30 млн рублей каждому. В России готовы заплатить огромные деньги за бой певца и комика

В России продолжает стремительно набирать обороты индустрия поп-единоборств. И в неё активно прорываются представители сферы развлечений – актёры, музыканты и даже юмористы. А главное, такие поединки пользуются серьёзной популярностью, вызывают запредельный интерес со стороны публики. Организаторы также готовы платить большие деньги поп-деятелям, чтобы затащить их в клетку или в ринг. И, видимо, совсем скоро нас ждёт поединок с очень громкой вывеской.

Ещё в апреле прошлого года российский рэп‑исполнитель Андрей Косолапов (Macan) заявил о желании провести поединок по правилам бокса. Он готов был выступить в организации Pravda, но с ходу выкатил ей свои условия: «Надо выйти и подраться. Но у меня есть условие к лиге. Сейчас очень важное для страны время, и не хотелось бы драться с соотечественником. Поэтому если лига может привезти иностранного соперника, то 100% — я готов. На небе — бог, а на земле — Россия».

И в начале 2024 года он, видимо, может получить первого соперника. Топовый российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, что готов предложить Косолапову большие деньги за поединок с комиком Нурланом Сабуровым. И даже заявил, что может поставить свою подпись под контрактом в любую секунду: «Представьте себе бой: Нурлан Сабуров против Макана, что будет в стране твориться? В плане гонораров Нурлан, я думаю, уже успокоился. Конечно, по 100 млн рублей мы не вывезем. По 30 млн — да. Я готов завтра контракт подписать», — заявил Гаджиев на подкасте Hustle Show.

Стоит отметить, что это не просто поединок двух людей, которые лишь отдалённо знакомы с миром смешанных единоборств. У Косолапова очень неплохая физическая подготовка, которую он демонстрировал на тренировочных занятиях с Магомедом Исмаиловым. Занимается боксом и Сабуров. Нурлан активно работает в зале, не раз заявлял о желании провести поединок. А ещё совсем недавно комик побывал в Дубае, где принимал участие в тренировочном лагере Хамзата Чимаева. И боец UFC признался, что удивлен великолепной физической формой Сабурова.

Нурлан Сабуров (слева) Фото: из личного архива Нурлана Сабурова

Стоит отметить и то, что Нурлана готовы подводить к такому поединку топовые российские бойцы. Правда, не все верят, что соперники всё-таки доберутся до ринга. Например, об этом сказал Ильяс Хамзин: «Думаю, Нурлан на эту аферу не пойдёт. Так как творческая личность – ему это не надо. А так — «Академия РМК» всегда открыта, подготовит Нурлана к любому поединку, любому сопернику. А по бою… На фрик-бой он никогда не пойдёт. Человек занимается другими делами. Макану не стоит попадать под его правый хук. Нурлан, мы тебя ждём!»

Любопытно, какими суммами готовы оперировать организаторы, чтобы провести такой поединок. 30 млн рублей – это деньги, которые просят на территории России самые топовые профессиональные бойцы. В частности, о сопоставимых суммах говорит король трэш-тока Магомед Исмаилов, поединки которого всегда на пике интереса у зрителей. А здесь топовый российский промоутер готов дать те же деньги людям, которые впервые поднимутся в ринг на таком уровне. Это ли не лучший показатель того, насколько поп-направление шагнуло вперед на территории страны.