика: в этом году он познакомился с 15-летним Кассиусом Клеем. Будущая легенда мирового бокса в разговоре с Данди заявил, что хочет стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в профессионалах. Конечно, слова юного боксёра вызвали у Анджело улыбку, но через три года, в 1960 году, Данди стал наставником Величайшего.

Величайшим Клей, который потом возьмёт себе имя Мохаммед Али, стал именно под руководством Данди. Их союз вошёл в историю как один из самых уникальных боксёрских дуэтов. Анджело, не имевший никакого боксёрского опыта, нивелировал это своими преимуществами. Данди много работал над теорией бокса, над изучением различных техник. К слову, в начале своей тренерской карьеры Анджело работал с другими, более опытными наставниками, учился у них, запоминал их советы, что в будущем помогло ему стать превосходным тренером.

Также он умел видеть в боксёрах талант и умело использовал его. При этом, конечно, Анджело был отличным психологом, который умел найти подход к любому боксёру. Так было и в случае с Мохаммедом Али.

Анджело Данди в молодости был отличным психологом Фото: P. Floyd/Getty Images

«Работа тренера — как кубик Рубика. В ней есть множество сторон. Вы должны объединить в себе качества психолога, врача, а иногда даже актёра. И все это в дополнение к знанию боксëрского ремесла», — говорил Данди.

Анджело с самого начала сотрудничества выстроил с Али доверительные отношения. Мохаммед не любил, когда на него давили психологически, и Данди в этом плане идеально подходил Величайшему. По признанию самого Мохаммеда, Анджело был добрейшим человеком и наставником, который никогда не позволял себе повышать голос и практически не критиковал своих подопечных.

«Критика — это нормально, но поощрение — лучше. Ничего не стоит быть хорошим», — одна из тех цитат, которые отлично характеризуют Данди.

Анджело и Али стали гораздо бо́льшим, нежели просто дуэт наставника и подопечного. Фактически они стали родными людьми, которые прошли вместе через многое. Интересно, что Али выполнил все обещания, данные тренеру ещё в 15-летнем возрасте: он выиграл золото Олимпийских игр, стал чемпионом мира среди профессионалов и вошёл в историю как один из лучших боксёров планеты.

Данди делил с Али не только минуты славы, но и горечь поражений. Анджело позволил Мохаммеду выйти на бой с Ларри Холмсом в 1980 году, когда и врачи, и вся боксёрская общественность были против этого. Данди всё прекрасно понимал, но был в углу Али и в этом поединке. Именно Анджело завершил избиение Величайшего после 10-го раунда.

«Я главный секундант! Он беззащитен. Я требую остановить этот бой», — кричал Данди в момент, когда Али сидел в своём углу и ничего не говорил.

Данди был с Али до конца его профессиональной карьеры, как и обещал в самом начале их совместного пути. 21 год продлилось их путешествие, и, конечно, поэтому Анджело знают в основном по работе с Величайшим.

А ведь Али был далеко не единственным звёздным боксёром, с которым Данди успел поработать за свою карьеру. К примеру, под закат эпохи Али Анджело стал тренировать молодого Шугара Рэя Леонарда. Данди сделал из него неоднократного чемпиона мира и настоящую звезду профессионального бокса. Ну и, конечно, стоит сказать о работе Данди в 1990-х годах с одним из главных соперников Али – Джорджем Форманом. С Анджело Форман в 45 лет стал на тот момент самым возрастным чемпионом мира по боксу – ещё одно уникальное достижение подопечного Данди.

Мохаммед Али Фото: Keystone/Getty Images

Анджело работал в качестве тренера 60 лет – фантастические цифры. Уроженец Филадельфии, который никогда в своей жизни не боксировал сам, стал одним из самых узнаваемых тренеров мира. Данди начинал с уборки в тренировочных залах, где и набирался опыта у других наставников, и через долгую кропотливую работу сумел воспитать легендарных боксёров. Анджело тренировал 15 чемпионов мира — ещё одна фантастическая цифра.

Данди был уникальным наставником, причём под этим словом кроется не только понятие тренера. Он был для своих подопечных отцом, лучшим другом, психологом, помощником — тем, в ком они нуждались. И все они отвечали Анджело взаимностью и благодарили наставника громкими победами на ринге.