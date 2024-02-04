Золотой мальчик бил всех, но проиграл вредным привычкам. Де ла Хойя — главный боксёр 90-х

У каждой эпохи в истории мирового бокса были свои флагманы, которые являлись, по сути, лицом этого вида спорта в разное время. В 90-е одним из главных боксёров планеты стал Оскар де ла Хойя, который был настоящим уникумом и поражал всех.

Семья Оскара была спортивной и фанатела от бокса, так что его судьба была фактически предопределена. В шесть лет де ла Хойю уже заставили провести поединок с соседом. Развитие будущего чемпиона было очень бурным, но по-настоящему он прикипел к этому виду спорта не сразу. В юности были периоды, когда Оскар просто перегорал к боксу и брал паузу, но в подростковом возрасте его карьера начала развиваться семимильными шагами — в 15 лет он победил на Национальном юношеском чемпионате, спустя год выиграл конкурс «Золотые перчатки». Всем было понятно, что растёт уникум, но никто не ожидал того, насколько далеко он зайдёт.

Когда боксёру было 17 лет, то в семье де ла Хойи случилась трагедия. Мать юного спортсмена погибла от неизлечимой болезни, и спасти её уже было невозможно. Мечтой матери была победа сына на Олимпийских играх, и Оскар положил все силы на то, чтобы подготовиться к соревнованиям. Возможно, именно просьба мамы и последовавшая за этим трансформация завершили становление великого боксёра. В 1992 году де ла Хойя разнёс в пух и прах всех соперников на Олимпиаде и завоевал золото. Тогда же он получил прозвище Золотой мальчик и перешёл в профессионалы. На тот момент у него было 223 победы и пять поражений в любителях.

В профи Оскар тут же разогнался до крейсерской скорости и менее чем за год оформил 11(!) побед, 10 из которых были досрочными. Важно, что де ла Хойя не был избирательным и просто бился со всеми подряд. Это и привело его к тому, что в 1994 году он получил титульный шанс и завоевал пояс WBO во второй полулёгкой категории, и это было только начало. В следующие пять лет Золотой мальчик просто уничтожал всех, кто попадался на пути, и затыкал рты критикам.

Оскар де ла Хойя в ринге Фото: Steve Grayson/WireImage

При этом де ла Хойя поднимался по весовым категориям и продолжал копить титулы. Вопросы к уровню соперников? Вот победы: над Хулио Сесаром Чавесом (дважды), Пернеллом Уитакером, Эктором Камачо. В те же годы (1997-1999) журнал The Ring признавал Оскара лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий. Золотой мальчик собрал пояса в четырёх весовых категориях и был на пике. Но предупреждал, что всё не так легко, как кажется со стороны: «Люди не знают, чего мне это стоило. Они видят результат — Золотой мальчик, которому всё даётся легко. Но на самом деле моя жизнь — борьба».

Позже Оскар в очень близком бою уступил Феликсу Тринидаду, потерпев первое поражение в профессионалах. Так разрушился миф о непобедимости американца. Де ла Хойя был разочарован, даже взял паузу в выступлениях, но вернулся, и даже новая неудача в бою с Шейном Мозли его не остановила. Оскар добавил в свою коллекцию пояса ещё в двух весовых категориях, справился с Артуром Гатти, Луисом Рамоном Кампосом, Хавьером Кастильехо, но попутно потерпел поражения от того же Мозли, Бернарда Хопкинса, с которым сейчас работает, Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо. Пожалуй, самым обидным был проигрыш Хопкинсу, так как в случае победы Оскар получил бы ещё одну строку в резюме — первый боксёр, собравший все четыре основных пояса.

Оскар де ла Хойя Фото: Christian Petersen/Getty Images

В 2009 году де ла Хойя объявил, что вешает перчатки на гвоздь. Великая карьера, безусловно, удалась. Перед боем с Пакьяо он уже предупреждал, что уйдёт в случае поражения, и не обманул: «Бокс — моя страсть, то, ради чего я родился. Но я уже не могу соревноваться на высшем уровне, продолжать было бы нечестно с моей стороны. Нечестно по отношению ко мне, к болельщикам, ко всем. На ринге я больше не появляюсь».

К сожалению, как это часто бывает, успехи в боксе шли рядом с большими проблемами за пределами ринга. Зачастую это сходило де ла Хойе с рук. Так, например, в 1998 году его обвиняли в изнасиловании 15-летней девушки, но не нашлось доказательств. Спустя три года замяли факт избиения Шанны Моаклер, и спустя месяцы Оскар взял пояс в пятой весовой категории.

Но были в жизни Золотого мальчика и моменты тотального унижения. После спорного поражения в бою с Мейвезером в Сети появились скандальные фотографии Оскара в женской одежде и парике. Снимки выложила стриптизёрша Милана Дравнель. Позже она заявляла, что такие трансформации носили регулярный характер в периоды, когда де ла Хойя был в состоянии наркотического опьянения.

Золотой мальчик долго отрицал, что это действительно подлинные снимки, но потом сдался: «Я устал лгать. Устал лгать людям, себе. Тогда я находился под воздействием алкоголя и наркотиков, которые тогда попробовал впервые. Так я достиг момента, когда не мог себя контролировать».

Оскар де ла Хойя Фото: Francois Nel/Getty Images

Проблемы с запрещёнными веществами длились до 2014 года. Оскар пропускал бой Канело с Мейвезером, потому что ложился в лечебное учреждение. Уже поборов алкогольную и наркотическую зависимость, де ла Хойя признавался, что его посещали мысли о суициде: «В течение пары лет я думал, стоит ли мне жить вообще. Понимал, что опустился на самое дно, дальше падать уже было некуда. У меня не было сил, у меня не было мужества, чтобы лишить себя своей собственной жизни, но я подумывал об этом. Помогла лишь любовь к боксу. Я принимал наркотики, пристрастился к алкоголю. Последние два года я зависел больше от алкоголя, чем от наркотиков. Это позволяло мне чувствовать себя в безопасности, чувствовать, что никто не может хоть что-то сказать мне. Я был там, где могу просто протянуть руку и прикоснуться к моей маме».

Всё это не отменяет того, что Оскар де ла Хойя был абсолютной звездой и точно одним из главных боксёров своего времени. Золотой мальчик получал гигантские гонорары, бои с его участием раскупали на ТВ, а он делился кусочками славы с соперниками. К примеру, Мейвезер пришёл к большим заработкам именно после боя с Оскаром. Именно де ла Хойя стал одним из тех, кто сделал бокс тем видом спорта, за просмотр которого люди готовы платить. По разным данным, бои с его участием купили на сумму около $ 700 млн. А в 2008 году в Лос-Анджелесе боксёру установили памятник. Сейчас де ла Хойя успешно трудится в промоутерском бизнесе, он по-прежнему много зарабатывает.

Сегодня Оскару исполнился 51 год, он оставил позади все проблемы и неудачи и снова является одной из звёзд мирового бокса. Только теперь в другом качестве.