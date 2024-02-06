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Боксёрский поединок рэпера Macan и комика Нурлана Сабурова, гонорары бойцов, Камил Гаджиев, возможный бой, дата и время

30 млн рублей каждому. В России готовы заплатить огромные деньги за бой певца и комика
Сергей Сорокин
РЭПЕР MACAN/КОМИК НУРЛАН САБУРОВ
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Столько за один поединок платят далеко не всем топовым профессионалам.

В России продолжает стремительно набирать обороты индустрия поп-единоборств. И в неё активно прорываются представители сферы развлечений – актёры, музыканты и даже юмористы. А главное, такие поединки пользуются серьёзной популярностью, вызывают запредельный интерес со стороны публики. Организаторы также готовы платить большие деньги поп-деятелям, чтобы затащить их в клетку или в ринг. И, видимо, совсем скоро нас ждёт поединок с очень громкой вывеской.

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Ещё в апреле прошлого года российский рэп‑исполнитель Андрей Косолапов (Macan) заявил о желании провести поединок по правилам бокса. Он готов был выступить в организации Pravda, но с ходу выкатил ей свои условия: «Надо выйти и подраться. Но у меня есть условие к лиге. Сейчас очень важное для страны время, и не хотелось бы драться с соотечественником. Поэтому если лига может привезти иностранного соперника, то 100% — я готов. На небе — бог, а на земле — Россия».

И в начале 2024 года он, видимо, может получить первого соперника. Топовый российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, что готов предложить Косолапову большие деньги за поединок с комиком Нурланом Сабуровым. И даже заявил, что может поставить свою подпись под контрактом в любую секунду: «Представьте себе бой: Нурлан Сабуров против Макана, что будет в стране твориться? В плане гонораров Нурлан, я думаю, уже успокоился. Конечно, по 100 млн рублей мы не вывезем. По 30 млн — да. Я готов завтра контракт подписать», — заявил Гаджиев на подкасте Hustle Show.

Стоит отметить, что это не просто поединок двух людей, которые лишь отдалённо знакомы с миром смешанных единоборств. У Косолапова очень неплохая физическая подготовка, которую он демонстрировал на тренировочных занятиях с Магомедом Исмаиловым. Занимается боксом и Сабуров. Нурлан активно работает в зале, не раз заявлял о желании провести поединок. А ещё совсем недавно комик побывал в Дубае, где принимал участие в тренировочном лагере Хамзата Чимаева. И боец UFC признался, что удивлен великолепной физической формой Сабурова.

Нурлан Сабуров (слева)

Нурлан Сабуров (слева)

Фото: из личного архива Нурлана Сабурова

Стоит отметить и то, что Нурлана готовы подводить к такому поединку топовые российские бойцы. Правда, не все верят, что соперники всё-таки доберутся до ринга. Например, об этом сказал Ильяс Хамзин: «Думаю, Нурлан на эту аферу не пойдёт. Так как творческая личность – ему это не надо. А так — «Академия РМК» всегда открыта, подготовит Нурлана к любому поединку, любому сопернику. А по бою… На фрик-бой он никогда не пойдёт. Человек занимается другими делами. Макану не стоит попадать под его правый хук. Нурлан, мы тебя ждём!»

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Любопытно, какими суммами готовы оперировать организаторы, чтобы провести такой поединок. 30 млн рублей – это деньги, которые просят на территории России самые топовые профессиональные бойцы. В частности, о сопоставимых суммах говорит король трэш-тока Магомед Исмаилов, поединки которого всегда на пике интереса у зрителей. А здесь топовый российский промоутер готов дать те же деньги людям, которые впервые поднимутся в ринг на таком уровне. Это ли не лучший показатель того, насколько поп-направление шагнуло вперед на территории страны.

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