Звезда поп-ММА устроил драку на шоу Бузовой. Раньше Ершов ронял Емельяненко в клетке

Блогер Евгений Ершов давно мелькает в новостях, связанных с единоборствами. В своё время он был рэп-исполнителем, но потом решил попробовать себя в боях. Как раз бурно развивался сегмент поп-ММА, и Евгений идеально вписался в концепцию этого направления — яркая внешность, скандальный характер и желание биться.

Поп-ММА не только стали новым пристанищем для блогера с миллионной аудиторией, но и вывели его популярность на новый уровень. Он частый гость шоу на ТВ-каналах. К примеру, в 2022 году засветился на проекте «Вызов», где нужно блистать интеллектом. Теперь Ершов стал гостем новой передачи на канале ТНТ, которую ведёт Ольга Бузова.

Шоу называется «Это нормально?», и дебютный выпуск ожидается на экранах 19 февраля. Формат программы, по сути, заключается в том, что эксперты, приглашённые в студию, обсуждают события, чьи-то поступки и пытаются определить границы морали у россиян. На съёмках выпуска один из экспертов критически оценил внешний вид Ершова, заявив, что ему не нравятся патлатые волосы, серьга в ухе. Евгений вспылил и тут же бросился на обидчика, предложив выяснить, «насколько он мужик».

Евгений начал с мощного удара и сцепился с мужчиной. Ольга Бузова тщетно пыталась его успокоить, и пришлось прибегнуть к помощи охране, которая с трудом, но расцепила конфликтующих.

Евгений Ершов устроил драку на шоу на ТНТ Фото: кадр из видео

Евгений Ершов устроил драку на шоу на ТНТ Фото: кадр из видео

Евгений Ершов устроил драку на шоу на ТНТ Фото: кадр из видео

Евгений Ершов устроил драку на шоу на ТНТ Фото: кадр из видео

Евгений Ершов устроил драку на шоу на ТНТ Фото: кадр из видео

Вообще, Ершов и драки на шоу почти всегда идут в комплекте. Промоушен «Наше Дело», где раньше выступал блогер, часто устраивают открытые пресс-конференции в формате шоу, и там Евгений неоднократно ввязывался в драки. Был конфликт с Михаилом Лазутиным, известным по участии в движении «Лев против», была драка с Назиром «Волейболистом» Кишуковым. Как правило, Ершов вообще не лезет за словом в карман и с готовностью вступает в любые конфронтации.

В ММА ему эти навыки, конечно, нужны. Без такой популярности, пускай и добытой через скандалы, он, возможно, не получил бы бой с Александром Емельяненко. Правда, там Евгений решил из уважения не забивать ветерана, хотя смог однажды его уронить, и проиграл болевым приёмом. Зато Ершов, несмотря на отрицательный рекорд в ММА (5-9), является одной из главных звёзд ММА Серии, где совсем недавно провёл бой с Артёмом Тарасовым. Евгений проиграл, но в конце опять случился конфликт с соперником.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Безусловно, в ММА Серии желание Ершова драться куда более востребовано. Но и в различных нейтральных шоу он, судя по всему, ни с кем не собирается церемониться. Таким темпом поп-ММА проникнет на все каналы.